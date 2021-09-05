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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) коррупция (8384) Шевченко Евгений (141)

"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал мнение американского генерала о том, что главной причиной победы талибов в Афганистане и быстрого развала правительственной армии стала коррупция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Шевченко отметил: "Вашему вниманию, господин Владимир Зеленский: "Причиной поражения афганского правительства является не Талибан, а коррупция". Справа полковник Кристофер Коленда - в 2008-2009 годах командовал оперативной группой из 800 бойцов. Вследствие новаторского подхода и прямых переговоров с подразделениями Талибана в провинциях Кунар и Нуристан он стал единственным, кто добился добровольной сдачи территорий и перехода талибов в правительственную армию. Впоследствии был назначен заместителем министра обороны США. В течение длительного времени был старшим советником по Афганистану трех министров обороны США и четырех командующих Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF)".

Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция, - агент НАБУ Шевченко 01

Шевченко продолжил: "Задолго до выхода американских войск из Кабула (Коленда, - ред) предоставил абсолютно точный прогноз развития событий: "Если до конца 2016 года не будет достигнуто существенного прогресса, то Афганистан рискует потерять поддержку международных партнеров до полного вывода иностранных войск и выхода всех доноров, что оставит правительство в борьбе с талибами один и без денег для оплаты счетов. Сопряженные финансовый и политический кризис станет для этой страны катастрофой"".

"Полковник прекрасно понимал, в чем именно заключается настоящая опасность для афганцев - и это не Талибан, а коррупция и клептократия, которые в полной мере сформировались во времена президентства Хамида Карзая, который руководил страной с 2004 по 2014 год. Миллиарды долларов, которые предоставлялись США, разворовывались афганским правительством из-за отсутствия действенной системы контроля как со стороны самих американцев, так и со стороны местных правоохранительных органов и судов, которые были безнадежно коррумпированными", - написал Шевченко.

Он подчеркнул: "Как следствие, Кристофер Коленда и другие американские специалисты начали именовать властные стуктури президента Афганистана аббревиатурой из четырех букв: ВИПП - вертикально интегрированная преступное предприятие, потому что оно действительно было таковым. И вот как он описывал политическое устройство в этой стране:
"В 2006 году афганское правительство окончательно превратилось в самую настоящую клептократию. И лучшим примером для понимания того будет сравнение с раком:

- мелкая коррупция на уровне полицейских или рядовых чиновников подобна раку кожи - это болезнь, но есть действенные способы с этим справиться.

- коррупция на уровне министерств подобна раку толстой кишки: это уже хуже, но если ты начнешь лечиться вовремя, то есть хорошие шансы на выздоровление.

- а вот клептократия подобная рака мозга - это смертельно. В 2006 году афганская клептократия была полностью сформирована - и это был смертельный случай рака мозга. То есть когда коррупция проникла в высшие эшелоны власти, когда в коррупции принимают участие члены парламента, а президент страны все это покрывает, то с этим ничего не поделаешь.

Следствием этого стала ненависть старейшин племен и обычных людей к власти в Кабуле, которая строила себе шикарные особняки в то время, как в провинциях люди не имели вообще ничего, а такие вещи как водопровод или газоснабжение оставались недостижимой мечтой. Поэтому люди в противовес коррумпированному режиму Карзая все больше поддерживают Талибан и уровень этой поддержки стремительно растет"".

"Интересно, какой аббревиатурой американцы называют коррумпированную власть Зеленского?", - резюмировал Шевченко.
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Топ комментарии
+23
Такие 😀😀😀?

Власть в Кабуле строила шикарные особняки, а в провинции не было водопровода, - агент НАБУ Шевченко процитировал генерала США о причинах победы талибов - Цензор.НЕТ 634
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05.09.2021 16:56
+21
И самолёт . А Цензор все про коррупцию в афгане пишет . Пишите про Украину !!!

"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9233
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05.09.2021 17:25
+19
Три такие как у Косюка 😀😀😀?

