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Газпром (3166) Россия (91205) Яценюк (7983) Северный поток (1428)

В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о

Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который финансируется Кремлем, выпустил отдельный материал, посвященный заявлению экс-премьера Украины Арсения Яценюка об энергетической политике России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя строительство "Северного потока-2", Яценюк заявил: "Задача России только одна - превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом".

Экс-премьер призвал украинскую власть подписать трехсторонний договор о транзите российского газа с участием Европейского Союза, который гарантировал бы загруженность украинской ГТС и не допустил бы потери доходов от транзита в размере $ 2 млрд.

На заявление Арсения Яценюка отреагировал заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Ананских, которого цитирует Russia Today. Ананских назвал украинскую ГТС "ржавыми трубами". Российские пропагандисты цитируют российских "экспертов", которые говорят, что Украина "политизирует тему газа".

Russia Today пишет, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины якобы вызвано исключительно экологическими мотивами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен

Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" стоимостью более $ 10 млрд пролегает по дну Балтийского моря в Германию. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер признал, что "Северный поток" является "обходным проектом" для Украины. В случае запуска в эксплуатацию второй нитки газопровода Россия может отказаться от транзита газа через Украину, что приведет не только к потерям поступлений от транзита в размере около $ 2 миллиарда долларов ежегодно, но и несет риски эскалации военных действий со стороны России.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 845
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05.09.2021 15:57
+22
Неужели зебилы до сих пор не поняли, как только запустится СП-2 украинская ГТС не нужна будет. Это неизбежно. Но вместо того что бы бегать по всему миру и просить подачки, нужно готовить свою экономику к потере 2 млрд. долл. ежегодно, и искать пути замены доходной части. Хотя нет... Не поняли, им бы еще продержаться немного, бабла натырить, всё равно рано или поздно придут выборы...
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05.09.2021 16:07
+16
как афуительны в паРаше фраера
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05.09.2021 16:13
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В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 845
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05.09.2021 15:57 Ответить
как афуительны в паРаше фраера
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05.09.2021 16:13 Ответить
росия которую мы потеряли...
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05.09.2021 16:34 Ответить
надеюсь навсегда...
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05.09.2021 17:00 Ответить
Неужели зебилы до сих пор не поняли, как только запустится СП-2 украинская ГТС не нужна будет. Это неизбежно. Но вместо того что бы бегать по всему миру и просить подачки, нужно готовить свою экономику к потере 2 млрд. долл. ежегодно, и искать пути замены доходной части. Хотя нет... Не поняли, им бы еще продержаться немного, бабла натырить, всё равно рано или поздно придут выборы...
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05.09.2021 16:07 Ответить
краткий курс экономики в Трускавце почти никто не посещал,
все балдели в номерах под... соснами и кайфом
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05.09.2021 16:16 Ответить
А може й "на соснах і під кайфом". У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 1797
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06.09.2021 15:35 Ответить
Не сразу не нужна будет. Около 10 лет из обязуют прокачивать. Другое дело, что они могут диверсию какую организовать. Но им тоже рискованно это делать т.к. понятно сразу "подозреваемого". Но транзит их газа, сам по себе, Украине не нужен. Как и ненужно любое сотрудничество с ними. Тем меньше взаимных договорённостей, тем лучше. Понятно, от такой халявы просто так не отказываются, но она боком выходит на самом деле в итоге.
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05.09.2021 16:17 Ответить
Прокачка на уровне 10 млр. это тупо в ущерб Украине (убыток), никто москалей не заставил прокачивать больше, они и будут качать в убыток Украине. Заканчивать транзит с москалями, это дать им возможность манипулировать и действовать хаотично, нужно заставить Европу держать их на поводу, Москали только и ждут, гдеб понасырать, бо так и не поняли, что такое туалет, и как им пользоваться.
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05.09.2021 17:00 Ответить
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3840
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06.09.2021 15:42 Ответить
Искать ничего не надо. Надо просто перестать воровать. Ведь суть не в потерях украинского бюджета. Он эти 2млрд$ и не видел. Суть в потерях в чьих-то карманах.
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05.09.2021 16:30 Ответить
Как бы с ребёнком не выплеснули и воду я о том ,что ГТС нам самим нужна для внутреннего обеспечения газом колотимся с ГИС как дурни с тобой когда закладывали СП 2 в Украине все молчали а было почему..всех волновал доход и объем газа??? О нет нисколько страхи Путен нападет из области хвантастики что мог закусил и удавился куда ему больше то вся авантюра рассчитывалась на предателей они оказались в Крыму и на Донбассе а дальше все захлебнулось...
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05.09.2021 16:46 Ответить
До 2024-го года Газпром обязан платить минимум 2,5 миллиарда долларов по норме "качай или плати", если прокачивает меньше 65 млрд. кубов. Витренко всех обманывает.
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05.09.2021 17:56 Ответить
2,5 было первый год когда 60 нужно было перекачать, сейчас 1,7 млрда, и кстати с такими ценами на газ им это тьфу, для нас будет печально если они заплатят и непрокачают,реверса то не будет
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05.09.2021 21:10 Ответить
потери доходов от транзита в размере $ 2 млрд / Витренко мальчик уже большой и словам своим отчёт отдаёт. Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, Витренко. Напрячь Витренко: пусть увеличит и экспортирует.
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05.09.2021 16:09 Ответить
А що там гансам і фріцам важливо? Чергова вакансія в грязьпромі?
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05.09.2021 16:17 Ответить
Куда там до гордости срывающих с себя опознавательные знаки "вс рф" захватчиков чужой территории.
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05.09.2021 16:27 Ответить
Где украинская гордость?-Вопрошает мигрант, променявший Украину на колбасу. Колбасу страны, гнобовшей соплеменников мигранта нещадно.
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05.09.2021 16:33 Ответить
То свинособака из ********
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05.09.2021 16:37 Ответить
Кому это нам? Вам свинособакам? Так вам не привыкать
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05.09.2021 18:05 Ответить
Земалороси, нічого не хочуть робити їм потрібен гвалт і звязок з кацапстаном, їм труба, ось вони і кричать як барига стояти боятись а то уйло нападе.
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05.09.2021 16:54 Ответить
Самая главная причина здесь:
"несет риски эскалации военных действий со стороны России" Источник: https://censor.net/ru/n3286439

