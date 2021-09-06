РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
38 627 135
Беларусь (7521) Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1278) Христо Грозев (55)

Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Bellingcat:

Украинские власти продолжают отмалчиваться о спецоперации по "вагнеровцам", хотя доказательства, которые собрали украинские спецслужбы, пригодились бы в расследования MН17.

Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Кристо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"В 2020 мы мониторили некоторые движения наемников, и мы заметили, что что-то происходит. В частности, мы заметили их передвижение в Беларусь. Сначала было не очень ясно, что конкретно происходит, но определенно это имело связь с Украиной. Мы связывались с людьми, которые были отставными сотрудниками украинских спецслужб, и стало ясно, что это была спецоперация. Для меня это выглядело очень наивным. Лукашенко, очевидно, использовал бы это в своих интересах, делая вид, при этом, что он на стороне Украины", – сказал Грозев.

Грозев отметил, несмотря на то, что украинские власти приняли в итоге необъяснимые решения, впоследствии чего операция не была реализована, – украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников к военным преступлениям, в том числе к сбитию боинга МН17.

"У нас есть доказательства, что эта спецоперация была, и украинская власть не хочет это признать… Это было бы очень важно для расследования МН17. Мне жаль, что украинская власть отказывается это признавать. По крайней мере, они собрали доказательства и могли бы показать, что Россия может быть поставлена на место таким образом", – сказал Грозев.

Читайте также: "Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев"

"Они (украинские власти. – Ред.) просто избегают этих вопросов, по крайней мере 6 месяцем (нет ответов. – Ред.), но мы надеемся (получить ответы. – Ред.)… Это было политическое решение, которое мы не понимаем… Это та часть, в которой у нас нет ответов. Но факт в том, что спецоперация была, и мы продолжаем работу над фильмом", – добавил журналист-расследователь.

Грозев подчеркнул, что этому могли служить разные причины, но украинские власти продолжают отмалчиваться.

"Они сделали стоящие вещи, доказали, что они ("вагнеровцы". – Ред.) плохие парни. Они ("вагнеровцы". – Ред.) воевали на Востоке. Они убивали людей, они причастны к сбитию Боинга МН17", – заключил Грозев. 

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+99
Зачем сложно пытаться объяснить то, что вполне просто?

Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована" - Цензор.НЕТ 5178
показать весь комментарий
05.09.2021 14:18
+72
Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована" - Цензор.НЕТ 9139
показать весь комментарий
05.09.2021 14:17
+53
Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо" Вагнера "не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 8178
показать весь комментарий
05.09.2021 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения"