"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1111
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05.09.2021 16:58
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Правила форума Совет форумчан
Такие 😀😀😀?

Власть в Кабуле строила шикарные особняки, а в провинции не было водопровода, - агент НАБУ Шевченко процитировал генерала США о причинах победы талибов - Цензор.НЕТ 634
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05.09.2021 16:56 Ответить
Три такие как у Косюка 😀😀😀?

"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1111
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05.09.2021 16:58 Ответить
Дворец на костях пращуров, и другие феодальные замашки олигарха Косюка, которого мы с вами дотируем из своего кармана

Источник: https://polygraf.net/1747-dvorec-na-kostjah-praschurov-i-drugie-feodalnye-zamashki-oligarha-kosjuka-kotorogo-my-s-vami-dotirue
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05.09.2021 16:59 Ответить
у Тимошенко (який курирує дорожнє крадівництво), вже ЗМІ зазначали, появилося власне межигір'я.
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05.09.2021 17:15 Ответить
Нє? "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3373 "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2505
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05.09.2021 17:19 Ответить
Да, блин , европейцы в шоке от нищей Украины !!! Особенно от Кончи Заспы
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05.09.2021 17:00 Ответить
Ну поки підрахуї бутуть так жити - нічого не зміниться (маєток охендовського)
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2529
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05.09.2021 17:46 Ответить
А ЯХТ у олигархов афгана наверно нет , таких как у олигархов в Украине . Нет моря - нет яхт 😀😀😀
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05.09.2021 17:01 Ответить
А ви думаєте "олігархи Афганістану" не завели собі апартаменти десь на березі Червоного моря чи Персидської затоки? Наші олігархи свої яхти в Україні постійно не тримають - вони в Середземномор"ї базуються...
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05.09.2021 17:25 Ответить
"ДЛБЙБ" - це "вроджене" чи "набуте"? Адріатика - складова частина Середземномор"я!!! Так само як і Мармурове та Еейське моря!!!
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05.09.2021 17:35 Ответить
Ой, каких людей снова вытащили на всеобщее обозрение! Небось к дождю.
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05.09.2021 17:03 Ответить
Импотентрая полиция, она есть, но крышует мразей себе подобных и своих родственников, которые грабили и грабят граждан. О судах нечего говорить, их нет
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05.09.2021 17:05 Ответить
Головна проблема України ,це відсутність реальної української державної влади ,є лише кубло гельмінтів-політиканів ,яки знисилюют державу ,висмоктуючи всі життєдайні сили !!!))
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05.09.2021 17:35 Ответить
В Bellingcat назвали новые сроки выхода фильма про "вагнеровцев"

