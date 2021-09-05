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Путин готов встретиться с Зеленским если не будет обсуждаться вопрос Крыма - Кремль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин готов встретиться с Зеленским если не будет обсуждаться вопрос Крыма - Кремль

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - уверяет Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.

Читайте также: Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
Поскачет 100%.
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05.09.2021 14:30
+33
Наш дурак вполне объяснимо слил Вагнера, ибо Ермак ему пояснил, что Путин осерчает и Кадырке скажет "фас". А вот шизофреническое желание Зеленского непременно встретится с Путиным объяснения не имеет. Это какой-то фрейдистский комплекс голубой окраски.
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05.09.2021 14:32
+26
И впопучленцев пригласить в делегацию..
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05.09.2021 14:27
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Правила форума Совет форумчан
И впопучленцев пригласить в делегацию..
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05.09.2021 14:27 Ответить
а также их паломниц и апалченок...
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05.09.2021 14:36 Ответить
Путин как старая проститутка - все услуги, но " Я не целуюсь"
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229
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06.09.2021 09:38 Ответить
А нах...й ты нам такой красавец нужен?
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05.09.2021 14:27 Ответить
Да не обсудить можно как их обоих казнить через на кол верёвку на шею или дыбу?!
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05.09.2021 14:38 Ответить
Интересно, Зебил все равно поскачет ***** #опу лизать? Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 4505
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05.09.2021 14:28 Ответить
Поскачет 100%.
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05.09.2021 14:30 Ответить
Сталибан должен быть разрушен!
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05.09.2021 14:28 Ответить
сталібан ...
це - зачот ! Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 8228
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05.09.2021 14:35 Ответить
Знатно подгорает у рашистов!
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05.09.2021 14:28 Ответить
Сталин (кумир ввп) с Гитлером (наверняка тоже кумир ввп, но пока скрытый) после 22.06.1941 точно не встречался. Теоретически их встреча могла быть на подписании акта о капитуляции, но не сложилось. Надеюсь, что Зе тоже встретится с ввп не раньше чем на подписании капитуляции запоребрика.
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05.09.2021 14:31 Ответить
ты свечку держал?
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05.09.2021 23:09 Ответить
Все верно, только капитуляция уже подписана в "минске".... И совсем не пуйлом.
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06.09.2021 09:49 Ответить
Это в недореспубликах так считают, что они типа победили. Минские бумажки - это затягивание времени, и Петру Алексеевичу это хорошо удавалось. Пока удается это и нынешнему Презу, хотя вначале он едва не споткнулся. Удивляюсь, как он больше двух лет балансирует на двух стульях.
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06.09.2021 12:50 Ответить
Наш дурак вполне объяснимо слил Вагнера, ибо Ермак ему пояснил, что Путин осерчает и Кадырке скажет "фас". А вот шизофреническое желание Зеленского непременно встретится с Путиным объяснения не имеет. Это какой-то фрейдистский комплекс голубой окраски.
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05.09.2021 14:32 Ответить
Все дуже просто. Зеленський понад 20 років прожив у Москві, з 1994-го. *****- його президент, кумир.
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05.09.2021 15:03 Ответить
это задание куратора
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05.09.2021 23:10 Ответить
вооруженный грабитель вежливо отказывается
затрагивать тему грабежа
поговорим ...о соснах, корабельных Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 5187
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05.09.2021 14:32 Ответить
Путін просто хоче знати що в приватній розмові сказав його агенту китайський агент.
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05.09.2021 14:32 Ответить
зеленый ссыкун на в глаза ***** зыркнуть поведется - Украина не на повестке дня,
***** муркнуло...
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05.09.2021 14:33 Ответить
А о чем тогода говорить? О Львове и Киеве?
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05.09.2021 14:39 Ответить
ну да, как присоединить Украину к ордло, с помощью "минских договоренностей", а также возможно о бидонах с водой в Крым... Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 5398
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05.09.2021 14:57 Ответить
Об отводе войск..... украинских. И об перемирии... одностороннем.
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05.09.2021 15:35 Ответить
Одностороннее перемирие ето капитуляция. Тоесть о капитуляции поговорить
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05.09.2021 16:54 Ответить
***** хочет срочно встретиться с ЗЕ чтобы перебить встречу Зеленского с Байденом. Мол, кто последний тот и папа.
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05.09.2021 14:41 Ответить
Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 3928 Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 9204
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05.09.2021 14:41 Ответить
После пяти лет-до победы Коломойского-перепечаток сайтов ДНР и РФ копировщик начал выдавать себя за главного патриота Украины.
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05.09.2021 15:25 Ответить
Дмитрики такие загадочные, я сам сильно удивлен как в один день патриотами становятся.
