Беларусь до 15 ноября упростила режим перехода через границу для жителей Ривненщины
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6 сентября на Ривненщине начинается временный упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Украинцы, живущие в приграничных населенных пунктах области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов.
"Продолжится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота"до 15 ноября", - говорится в сообщении.
Пограничники будут пропускать людей ежедневно с 06:00 до 20:00 часов. Украинцы должны обязательно возвращаться домой в день пересечения государственной границы.
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Будут функционировать три временных места упрощенного пропуска:
"Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;
"Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;
"Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.
Украинцам старшим 16 лет нужно с собой иметь действительный национальный паспорт гражданина Украины, справку от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью, пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе и именную квитанции об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника.
От подростков требуется свидетельство о рождении, справка от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью. Они смогут пересекать границу в сопровождении законных представителей или других совершеннолетних лиц при наличии нотариально заверенного ходатайства. Как и взрослым, им нужно иметь справку от белорусских пограничников и квитанцию.
Пересечение государственной границы будет возможен только пешком или на велосипедах. Пропуск по ID-картам не позволяется.
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нехай сами там жруть фуйловские
отсосиновики
В Беллепрозорий гулять.
В Беллепрозории глупые терпилы,
В Беллепрозории тупые ментяры,
В Беллепрозории хитрожопые чекисты,
По приказу колхозного фюрера
Будут вас задерживать,
Кусать, допрашивать,
Бить и обижать.
облом.