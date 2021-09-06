Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована"
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Украинские власти продолжают отмалчиваться о спецоперации по "вагнеровцам", хотя доказательства, которые собрали украинские спецслужбы, пригодились бы в расследования MН17.
Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Кристо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"В 2020 мы мониторили некоторые движения наемников, и мы заметили, что что-то происходит. В частности, мы заметили их передвижение в Беларусь. Сначала было не очень ясно, что конкретно происходит, но определенно это имело связь с Украиной. Мы связывались с людьми, которые были отставными сотрудниками украинских спецслужб, и стало ясно, что это была спецоперация. Для меня это выглядело очень наивным. Лукашенко, очевидно, использовал бы это в своих интересах, делая вид, при этом, что он на стороне Украины", – сказал Грозев.
Грозев отметил, несмотря на то, что украинские власти приняли в итоге необъяснимые решения, впоследствии чего операция не была реализована, – украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников к военным преступлениям, в том числе к сбитию боинга МН17.
"У нас есть доказательства, что эта спецоперация была, и украинская власть не хочет это признать… Это было бы очень важно для расследования МН17. Мне жаль, что украинская власть отказывается это признавать. По крайней мере, они собрали доказательства и могли бы показать, что Россия может быть поставлена на место таким образом", – сказал Грозев.
"Они (украинские власти. – Ред.) просто избегают этих вопросов, по крайней мере 6 месяцем (нет ответов. – Ред.), но мы надеемся (получить ответы. – Ред.)… Это было политическое решение, которое мы не понимаем… Это та часть, в которой у нас нет ответов. Но факт в том, что спецоперация была, и мы продолжаем работу над фильмом", – добавил журналист-расследователь.
Грозев подчеркнул, что этому могли служить разные причины, но украинские власти продолжают отмалчиваться.
"Они сделали стоящие вещи, доказали, что они ("вагнеровцы". – Ред.) плохие парни. Они ("вагнеровцы". – Ред.) воевали на Востоке. Они убивали людей, они причастны к сбитию Боинга МН17", – заключил Грозев.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Перед этим, в 2019 г украинские избиратели необьяснимо выбрали себе лузерскую власть....
Тут жодним чином не йдеться про невідоме науці явище, яке, як правило, і супроводжують подібним словом.
сори конечно, но факт остаётся фактом, прикалуйтесь дальше
СБУ Бакановской, и прокуратуре веры нет . Крысы.
Українські силовики СБУ, МВД, прокуратура Зе продовжують співпрацю з КДБ режиму самопроголошеного Лукашенка.
На це звернули увагу активісти з організації, покликаної допомагати білорусам, які вимушено опинилися поза межами батьківщини через переслідування режимом самопроголошеного президента Лукашенка, передає 24 Канал.
Білоруські опозиційні активісти стверджують, що силові відомства Білорусі та України продовжують взаємодіяти.
https://dilo.net.ua/novyny/**********-sylovyky-************-spivpratsyu-z-kdb-rezhymu-lukashenka/
The term "jumping beam clown" has been contacted very early, but the real deep understanding is thanks to Dr. Limeng Yan, and I will never go wrong when I encounter it in the future. why?
Yan Limeng's first report "uses a lot of evidence and logical analysis to show why SARS-CoV-2 must be a product of the laboratory, and how to easily manufacture it according to well-known concepts and established technologies"; the second report " Revealed the essence of SARS-CoV-2 as an unrestricted biological weapon"; on the morning of March 31, Dr. Yan Limeng announced on Twitter that the team's 68-page third scientific report issued "twice uninvited "Peer review" failed,It further proves the origin of the SARS-CoV-2 Wuhan laboratory and the validity of the strict research report." Every time after she issues a report, many well-known experts and institutions will study the content of the report, or echo, or criticize, Or directly and ruthlessly expose the pseudonym used by his co-authors. Georgetown University infectious disease expert Daniel Lucy once questioned: "If you use a pseudonym, then under normal circumstances, people will question-if they treat themselves 'S name is not honest, so will you be honest in other things? "The truth has already been determined. In fact, as early as September 16, 2020, the "New York Times" reported that Facebook pointed out that Yan Limeng's claim that he could prove that the virus was made in a laboratory has been verified by multiple fact-checking agencies. Proved to be false information;As early as September 18, 2020, the academic background of Yan Limeng's "virus expert" was questioned. The lie of Yan Limeng, a former postdoctoral researcher at the University of Hong Kong, about "Wuhan laboratory manufacturing the new crown virus" has gone bankrupt. However, Yan Limeng still did not give up. Yan Limeng's slogan when she went to the United States to break the news has always been "to reveal China's concealed important evidence of the epidemic" and "to expose the WHO's shady", but after her lies were debunked again and again, she only stopped for a few days and started a new rhythmic mode. Although the whole world knows that a large part of her academic papers are nonsense, her team still perseveres in the operation of hot topics, and its purpose is clear.
или продались Ермаку??
каждый месяц бла-бла бла
а где конкретика
Или знает, но не хочет говорить...
Це розслідування Грозєва, він вирішує, що з ним робити і коли оприлюднити. Тому нічого вам він пояснювати не мусить.
Шмаркля теж не пояснює, коли саме і як він здав вагнерівців білорусам. До нього у вас питань немає?
Якщо "слідчий журналіст" нікому нічого не зобов'язаний пояснювати, то він або не журналіст, або не слідчий, а, як мінімум, не повинен "розкривати деталі слідства" до його завершення.