а що це таке за резина, хтось підкаже? Обіцянки вже на початок 22 року...
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05.09.2021 17:06 Ответить
"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9827 "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7386
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05.09.2021 17:11 Ответить
Тыц😂🌷×××
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05.09.2021 17:26 Ответить
Резины, как раз, и не хватает: на Майдане, с черным дымом. Пока мы сами не выйдем на Майдан и не потребуем выборов раз в год(за это время точно не окупятся сериалы коломойского и не успеют обогатиться луценки парашенки), нас будет стричь любая мерзость, пользующаяся памятью, как у рыб, электората...
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05.09.2021 17:34 Ответить
Зельцман - украинец?! Да оно - кошерный малорос дебиликус-советикус, мля! Идиот крыворогатый!
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05.09.2021 17:47 Ответить
Ні ,він звичайний єврейський парубок з провінціі !!!)))
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05.09.2021 17:51 Ответить
Правда, цей парубок ЗЕбанутий на всю голову і наркоша а так все вірно
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05.09.2021 17:56 Ответить
в Украине "Зелибан"
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05.09.2021 17:14 Ответить
Так! Але не час вже в БАН, зелений талібан?! Хунта, ти де?!
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05.09.2021 17:41 Ответить
Главной угрозой для страны является олигархия. Это и есть коррупция. Это двигатель этой системы. Таковы правила обогащения самой олигархии. Убери олигархию и страна станет на правильный путь.Если не станет системы дачи взяток,то взятки некому будет давать.А те законы ,что уже приняты ,потихоньку наберут оборотов и хоть со скрипом,но таки выдавят укоренившуюся десятилетиями гниль. Хочу предупредить,что не бывает плохих и хороших олигархов. Это все паразиты. Которые маскируются под патриотов и любителей Украины. Это ложь. Так и знайте. На самом деле,любому олигарху выгоден строй наподобия расии.Именно в такой системе ей обеспечено процветание.И именно поэтому вся бывшая власть ,ленинов не валили до 14 года.С надеждой при случае вернуться под эту идеологию,но уже при деньгах.На примере каламойского мы увидели метаморфозы от "патриота" до любителя рахи. Такие они все. Без исключения. Куда выгоднее ,туда и поведут за собой недалеких. Как правило - это путь в Ж .
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05.09.2021 17:20 Ответить
Олігархія,це політична корупція !! Корупція більш разголужене явище суспільного життя !!!)))
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05.09.2021 19:04 Ответить
олигархов нормально ставит в стойло антимонопольщики, но вам в Венесуэллу)
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05.09.2021 23:38 Ответить
Мне этот "агент" очень сильно напоминает Марину Викторовну Цвигун ( кто помнит...)
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05.09.2021 17:20 Ответить
Клунадовлада торує шлях до свого кінця дуже па-асобєннаму. А кінець він буде такий, як й у Яника. Тільки там була все ж сім"я справжня, а тут гібридно-квартальна! Не один вже Лерос заявив про те, що вони настільки розжилися на грабуванні бюджету ці шефіроєрмаки при владі, що відмовляються від змички з олігархами для утримання свої С(луг)Н(елоха) . Останні задумки витягти з 73 відсоткових бабло для свого утримання таки закінчиться дуже стрімко, що вони вже й відчувають, й готуються... Але тупа жадоба вона на тей тупа, що загострення буде неминучим!!!
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05.09.2021 17:21 Ответить
Вот Хомутынник - курировал вроде таможню
Теперь у него яхта
"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9974
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05.09.2021 17:23 Ответить
И самолёт . А Цензор все про коррупцию в афгане пишет . Пишите про Украину !!!

"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9233
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05.09.2021 17:25 Ответить
Спасибо за Ваше старание и понимание ситуации.
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05.09.2021 17:26 Ответить
Заходите на Автотему - тема про олигархов у нас в приоритете 😀😀😀