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05.09.2021 16:12 Ответить
..І коли вже та малоросня на мові почне писати ..а не *їзіком расейського окупанта * !?
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05.09.2021 17:03 Ответить
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 138 Поцтриот, на каких фронтах переобувался?
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05.09.2021 17:06 Ответить
" на мові"?))) И тут рукожоп, спалился)))
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05.09.2021 18:26 Ответить
коли Київ заговорить українською
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06.09.2021 08:46 Ответить
перевод с кацапского: юзика на кацапии накормят и монику тоже не обидят - так пару ляпасов по щекам...
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05.09.2021 14:45 Ответить
а кто то звал?
зе же не мазохист идти на прямые переговоры с ермаком подмышкой))
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05.09.2021 14:59 Ответить
нарики сложные...
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05.09.2021 15:00 Ответить
А про що тоді з ним розмовляти, якщо не про окупацію і полонених?
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05.09.2021 15:01 Ответить
что письков, что ***** - два дегенерата.
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05.09.2021 15:11 Ответить
Але поки перемагають! Мабуть, десь сидять ще більши "дегенерати", якщо не зрадники!
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06.09.2021 09:26 Ответить
В истории Украины 2 нормальных президента,которых к сожалению окружало и окружает ховно. Это Ющенко и Зеленский.
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05.09.2021 15:13 Ответить
как зеленский может быть нормальным?
если он вообще не был ранее в политике?причем сразу же на высочайшей должности

в таком случае изначально выходить быть или марионеткой или еще что хуже
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05.09.2021 15:15 Ответить
ти кого? чистопородного зебіла запитуєш? Не вкурив ще?
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05.09.2021 15:32 Ответить
Зе в последние полгода сильно вырос, как президент. По крайней мере, мне видна логика в его действиях. И позитивные результаты есть. И их немало. Но первые 1,5 года было "коту под хвост". У Ющенко вообще весь его срок был "коту под хвост".
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05.09.2021 15:33 Ответить
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Зачет про логику зеледента!!! Вам бы дисер на эту тему написать. Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612
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05.09.2021 16:14 Ответить
Если вы её не видите, это не значит, что её нет))
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05.09.2021 16:33 Ответить
Если ее не видно, что значит ее нет. Логика не суслик, это логика.
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05.09.2021 16:45 Ответить
Та как раз таки, логика- это и есть "суслик". На логике устроена, например, такая игра как "Шахматы". Кто первый раскусит логику соперника, тот и выиграл. Виртуозы способны сделать так, что соперник до последнего уверен, что логики никакой нет (но тут я конечно, не про Зе Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5458, у него всё достаточно читаемо и примитивно).
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05.09.2021 16:53 Ответить
Понятно, тогда зеледент прирожденный гроссмейстер. Его логику не раскусит никто ввиду ее отсутствия. Особенно если шахматами с первого же хода начать играть в "чапая".
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05.09.2021 17:04 Ответить
Это он полтора года в "чапая" играл, а теперь, оставшимися фигурами, решил доиграть партию по правилам?)))
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05.09.2021 18:33 Ответить
Какая в шахматах логика ? Вы с дуба рухнули ? Чистейшей воды математика. Каспаров: Я проигрываю компьютеру потому, что могу просчитать партию только на 14 ходов вперед.
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05.09.2021 20:04 Ответить
Ющенко найкращий президент, патріот, і робив все для блага українців, всі інші для блага ж2.
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05.09.2021 17:05 Ответить
Що він здох!!! Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 159
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06.09.2021 07:56 Ответить
ага. галстук навчили одягати. гундосити відучили. на мові вже шпрехає. шифірується під патріотика. меделью змінив. ну на медельс-2. фактично запровадив віцприЗЕдента з Ермака. а ще чортам не кидається.
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05.09.2021 20:54 Ответить
Владимир ************, не позорьтесь на Цензоре, Вам еще Цирконами Америку пугать не выходя из подвала.
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05.09.2021 16:16 Ответить
"Путін втратив інтерес до президента України, оскільки зустріч з Володимиром Зеленським - приниження для агресора" - вважає журналіст і публіцист Віталій Портников. Про що він заявив у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV*
"Президенту Росії Володимиру Путіна потрібна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським лише у випадку, якщо Зеленський капітулює на цій зустрічі. І мова не про формулу Штайнмаєра. Зеленський з точки зору Путіна взагалі не має з розмовляти з ним про Донбас. Зеленський про Донбас має розмовляти з Пушиліним і Пасічником. Ходять розмови, що було би добре, якби американці організували зустріч Байден-Путін-Зеленський. Я гадаю, що для Путіна така зустріч - це приниження. Адже, хто такий Зеленський? Путін може зустрічатися з Байденом, а Зеленський, з точки зору президента Росії, може зустрічатися з Пушиліним", - зазначив Портников.
