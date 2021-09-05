"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал мнение американского генерала о том, что главной причиной победы талибов в Афганистане и быстрого развала правительственной армии стала коррупция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Вашему вниманию, господин Владимир Зеленский: "Причиной поражения афганского правительства является не Талибан, а коррупция". Справа полковник Кристофер Коленда - в 2008-2009 годах командовал оперативной группой из 800 бойцов. Вследствие новаторского подхода и прямых переговоров с подразделениями Талибана в провинциях Кунар и Нуристан он стал единственным, кто добился добровольной сдачи территорий и перехода талибов в правительственную армию. Впоследствии был назначен заместителем министра обороны США. В течение длительного времени был старшим советником по Афганистану трех министров обороны США и четырех командующих Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF)".





Шевченко продолжил: "Задолго до выхода американских войск из Кабула (Коленда, - ред) предоставил абсолютно точный прогноз развития событий: "Если до конца 2016 года не будет достигнуто существенного прогресса, то Афганистан рискует потерять поддержку международных партнеров до полного вывода иностранных войск и выхода всех доноров, что оставит правительство в борьбе с талибами один и без денег для оплаты счетов. Сопряженные финансовый и политический кризис станет для этой страны катастрофой"".

"Полковник прекрасно понимал, в чем именно заключается настоящая опасность для афганцев - и это не Талибан, а коррупция и клептократия, которые в полной мере сформировались во времена президентства Хамида Карзая, который руководил страной с 2004 по 2014 год. Миллиарды долларов, которые предоставлялись США, разворовывались афганским правительством из-за отсутствия действенной системы контроля как со стороны самих американцев, так и со стороны местных правоохранительных органов и судов, которые были безнадежно коррумпированными", - написал Шевченко.

Он подчеркнул: "Как следствие, Кристофер Коленда и другие американские специалисты начали именовать властные стуктури президента Афганистана аббревиатурой из четырех букв: ВИПП - вертикально интегрированная преступное предприятие, потому что оно действительно было таковым. И вот как он описывал политическое устройство в этой стране:

"В 2006 году афганское правительство окончательно превратилось в самую настоящую клептократию. И лучшим примером для понимания того будет сравнение с раком:

- мелкая коррупция на уровне полицейских или рядовых чиновников подобна раку кожи - это болезнь, но есть действенные способы с этим справиться.

- коррупция на уровне министерств подобна раку толстой кишки: это уже хуже, но если ты начнешь лечиться вовремя, то есть хорошие шансы на выздоровление.

- а вот клептократия подобная рака мозга - это смертельно. В 2006 году афганская клептократия была полностью сформирована - и это был смертельный случай рака мозга. То есть когда коррупция проникла в высшие эшелоны власти, когда в коррупции принимают участие члены парламента, а президент страны все это покрывает, то с этим ничего не поделаешь.

Следствием этого стала ненависть старейшин племен и обычных людей к власти в Кабуле, которая строила себе шикарные особняки в то время, как в провинциях люди не имели вообще ничего, а такие вещи как водопровод или газоснабжение оставались недостижимой мечтой. Поэтому люди в противовес коррумпированному режиму Карзая все больше поддерживают Талибан и уровень этой поддержки стремительно растет"".

"Интересно, какой аббревиатурой американцы называют коррумпированную власть Зеленского?", - резюмировал Шевченко.