Президент Молдовы Майя Санду:
«Имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам,
будут проверены их судебные решения.
Мы должны избавиться от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны»
04.09.2021 16:12
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05.09.2021 17:34 Ответить
спігврабіжник України разом з Коломойським по надрах , з його Палицею в Одесі контролював таможню, ... А ось цікавий факт з Вікіпедії-
Отец - Юрий Владимирович (1953), мастер-ремонтник, мать - Валентина Ивановна (1958), швея, домохозяйка. Жена - Светлана Викторовна (1980), экономист. Сын Артемий и дочь Мария[5],,, а він зараз ТАК! любітєль гольфа і яхт!!!
А вчому аналогія з Кабулом, у тому , що США махнули рукою на повністю роздавлених людей й спостерінають за нашими 73відсотковими чи за тими скільки вийде на супротив?
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05.09.2021 17:37 Ответить
Зебанутые - тупое быдло, это аксиома, но бубочку защищать не выйдут. Никогда. Ну разве что за деньги.
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05.09.2021 18:00 Ответить
за гроші олігархів підтримувалися Майдани для подальшого їх сцарювання не в межах Рашистської імперії... Батько олігархів Кучма вимушений же був погодитися, Україна це краще середовище для його дітища!
А ось ці квартальні жлоби зовсім інші панятія мають, вони стільки грошів на свій захист не викинуть, скоріше втечуть, мені так здається...
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05.09.2021 18:13 Ответить
Демократія-це влада більшості,в наших реаліях маємо олігархократію.Олігархи через коррупцію зробили так що влада як інституція обслуговує ії власні інтереси.Тому зараз в країні є влада меньшості,що показує економічна ситуація в країні.Якщо проводити паралелі,то маємо ситуацію яка виникла в Кореї середині 20 століття.З тією відмінністю що ми сам на сам з ворогом.В 2014 році ми відбились від "*********"але загроза залишається.Кожна війна рано чи пізно закінчується,в нашому випадку якщо не позбудемося олігархів,то втрата територій залишається актуальною.В підсумку, війна 2014 це результат правління олігархів,так як через свою жадібність,вони ослабили країну до того,що агресія "*********" стала можлива.
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06.09.2021 07:42 Ответить
теперь финансирует своего родственника по жене - Сергея Притулу "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2135
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05.09.2021 17:56 Ответить
У Верещагина пароход попроще был... "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9081
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05.09.2021 18:31 Ответить
А я вважаю, що влада не може бути хорошою. Не може не зловживати своїм становищем ЯКЩО народ це дозволяє. ЯКЩО народ голосує за бовдурів, або за тих , хто в них краде.
Поки не встановиться адекватне суспільство - ніц не буде.
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05.09.2021 17:24 Ответить
Пока опять Парасюк не выйдет на Майдан и не поставит условие олигархам валить из Украины - ничего не будет . Не поборят коррупцию люди ЕЮ ЖИВУЩИЕ
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05.09.2021 17:27 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава -"Боротьба нанайських хлопчиків " !!!)))
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05.09.2021 17:37 Ответить
а він би й вийшов.
Але хто його послухає, хто його підтримає..
Народ не готовий до протесту.
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05.09.2021 17:39 Ответить
Схоже що так ,не досяг критичної маси для вибуху !!!)))
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05.09.2021 17:41 Ответить
А де ж той Парасюк?! Чи коня не мав, чи стежки не знав, чи хтось не проплатило?!)
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05.09.2021 17:57 Ответить
А на Майдані хтось його проплатив? Що ти верзеш?
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05.09.2021 21:56 Ответить
Вова, це ти?) Де ж ти подівся? Давно про тебе не чули. І чього ж ти нічого не верзеш? Бубу любиш? Аби не Порох? Ну любі...
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05.09.2021 22:11 Ответить
Да, и не хами.
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05.09.2021 22:15 Ответить
Причина поражения была в том что Зеленский не отправил в Афган свирепого Арахамию. "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1514
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05.09.2021 17:25 Ответить
Объясните ктота,что такое "агент Шевченко".Первый раз я это услышал,когда был какой-то скандал с неудачной взяткой.Теперь он(она,оно) пишет на самые разные темы,вот уже за талибан взялся.Слишком широкий профиль,как для агента НАБУ.
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05.09.2021 17:26 Ответить
Все правильно сказав. І таке вирощувалось і плекалось десятками років. Тому віз там де він є.
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05.09.2021 17:32 Ответить
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2291 "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4973
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05.09.2021 17:35 Ответить
НАБУ кого-нибудь привлекла вообще за всё время своего существования? Не работают не фига нормально- не суды, ни само НАБУ.
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05.09.2021 17:37 Ответить