Журналіст зауважив, що зустріч президента Зеленського з Путіним можлива лише, щоб визнати Крим російським, щоб поговорити про російську мову, засудити українських націоналістів, які не дають "єдиному народу" дихати.
"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - повідомив Віталій Портников.
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05.09.2021 15:30 Ответить
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6230
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06.09.2021 07:59 Ответить
У меня противоположный вопрос,как может быть нормальным тот,кто уже был в политике ?
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05.09.2021 15:30 Ответить
Ну вы же почему то идете лечить зубы к стоматологу, а не к слесарю? Или к слесарю?)))
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05.09.2021 18:36 Ответить
А если о Крыме не говорить, то зачем встречаться?
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05.09.2021 15:32 Ответить
Ну так о чём с вами тогда говорить, Письков?
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05.09.2021 15:33 Ответить
Зеленский, не ведись на разводы гопников !!!
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05.09.2021 15:33 Ответить
Значит разговаривать не о чем. На повестке дня этого нет.
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05.09.2021 15:41 Ответить
Після поїздки найвеличнішого до США заворушилися адінаротавці, до цього в кацапів не було тем для розмови. Мабуть хочуть щоб Пєрдак настукав деталі перемовин Х..лу.
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05.09.2021 15:42 Ответить
Ой ,пацюкии
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05.09.2021 15:54 Ответить
Если вопрос Крыма не стоит, то встречаться с убийцей бессмысленно.
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05.09.2021 16:41 Ответить
Ну да.. встречаться с преступником и не говорить о его преступлениях…. Это его условия. А на фига тогда с тобой встречаться.
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05.09.2021 16:59 Ответить
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4454Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9894 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2519
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05.09.2021 17:04 Ответить
Зустріч з уйлом буде в Лукянівському СІЗО, коли він буде за гратами, терорист-вбивця.
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05.09.2021 17:08 Ответить
Крым - Украина! И мнение ******** писькова и тем более ***** путина никого НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. проклятая раССея и проклято население ее, которые поддержали БЕЗЗАКОНИЕ.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
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05.09.2021 18:01 Ответить
А самому Зеленскому собственно зачем эта встреча?
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05.09.2021 18:30 Ответить
Приклеить колено, в шутовской колпаке
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05.09.2021 20:21 Ответить
Приклонить
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05.09.2021 20:23 Ответить
Ну и послать его нах, сдохнет, потом будем разбираться!
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05.09.2021 18:42 Ответить
Це недороболо не залишає своєї мрії зазирнути у смердюче око кацапського )(уйла.
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05.09.2021 18:56 Ответить
По большому счёту, обсуждение Крыма,нужно больше не Украине,а Рашке.Бо возврат Крыма Украине-это для Рашки счастливый зелёный свет возврата к нормальным отношениям с Миром.С нами конечно нет.Но с Миром,таки да.
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 3406 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 2581
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05.09.2021 19:15 Ответить
А как Кубань и часть Ростовской области и Крым и Белгородская, Воронежская область поговорим по КРУПНОМУ как никак а это часть Украины Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6734
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05.09.2021 19:59 Ответить
У фуйла своих клоунов хватает
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05.09.2021 20:20 Ответить
Х#йло ждет клоуна с белым флагом...
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05.09.2021 20:27 Ответить
Если ты слаб и идешь на поводу у трусоватого "мирового сообщества", обсуждать с тобой не будут ни Крым, ни Донбасс. А вот когда начнете играть с свою бескомпромиссную игру, со всеми вытекающими, тогда пойдут на переговоры. Они готовы всегда на переговоры, когда они в проигрышной ситуации.
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06.09.2021 00:05 Ответить
Ага..ага...То пуцин не хотел встречаться с Зеленским ни под каким видлом. А теперь когда СП --2 ничего не вышло, ситуация изменилась. У росиян новая вывеска "пуцин -- лучший друг Украины". Ну и повороты у вас,ребята, ну очень крутые..
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06.09.2021 00:19 Ответить
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6794
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06.09.2021 07:56 Ответить
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если это нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до распада России на отдельные государства.
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06.09.2021 08:47 Ответить
Даже если "без Крыма", то что обсуждать?
Вывод войск РФ из ОРДЛО? Так "их там нет"
Транзит газа через Украину? Так СП-2 считай что уже запустили
Вот и все темы для обсуждений.
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06.09.2021 09:43 Ответить
І нафіг тоді зустрічатися?
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06.09.2021 10:51 Ответить
Гм. Виглядає так, що після того як Зеленський зустрівся з Байденом в Білому Домі, для путіна буде за честь аудієнція у Володимира Олександровича.
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06.09.2021 14:15 Ответить
 
 