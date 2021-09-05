РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10708 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
2 497 13
Меджлис (809) Чубаров (932) Джелял Нариман (48)

Арестованному в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса Джелялу грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестованному в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса Джелялу грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, - Чубаров

Лидер Меджлиса крымскокотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию, что задержанному ранее в оккупированном Крыму заместителю Меджлиса Нариману Джелялу грозит тюремное заключение от 12 до 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чубаров написал а Фейсбуке.

"После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне инаугурационного саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к выполнению угроз по отношению к ее участникам.
Показательные месть и расправу решили начать с крымских татар, поскольку они и так являются заложниками в условиях временно оккупированного РФ Крыма", - напсал он.

Чубаров продолжил: "Массовые обыски и задержания, проведенные 3-4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Как стало сегодня известно, Нариману Джелялу российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США

По словам Чубарова, понятно, что инкриминирование Нариману Джелялу "террористической" статьи, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивалась и отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, преследует одну цель - попытку Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа - Меджлис.

Он продолжил: "Кроме Наримана Джеляла, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Известно, что Нариман Джелял отвбросил предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких - либо следственных мероприятиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ РФ освободить захваченных людей - основание для усиления международных санкций, - Резников

"Подробности и детали по другим задержанным крымским татарам будут размещаться по мере поступления информации.
Мы очень надеемся на адвокатов, которые сейчас прилагают все усилия, чтобы преодолев искусственные препятствия, создаваемые им карательными органами РФ, вступить в процесс по защите своих подопечных.
Ожидается, что завтра, 06 сентября, в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялуа, Одаманову Эльдару, Ахтемову Азизу, Ахтемову Асану и Усеинову Шевкете", - резюмировал Чубаров. 

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
внучат колымских вертухаев -

кипит там лагерная кровь,
татар в теплушки вновь пихают,

лелея к сралину любовь
показать весь комментарий
05.09.2021 15:44
+1
Опять унижаться приполз?Ну давай,поунижаем😂🌷×××
показать весь комментарий
05.09.2021 15:44
+1
Можна було б з тобою вступити в дискусію, щось там доводити, переконувати... Але ж ти мерзота впорота кацапська, тобі ж ніякі доводи й не потрібні. А тому скажу просто і коротко - кацап смердючий, йди на хрін.
показать весь комментарий
05.09.2021 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
:шепчем ..."рога на голове" обычно снятся к предательству, здесь важно разбираться в аспектах происходящего, а не просто пережевывать баланду с видом на чужую тттшшш...
показать весь комментарий
05.09.2021 15:40 Ответить
шта?
показать весь комментарий
05.09.2021 15:58 Ответить
Опять унижаться приполз?Ну давай,поунижаем😂🌷×××
показать весь комментарий
05.09.2021 15:44 Ответить
твои свиньи в кремле от чумы балдеют
показать весь комментарий
05.09.2021 15:45 Ответить
Хрюкай только быстрее,а то тут из тебя быстро свежину делают😂🌷××
показать весь комментарий
05.09.2021 15:47 Ответить
Можна було б з тобою вступити в дискусію, щось там доводити, переконувати... Але ж ти мерзота впорота кацапська, тобі ж ніякі доводи й не потрібні. А тому скажу просто і коротко - кацап смердючий, йди на хрін.
показать весь комментарий
05.09.2021 15:55 Ответить
Ти ба, пішов кацап, і навіть не попрощався... Я навіть комент не встиг дописати...
показать весь комментарий
05.09.2021 15:56 Ответить
внучат колымских вертухаев -

кипит там лагерная кровь,
татар в теплушки вновь пихают,

лелея к сралину любовь
показать весь комментарий
05.09.2021 15:44 Ответить
Опять спам не открывается😭
показать весь комментарий
05.09.2021 15:51 Ответить
Тебя посадют - а ты не воруй..... Заарештованому в окупованому Криму заступнику голови Меджлісу Джелялу загрожує від 12 до 15 років в'язниці, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6076
показать весь комментарий
05.09.2021 20:02 Ответить
 
 