Вся правоохоронна система України корумповна на 100% !!!)))
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05.09.2021 17:38 Ответить
Байден же дав домашнє завдання - провести чесний конкурс в НАБУ і Антикорупційну прокуратуру. Це дві структури, які триматимуть ніжні місця корупціонерів у сталевих лещатах.
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05.09.2021 17:40 Ответить
Ксюша ,я не уявляю яким чином реформувати на 100% корумповану владу ,всі ці владні інституціі !!!)))
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05.09.2021 17:43 Ответить
Напевно ніяким.
Гвинтики всі прогнили, не втримають конструкцію.
От уявити, людина все життя в прокуратурі чи податковій, може у суді чи поліції. Чесно і дня не пропрацювала. Має певні статки завдяки своїй корупційній діяльності. До речі, це ж не те, що вони займаються бандитизмом, щоб інші не знали. Діє організована злочинна організація.
Переатестувати їх і знову прийняти на роботу з надією, що вони не налагодять свій звичний побут ? Пхе..
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05.09.2021 17:50 Ответить
Ввести розстрільні четвірки ? Але ж ми демократична держава.
Не бояться вони закону, бо крутять ним як циган сонцем.
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05.09.2021 17:51 Ответить
трійки, але толку не буде. пороблено тут
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05.09.2021 18:33 Ответить
Ввести розстрілні четвірки та розстріляти шмарклю и баригу з деякими попередниками. Більше не треба. Увесь ций ажиотаж з виборами в ВР і в президети серед злодіїв зменшився б в кілька разів.
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05.09.2021 20:45 Ответить
Уяви ,що цих корумпованих гнид сотні тисяч осіб !!!)))
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05.09.2021 17:54 Ответить
І вони також ходять на вибори. При чому агітують своїх родичів, які також користуються привілеями. А ще скільки народу, який сам преться з хабарями, бо йому треба.
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05.09.2021 18:10 Ответить
Я так підозрюю наступним президентом в нас буде той, хто піаритиме китайський досвід боротьби з корупцією.
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05.09.2021 17:39 Ответить
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5016 "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1680
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05.09.2021 17:51 Ответить
Це не той чувачок шо разом з семенченком чувака розвели на бабки? сотні тисяч баксів
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05.09.2021 17:56 Ответить
Тебя криворогий шлимазл вовочка на страну развел - а ты за чьи то "сотни тысяч баксов" волнуешься "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5741
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05.09.2021 18:03 Ответить
Согласен, страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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05.09.2021 17:56 Ответить
Простий шлях подолання корупції в Україні це відновлення смертної кари за корупційні та антидержавні злочини. Але ж не з нашим щастям! Такі закони може приймати тільки військова хунта яка прийде до влади в результаті хаосу Судів Лінча. "В навантаження" до Судів Лінча отримаємо масове мародерство яке зможе зупинити тільки армія розстрілюючи мародерів на місці. Існуюча правоохоронна система, яка корумпована тотально, довела свою недієздатність і буде розідрана на шмаття народом. Тому якщо ви не айтішник, а особа персічна - зірок з неба не хапаєте і живите від зарплати до зарплати -, то будьте реалістами - озброюйтесь, робіть запаси на пару років і готуйтесь до Майданів Лінча в умовах зовнішньої агресії. Хто розумний, молодий та має сили почати все з нуля або просто легально перебувати в іншій країні, збирайте манатки в рюкзачок і тікайте. Інакше буде у вас "два горба потому что жізнь борьба" та старість без засобів до існування. І це якщо ще виживете в загальному хаосі! ... Якщо країна свідомо, не боячись замарати руки, не позбавиться носіїв корупції (чиновників та олігархат) корупція знищить країну за яку ніхто не захоче боротись...
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05.09.2021 18:25 Ответить
В Дании за коррупцию дают всего 3-5 лет, а в Китае расстреливают. При этом в Китае коррупция зашкаливает, а в Дании ее нет. Может быть, причина в другом?
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05.09.2021 21:25 Ответить
Корупція є всюди. Питання лише в тому як корупціонери себе ведуть, які це корупціонери і що такі можуть собі дозволити. В європейських країнах нульова толерантність до корупції сформувалась завдяки священному праву приватної власності. За зазіхання на законну (зароблену або успадковану) приватну власність карали на горло століттями. Зокрема в Данії. В Азії тисячоліттями вся власність належала царям та імператорам яких ніяке право не обмежувало і вони були "самодержцями" які давали в тимчасове користування свою власність своїм холуям. Таке право досі є у ***** і китайського партійного секретаря. Іншими словами, в Європі джерелом багатства є чесна праця а зароблена приватна власність священна і захищена законом, але у нас, в Азії, в ********** джерелом багатства є влада і її верховний лідер призначає на посади (на кормлєніє) своїх холуїв. тобто власність не зароблена а в тимчасовому користуванні, що робить короткочасних холуїв-посадників жадібними і корумпованими та спонукає їх виводити "натирене" за кордон, куди лапи "верховного" не дістануть...
