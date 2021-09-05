РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Общество
3 611 4
Беларусь (7521) Госпогранслужба (5395) грибы (35) Ривненщина (1138) ягоды (8)

Беларусь до 15 ноября упростила режим перехода через границу для жителей Ривненщины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Беларусь до 15 ноября упростила режим перехода через границу для жителей Ривненщины

6 сентября на Ривненщине начинается временный упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинцы, живущие в приграничных населенных пунктах области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов.

"Продолжится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота"до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Пограничники будут пропускать людей ежедневно с 06:00 до 20:00 часов. Украинцы должны обязательно возвращаться домой в день пересечения государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Будут функционировать три временных места упрощенного пропуска:

"Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

"Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

"Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский. ВИДЕО

Украинцам старшим 16 лет нужно с собой иметь действительный национальный паспорт гражданина Украины, справку от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью, пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе и именную квитанции об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника.

От подростков требуется свидетельство о рождении, справка от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью. Они смогут пересекать границу в сопровождении законных представителей или других совершеннолетних лиц при наличии нотариально заверенного ходатайства. Как и взрослым, им нужно иметь справку от белорусских пограничников и квитанцию.

Пересечение государственной границы будет возможен только пешком или на велосипедах. Пропуск по ID-картам не позволяется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не ходите
нехай сами там жруть фуйловские
отсосиновики
показать весь комментарий
05.09.2021 14:40 Ответить
Не ходите люди,
В Беллепрозорий гулять.
В Беллепрозории глупые терпилы,
В Беллепрозории тупые ментяры,
В Беллепрозории хитрожопые чекисты,
По приказу колхозного фюрера
Будут вас задерживать,
Кусать, допрашивать,
Бить и обижать.
показать весь комментарий
05.09.2021 15:00 Ответить
Називається ''ловля на чорницю''. **** коли такого поца обрали за рулєвого , то на чорницю дурачків наловить взагалі не взападло. А замість них на один паспорт арабів та апіхать в їхні хати по самий комин раз із Литвою , Латвією та Польщею
облом.
показать весь комментарий
05.09.2021 15:27 Ответить
а пом вдруг они окажутся в застенках кгб или фсб.....
показать весь комментарий
05.09.2021 16:45 Ответить
 
 