Перед этим, в 2019 г украинские избиратели необьяснимо выбрали себе лузерскую власть....
показать весь комментарий
05.09.2021 17:02 Ответить
Фильма нет,но вы держитесь. Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 5364
показать весь комментарий
05.09.2021 17:02 Ответить
Какой-то скользкий тип, этот Грозев. А как всё громко начиналось!!! Какой-то фильм анонсировали. И сдулись...или продались?
показать весь комментарий
05.09.2021 17:13 Ответить
Кто именно? Зеленский? Кто предатель?
показать весь комментарий
05.09.2021 17:17 Ответить
зєля+ємак=зрадники і пдраси.
показать весь комментарий
05.09.2021 17:26 Ответить
Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 2570
показать весь комментарий
05.09.2021 18:25 Ответить
Погоджуся з іншими: рішення даної української влади (на яку посилається Грозев) мають пояснення. Конкретні і чіткі. І допомагають це пояснення знайти - факти, свідчення, документи.
Тут жодним чином не йдеться про невідоме науці явище, яке, як правило, і супроводжують подібним словом.
показать весь комментарий
05.09.2021 19:09 Ответить
Влада не буде розслідувати цю справу проти себе. Це буде зроблено наступною владою.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:46 Ответить
"власть" ***...дь!!! малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат и его "партнер" кремлевская Крыса ермак который передает "величайшему" желания ботаксного, педофильного Шныря и по ходу контролирует "работу" Дурака, отсюда и слив цемаха, беркутов, возврат татарова и портного, вагнеровцы, провал закупок оборонпрома и т.д, нужно быть полностью **...ми что-бы потдерживать это Существо, цель которого слив Украины в счет своих киностудий в маЦковии, жилья в Крыму и офшоров!!!
показать весь комментарий
05.09.2021 20:00 Ответить
Украинцы заслужили такого долбойба, бо сами долбойобы,
сори конечно, но факт остаётся фактом, прикалуйтесь дальше
показать весь комментарий
05.09.2021 20:03 Ответить
Во секретная операция, позвонил бывшим, и все узнал о секретной операции. А как же курский бук? Или это все вагнеровцы украино росийские бомжи, а росиянские военные не причем?
показать весь комментарий
05.09.2021 20:04 Ответить
Ну и где фильм? А то только разговоры
показать весь комментарий
05.09.2021 20:59 Ответить
а ти досі ще не знаєш що відбулося? Що нового хочеш в ньому побачити?
показать весь комментарий
06.09.2021 10:54 Ответить
грозев болгарин. В Болгарії "сапоги" підірвали 6 складів з ************ і одного притравили. Грозев мовчить. В Чехії теж три роки мовчали, що склади БП взірвали саме тіж самі "шпільові сапоги" Їх опізнали по мордасам тільки брити. Грозеву мимо. Він не показує фільм, бо і без нього там все ясно. А коли Платонович наказав прибити молдаван, викрали Чауса. Грозев мовчав. Правда Майка Санду "випадково" зустрілася з "коверними" і сказал, крім всього бруду на зелених, що мід Кулєбякін проста тряпка а не міністр. І шо, образились ? Та куди там, приїхав манкурт Діма до Майки і все порешав -випустили в трусах Че Гевару, включили світло і підняли шлягбаум для паровозів. А фільм Грозева ну просто анекдот. Цей шпіц просто набиває собі ціну. Розкаже, що родина Єрмака працює в Службі зовнішньої розвідки РФ. Відомо. Що батько Єрмака працював завкадрами в торгпредставництві СРСР в Афгані по лінії "сапогів" в один час з пітерцями Івановим та Патрушевим. Відомо Гордон давно брав вью в Олега Калугіна який був підлеглим Іванова по розвідці в США і наставником Патрушева по пітерському КГБ. Вони нічого не продавали рейху. Вони і є пята колона рейху в Україні. А кому цікаво, в Мілітері є стаття про пяту колону від Вальтера Ніколаї, крупного шпигуна Німеччини. Та і розписанний весь алгоритм поведінки цієї колони
показать весь комментарий
05.09.2021 21:49 Ответить
Чем можно объяснить действия наркомана?
показать весь комментарий
05.09.2021 21:59 Ответить
Наркомани теж бувають зрадниками.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:19 Ответить
Слив спецоперации по «вагнеровцам ...КГБ+ФСБ...Зе+ Ермак+ Демченко + СБУ.
СБУ Бакановской, и прокуратуре веры нет . Крысы.

Українські силовики СБУ, МВД, прокуратура Зе продовжують співпрацю з КДБ режиму самопроголошеного Лукашенка.

На це звернули увагу активісти з організації, покликаної допомагати білорусам, які вимушено опинилися поза межами батьківщини через переслідування режимом самопроголошеного президента Лукашенка, передає 24 Канал.