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05.09.2021 22:54 Ответить
Я совсем про другое. 5-10 лет с конфискацией, но абсолютно всем, кто нарушил закон (неотвратимость наказания) работает гораздо лучше, чем смертная казнь неугодных. А вообще нужно прорабатывать такую модель, при которой влияние чиновников на бизнес практически исключается.
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06.09.2021 08:22 Ответить
Чиновники в будь якій державі стоять на захисті "колективного інтересу" і мають контролювати та обмежувати жадібність та егоїзм окремих індивідів. Звідси вплив чиновників на будь який вид прибуткової діяльності (виробництво, будівництво, торгівля, посередництво і т.п.) обмежений лише "інтересами держави" в будь який окремий момент часу. Контролювати потрібно перш за все чиновників, бо чиновник отримуючи фіксовану державну зарплату може збагатитися лише корупційним шляхом. Як бачите, чиновник (паразит який сам нічого не виробляє і не створює) є основним джерелом та генератором корупції.
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06.09.2021 18:36 Ответить
Жадность и эгоизм должны ограничивать закон и суд, а не чиновники. Потому что если в сфере контроля не убрать человеческий фактор и возможность получения личной выгоды "контролером", то никуда коррупция не денется.
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06.09.2021 21:47 Ответить
Я понимаю, что полностью убрать человеческий фактор, а значит и победить коррупцию нельзя, но нужно хотя бы стремиться к их минимизации.
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06.09.2021 21:50 Ответить
"Мораль застывает в Праве" (Гегель). Звідси живим втіленням моралі народу є його правоохоронці. Закони пишуть і виконують люди для людей. Звідси прибрати "людський фактор" неможливо в принципі. Чиновники і є носіями моралі, взірцями та прикладами для наслідування. Якщо в країні не діють закони а чиновники корумповані то це означає що в країні більшість людей є аморальними покидьками. Саме вони у нас проголосували за блазня.
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06.09.2021 22:03 Ответить
А если еще проще, то каждый народ заслуживает ту власть, которая его имеет)). Стадо баранов не сделает льва своим вожаком.
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06.09.2021 22:23 Ответить
Не вижу прямой взаимосвязи между коррупцией и сдачей Афганистана талибану. Американцы сильно ошибаются. И их главная ошибка в том, что они везде пытаются натянуть свою ментальность на другие народы, а потом все пояснить с точки зрения своего мировозрения. А это абсолютно не так. Понятно, что коррупция разъедала Афганистан, но причина сдачи не в этом. Я понимаю, что афганцев могли раздражать дома властных чиновников, но не драться за свое собственное благополучие и свою жизнь нужна более веская причина. Ведь была армия в 300000 человек. В разы лучше вооруженная чем талибы. И соиальный статус военнослужащего был гораздо выше чем простого среднестатистического афганца. И тем не менее когда все началось, то сразу же одномоментно и закончилось.
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05.09.2021 18:41 Ответить
Не видишь взаимосвязи, потому что масштабов не осознаешь. Армия в 300 тысяч человек и ее зарплаты были на бумаге и в заверениях афганского правительства. В реальности под эту численность просто брали деньги и пилили.
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05.09.2021 20:41 Ответить
На сколько понимаю армия там была контрактная. Вы лично будете служить контрактником, если Вам зарплату не заплатят?
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05.09.2021 21:04 Ответить
А они служили?
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05.09.2021 21:22 Ответить
Я ХЗ, но американці говорят, что таки да. Таки армия была и они ее обучали.
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05.09.2021 21:24 Ответить
Американцы верили тому, что говорят власти Афгана. Но скорей всего в последнее время не сильно-то и верили, потому как договаривались с талибами и уже несколько лет не передавали разведданные правительственным войскам Афганистана.
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05.09.2021 21:29 Ответить
Причиной поражения было то, что афганцы считали что за них все должны сделать другие. Украинцы тоже должны это понять.
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05.09.2021 20:09 Ответить
Изюменка менталитета восточных людей в этом как раз и состоит.
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05.09.2021 20:28 Ответить
Лучший метод в борьбе с коррупцией это стыд.Например чуваку построившему трёхметровый забор в национальном парке,куда вход свободен,должно быть тупо стыдно.Ты шо творишь олень?!Ты в лесу строишь забор,ты идиот?От кого ты прячешься?Тебе на кладбище место мало,шо ты пол леса огородил? "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 585
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05.09.2021 20:45 Ответить
Как сказали специалисты из резервного фонда Украины, откуда пропали тысячи тонн пшеницы «Курочка по зернышку…» Но это выражение можно воспринимать как в негативном, так и в позитивном контексте.

