Путин готов встретиться с Зеленским если не будет обсуждаться вопрос Крыма - Кремль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.
Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - уверяет Песков.
Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.
"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.
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це - зачот !
затрагивать тему грабежа
поговорим ...о соснах, корабельных
***** муркнуло...
зе же не мазохист идти на прямые переговоры с ермаком подмышкой))
если он вообще не был ранее в политике?причем сразу же на высочайшей должности
в таком случае изначально выходить быть или марионеткой или еще что хуже
"Президенту Росії Володимиру Путіна потрібна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським лише у випадку, якщо Зеленський капітулює на цій зустрічі. І мова не про формулу Штайнмаєра. Зеленський з точки зору Путіна взагалі не має з розмовляти з ним про Донбас. Зеленський про Донбас має розмовляти з Пушиліним і Пасічником. Ходять розмови, що було би добре, якби американці організували зустріч Байден-Путін-Зеленський. Я гадаю, що для Путіна така зустріч - це приниження. Адже, хто такий Зеленський? Путін може зустрічатися з Байденом, а Зеленський, з точки зору президента Росії, може зустрічатися з Пушиліним", - зазначив Портников.
Журналіст зауважив, що зустріч президента Зеленського з Путіним можлива лише, щоб визнати Крим російським, щоб поговорити про російську мову, засудити українських націоналістів, які не дають "єдиному народу" дихати.
"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - повідомив Віталій Портников.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Вывод войск РФ из ОРДЛО? Так "их там нет"
Транзит газа через Украину? Так СП-2 считай что уже запустили
Вот и все темы для обсуждений.