Білоруські опозиційні активісти стверджують, що силові відомства Білорусі та України продовжують взаємодіяти.
https://dilo.net.ua/novyny/**********-sylovyky-************-spivpratsyu-z-kdb-rezhymu-lukashenka/
показать весь комментарий
05.09.2021 23:12 Ответить
clown
The term "jumping beam clown" has been contacted very early, but the real deep understanding is thanks to Dr. Limeng Yan, and I will never go wrong when I encounter it in the future. why?
Yan Limeng's first report "uses a lot of evidence and logical analysis to show why SARS-CoV-2 must be a product of the laboratory, and how to easily manufacture it according to well-known concepts and established technologies"; the second report " Revealed the essence of SARS-CoV-2 as an unrestricted biological weapon"; on the morning of March 31, Dr. Yan Limeng announced on Twitter that the team's 68-page third scientific report issued "twice uninvited "Peer review" failed,It further proves the origin of the SARS-CoV-2 Wuhan laboratory and the validity of the strict research report." Every time after she issues a report, many well-known experts and institutions will study the content of the report, or echo, or criticize, Or directly and ruthlessly expose the pseudonym used by his co-authors. Georgetown University infectious disease expert Daniel Lucy once questioned: "If you use a pseudonym, then under normal circumstances, people will question-if they treat themselves 'S name is not honest, so will you be honest in other things? "The truth has already been determined. In fact, as early as September 16, 2020, the "New York Times" reported that Facebook pointed out that Yan Limeng's claim that he could prove that the virus was made in a laboratory has been verified by multiple fact-checking agencies. Proved to be false information;As early as September 18, 2020, the academic background of Yan Limeng's "virus expert" was questioned. The lie of Yan Limeng, a former postdoctoral researcher at the University of Hong Kong, about "Wuhan laboratory manufacturing the new crown virus" has gone bankrupt. However, Yan Limeng still did not give up. Yan Limeng's slogan when she went to the United States to break the news has always been "to reveal China's concealed important evidence of the epidemic" and "to expose the WHO's shady", but after her lies were debunked again and again, she only stopped for a few days and started a new rhythmic mode. Although the whole world knows that a large part of her academic papers are nonsense, her team still perseveres in the operation of hot topics, and its purpose is clear.
показать весь комментарий
06.09.2021 04:01 Ответить
Христо, коли кіно буде? Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 1724
показать весь комментарий
06.09.2021 08:16 Ответить
Где кино, обещанное еще в апреле??
или продались Ермаку??
каждый месяц бла-бла бла
а где конкретика
показать весь комментарий
06.09.2021 08:23 Ответить
Думаю и надеюсь, что перенос показа фильма связан с желанием достичь максимального поражающего эффекта от его выхода. Возможно, его берегут на случай, если речь пойдет о досрочных выборах. Тогда это будет еще один гвоздь в крышку гроба зеленой власти.
показать весь комментарий
06.09.2021 10:43 Ответить
скоріш за все саме на цей час і притримують
показать весь комментарий
06.09.2021 10:58 Ответить
Навозная муха ЗЕ-ЗЕ и Дерьмак думают, что они пришли навсегда. Этим идиотам надо вспомнить, что так-же думал и Бандюкович и чем для него это закончилось. Статья УК Украины за измену Родине не имеет срока давности, за все ответят эти ЗЕбанутые шакалы.
показать весь комментарий
06.09.2021 08:43 Ответить
После импичмента придётся отменять все законы, которые принимал Зеля, и разгонять все органы, которые он создал.
показать весь комментарий
06.09.2021 09:13 Ответить
Поки ніхто з папєрєдніків не відповість за свої миздобутки, наступнікам нема про що переживати.
показать весь комментарий
06.09.2021 09:47 Ответить
Нічого дивного у цьому немає: якщо хтось не здатен чогось пояснити, значить він чогось не знає, або не розуміє. Тим більше нічого дивуватися журналістській організації, яка на основі інформаційного аналізу намагається відновити хід подій, що призвели до відомих наслідків, причини та свою причеттність до яких хтось намагається приховати - як вони можуть розслідувати причини невідомо ким нездійснених таємних операцій? Сама участь у такого роду "розслідуваннях", а тим паче, публічне визнання власної неспроможності довести їх до логічного завершення, підриваює авторитет організації та ставить під сумнів ефективність її діяльності. Це комусь вигідно?
показать весь комментарий
06.09.2021 09:44 Ответить
Нічого дивного у цьому немає: якщо хтось не здатен чогось пояснити, значить він чогось не знає, або не розуміє.

Или знает, но не хочет говорить...
показать весь комментарий
06.09.2021 10:22 Ответить
Якби не хотів, то й не говорив би...
показать весь комментарий
06.09.2021 10:32 Ответить
...як вони можуть розслідувати причини невідомо ким нездійснених таємних операцій - від цього лаптями смердить!

Це розслідування Грозєва, він вирішує, що з ним робити і коли оприлюднити. Тому нічого вам він пояснювати не мусить.
Шмаркля теж не пояснює, коли саме і як він здав вагнерівців білорусам. До нього у вас питань немає?
показать весь комментарий
06.09.2021 10:48 Ответить
Наразі лаптями смердить від розслідування, як і від самого "спецзадуму". Дивно, що пан Грозев нгічого не сказав про розслідування, яке знову розпочали в авіакомпанії RyanAir стосовно "успішного" прехоплення її пасажирського літака над Білоруссю та арешту кількох пасажирів, адже в усьому цьому замішана не лише Білорусь, а й Болгарія. А все разом це кидає тінь на журналістську частину розслідування "справи MH17", черговий етап слухання якої розпочинається в Нідердандах.
Якщо "слідчий журналіст" нікому нічого не зобов'язаний пояснювати, то він або не журналіст, або не слідчий, а, як мінімум, не повинен "розкривати деталі слідства" до його завершення.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:05 Ответить
Прийняли рішення зрадити Україну. На превеликий жаль малоросси ліберасти зара керують країною.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:50 Ответить
Порошенко не був зрадником.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:14 Ответить
Українські спецслужби зібрали масу доказів по російських вагнерівцях , що вони причетні до збиття літака МН17 . Зеленський зумисне провалив важливу операцію по вагнерівцях . Так на кого працюють Зеленський і Єрмак ?
показать весь комментарий
06.09.2021 12:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 