Так например, судебная система в демократических странах действует не быстро, но зато - основательно, давая всем сторонам процесса использовать все легитимные средства для отстаивания своей позиции. Собственно говоря, одно вытекает из другого.

Если стороне гарантируется такая возможность, она ею воспользуется и это займет время, но без этого судебная система не будет именно тем столпом, на котором держится демократия.

Да, часто хотелось бы видеть решение или приговор, вынесенные намного быстрее того, как оно бывает на самом деле, но тогда это решение утратит свою безусловную ценность.

Примерно так, только по отношению к коньяку, высказался герой совкового киножурнала «Фитиль»: «Коньяк - всегда полезен. Но дорогой… Потому и дорогой, что очень полезный».
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05.09.2021 23:32 Ответить
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6711
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05.09.2021 23:38 Ответить
..та Зеля Золотая Ручка это и так знает, но ей пох.. Украина, Зеля "никому ничего не должна".. 73%ным зебилам тоже
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06.09.2021 06:58 Ответить
Все це хєрня. Хтось настільки наївний вірить в те що, два дестиліття американці виливали мільярди доларів кожного року не знаючи про їх використання? Що-що, а бхгалтерія в США працює чітко, до цента. Отже, давно знаючі про корупцію в Афганістані і вливаючі туди мільярди ні в кого не виникло спокуси прийняти в тому участь? Ось чому ніколи держпосадовці США не піднімали гвалту, а продовжували качати гроші і звітувати на папері про успішні реалізації великих проектів. Навпаки, президентом Афганістану став американський громадянин афганського походження Ашраф Гані, який до цього викладав в демократичних універах: Коламбія, інституті Хопкінса, Берклі, Гарварді, Стенфорді; працював в Сітовому Банку, потім міністром фінансів у Хаміда Карзая, паралельно входив в комісію ООН з програм розвитку і дуже боровся з бідністю. Через північно-американську медійну конференцію TED, яка включає всі головні мас-медія і спонсується Гуглом, Дженерал Електрик, Кока-колою, АОЛ, Голдман Сакс, Білом Гейтсом Епл та іншими, поширював ідеї успішного розвитку Афганістану. Його називали в чилі 50 найбільших інтелектуалів світу. І ця людина нічого не знала про корупцію? Ну синок з невісткою у нього теж не погано стоять в дем структурах. Тож, корні афганської корупції треба шукати трошки вище.
Генералам і полковникам, як би теж було не погано враховуючі скільки вони отримували преміальних та зірок. Перевести цілі загони талібів в афганську армію, навчати їх, платити зарплату наче й гарна справа- шлях до кар'єрного росту. Тільки чого зараз дивуватися що, Талібан виявився настільки успішним?
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06.09.2021 12:07 Ответить
Афганістан є пам'ятником міжнародної корупції та першим результатом нового світового укладу.
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06.09.2021 12:16 Ответить
 
 