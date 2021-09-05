Арестованному в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса Джелялу грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, - Чубаров

Лидер Меджлиса крымскокотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию, что задержанному ранее в оккупированном Крыму заместителю Меджлиса Нариману Джелялу грозит тюремное заключение от 12 до 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чубаров написал а Фейсбуке.

"После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне инаугурационного саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к выполнению угроз по отношению к ее участникам.

Показательные месть и расправу решили начать с крымских татар, поскольку они и так являются заложниками в условиях временно оккупированного РФ Крыма", - напсал он.

Чубаров продолжил: "Массовые обыски и задержания, проведенные 3-4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Как стало сегодня известно, Нариману Джелялу российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет".

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По словам Чубарова, понятно, что инкриминирование Нариману Джелялу "террористической" статьи, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивалась и отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, преследует одну цель - попытку Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа - Меджлис.

Он продолжил: "Кроме Наримана Джеляла, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Известно, что Нариман Джелял отвбросил предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких - либо следственных мероприятиях".

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"Подробности и детали по другим задержанным крымским татарам будут размещаться по мере поступления информации.

Мы очень надеемся на адвокатов, которые сейчас прилагают все усилия, чтобы преодолев искусственные препятствия, создаваемые им карательными органами РФ, вступить в процесс по защите своих подопечных.

Ожидается, что завтра, 06 сентября, в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялуа, Одаманову Эльдару, Ахтемову Азизу, Ахтемову Асану и Усеинову Шевкете", - резюмировал Чубаров.

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