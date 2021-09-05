"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал мнение американского генерала о том, что главной причиной победы талибов в Афганистане и быстрого развала правительственной армии стала коррупция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Вашему вниманию, господин Владимир Зеленский: "Причиной поражения афганского правительства является не Талибан, а коррупция". Справа полковник Кристофер Коленда - в 2008-2009 годах командовал оперативной группой из 800 бойцов. Вследствие новаторского подхода и прямых переговоров с подразделениями Талибана в провинциях Кунар и Нуристан он стал единственным, кто добился добровольной сдачи территорий и перехода талибов в правительственную армию. Впоследствии был назначен заместителем министра обороны США. В течение длительного времени был старшим советником по Афганистану трех министров обороны США и четырех командующих Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF)".
Шевченко продолжил: "Задолго до выхода американских войск из Кабула (Коленда, - ред) предоставил абсолютно точный прогноз развития событий: "Если до конца 2016 года не будет достигнуто существенного прогресса, то Афганистан рискует потерять поддержку международных партнеров до полного вывода иностранных войск и выхода всех доноров, что оставит правительство в борьбе с талибами один и без денег для оплаты счетов. Сопряженные финансовый и политический кризис станет для этой страны катастрофой"".
"Полковник прекрасно понимал, в чем именно заключается настоящая опасность для афганцев - и это не Талибан, а коррупция и клептократия, которые в полной мере сформировались во времена президентства Хамида Карзая, который руководил страной с 2004 по 2014 год. Миллиарды долларов, которые предоставлялись США, разворовывались афганским правительством из-за отсутствия действенной системы контроля как со стороны самих американцев, так и со стороны местных правоохранительных органов и судов, которые были безнадежно коррумпированными", - написал Шевченко.
Он подчеркнул: "Как следствие, Кристофер Коленда и другие американские специалисты начали именовать властные стуктури президента Афганистана аббревиатурой из четырех букв: ВИПП - вертикально интегрированная преступное предприятие, потому что оно действительно было таковым. И вот как он описывал политическое устройство в этой стране:
"В 2006 году афганское правительство окончательно превратилось в самую настоящую клептократию. И лучшим примером для понимания того будет сравнение с раком:
- мелкая коррупция на уровне полицейских или рядовых чиновников подобна раку кожи - это болезнь, но есть действенные способы с этим справиться.
- коррупция на уровне министерств подобна раку толстой кишки: это уже хуже, но если ты начнешь лечиться вовремя, то есть хорошие шансы на выздоровление.
- а вот клептократия подобная рака мозга - это смертельно. В 2006 году афганская клептократия была полностью сформирована - и это был смертельный случай рака мозга. То есть когда коррупция проникла в высшие эшелоны власти, когда в коррупции принимают участие члены парламента, а президент страны все это покрывает, то с этим ничего не поделаешь.
Следствием этого стала ненависть старейшин племен и обычных людей к власти в Кабуле, которая строила себе шикарные особняки в то время, как в провинциях люди не имели вообще ничего, а такие вещи как водопровод или газоснабжение оставались недостижимой мечтой. Поэтому люди в противовес коррумпированному режиму Карзая все больше поддерживают Талибан и уровень этой поддержки стремительно растет"".
"Интересно, какой аббревиатурой американцы называют коррумпированную власть Зеленского?", - резюмировал Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://polygraf.net/1747-dvorec-na-kostjah-praschurov-i-drugie-feodalnye-zamashki-oligarha-kosjuka-kotorogo-my-s-vami-dotirue
а що це таке за резина, хтось підкаже? Обіцянки вже на початок 22 року...
Теперь у него яхта
Президент Молдовы Майя Санду:
«Имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам,
будут проверены их судебные решения.
Мы должны избавиться от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны»
04.09.2021 16:12
Отец - Юрий Владимирович (1953), мастер-ремонтник, мать - Валентина Ивановна (1958), швея, домохозяйка. Жена - Светлана Викторовна (1980), экономист. Сын Артемий и дочь Мария[5],,, а він зараз ТАК! любітєль гольфа і яхт!!!
А вчому аналогія з Кабулом, у тому , що США махнули рукою на повністю роздавлених людей й спостерінають за нашими 73відсотковими чи за тими скільки вийде на супротив?
А ось ці квартальні жлоби зовсім інші панятія мають, вони стільки грошів на свій захист не викинуть, скоріше втечуть, мені так здається...
Поки не встановиться адекватне суспільство - ніц не буде.
Але хто його послухає, хто його підтримає..
Народ не готовий до протесту.
Гвинтики всі прогнили, не втримають конструкцію.
От уявити, людина все життя в прокуратурі чи податковій, може у суді чи поліції. Чесно і дня не пропрацювала. Має певні статки завдяки своїй корупційній діяльності. До речі, це ж не те, що вони займаються бандитизмом, щоб інші не знали. Діє організована злочинна організація.
Переатестувати їх і знову прийняти на роботу з надією, що вони не налагодять свій звичний побут ? Пхе..
Не бояться вони закону, бо крутять ним як циган сонцем.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Так например, судебная система в демократических странах действует не быстро, но зато - основательно, давая всем сторонам процесса использовать все легитимные средства для отстаивания своей позиции. Собственно говоря, одно вытекает из другого.
Если стороне гарантируется такая возможность, она ею воспользуется и это займет время, но без этого судебная система не будет именно тем столпом, на котором держится демократия.
Да, часто хотелось бы видеть решение или приговор, вынесенные намного быстрее того, как оно бывает на самом деле, но тогда это решение утратит свою безусловную ценность.
Примерно так, только по отношению к коньяку, высказался герой совкового киножурнала «Фитиль»: «Коньяк - всегда полезен. Но дорогой… Потому и дорогой, что очень полезный».
Генералам і полковникам, як би теж було не погано враховуючі скільки вони отримували преміальних та зірок. Перевести цілі загони талібів в афганську армію, навчати їх, платити зарплату наче й гарна справа- шлях до кар'єрного росту. Тільки чого зараз дивуватися що, Талібан виявився настільки успішним?