Убийца подготавливает территорию для будущих военных действий.
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05.09.2021 16:55 Ответить
Риски всегда есть, но Куйлу уже давно дали понять, что дальше будет красная линия...
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05.09.2021 16:59 Ответить
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5925 У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9491
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05.09.2021 17:05 Ответить
Х#йло для того и строило СП2 чтоб прекратить прокачку газа по Украине в ЕС...нужно выразить "огромную благодарность" соучасникам этого шабаша Адольфовне , Эммочке и затупившему дедушке Джо.
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05.09.2021 17:19 Ответить
Ну, по совести говоря, если выражать так называемую "благодарность", то начинать нужно все таки с Ющенко. Кацапы ведут планомерную экономическую политику. Первопричина всех последующих событий в отношении диверсификации газотранспортной системы кацапами лежит в далеком 2005 году. Потом последовали газовые войны в 2006-м и в 2009-м годах. Потом в апреле 2010-го началось строительство СП1. СП2 - является продолжением газотранспортной стратегии кацапни и следующий шаг частичный отказ от ГТС Украины, а затем полный. Если наши керманычи привыкли только гешефты брать с ГТС не задумываясь о стратегии ие развития до сих пор, то это как говорится, наша беда недальновидность наших политиков-хапуг. Что так будет как сейчас происходит лично я предполагал еще в 2006-м году. Это не вчера началось и не позавчера.
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05.09.2021 19:50 Ответить
Річ у тім,що система газозабезпечення в Україні повністю залежить від центральної магістральної газової труби...Ми можемо добути газ в одній області,але щоб подати його в іншу область газ потрібно спочатку подати в центральну магістраль,причому в такій кількості щоб створити там необхідний тиск і вже потім подавати в необхідне місце...Так от - ми не добуваємо стільки газу,щоб в цій трубі був постійний необхідний нам тиск,і коли Росія припинить подачу газу ми попросту не зможемо його подати в міста...Нам потрібно добувати вдвічі більше газу,половину його продавати за кордон - і тоді все в порядку...Але про це треба було думати раніше...
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05.09.2021 17:20 Ответить
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9534
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05.09.2021 18:18 Ответить
Ну и хто тебе дохтор Сеня?Вам предлагали консорциум и модернизацию ГТС.Вы шо ответили?Мы сами будем доить эту корову.Был бы консорциум трёхцветной трубы в обмотанный флагом евросоюза,они бы его защищали как свои инвестиции в эту трубу.А теперь у них есть другая труба У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9208
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05.09.2021 20:17 Ответить
В основі нам начхати на гтс, а гтс на нас. Ваша писанина приморожена і гроша не варта. Якщо за тридцять років чмошники нічого не зробили по ванючему газу то канєц должен гтс увідєть. Пора і бошкой починати думати
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05.09.2021 21:33 Ответить
 
 