Путин готов встретиться с Зеленским если не будет обсуждаться вопрос Крыма - Кремль

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - уверяет Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.

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