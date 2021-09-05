Первый самолет приземлился в новом аэропорту освобожденного Карабаха, построенном Азербайджаном за один год
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Крупнейший пассажирский самолет Airbus A340-500, принадлежащий азербайджанской госавиакомпании AZAL, вылетевший из Баку, совершил пробный рейс и посадку в первом аэропорту перешедшего под контроль Азербайджана Карабаха - международном аэропорту Физули.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нaqqin.az
Самолет, совершивший первый полет в Физули получит название Карабах.
Кроме этого, 5 сентября в аэропорту Физули приземлился один из самых больших грузовых самолетов-Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом в Карабах впервые по воздуху были доставлены грузы. Время полета пассажирского самолета по маршруту Баку-Физули составляет 35 минут.
В международном аэропорту Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. Взлетно-посадочная полоса полностью оборудована приборно-посадочными и навигационными системами, светотехникой, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать самолеты любого типа.
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Вах !
лучше бы восстановили дома беженцев-азербайджанцев и осваиваили возвращенную территорию
расстояние - 100 км !!!
вообще-то, этот аэропорт ни для пассажиров (маловато будет), ни для военных (близко к Карабаху), а до Баку то всего 100 км
одним словом, понты шаха кызылбашей
5р стоил авиабилет Одесса-Измаил...
С учетом того что жд поезд шел более 8 часов, а автобус по дорогам 60-70 годов все 10 то это было быстро и выгодно...
Сейчас не имеет смысла ибо автобус идет 3,5-4 часа...
А вот для горного района это имеет смысл с учетом того что горючка дешевая у азеров
а вот як військовой не годиться, близько до Карабаха
Відстань по сухопутним дорогам, більшою частиною гірських, і які тільки умовно можна назвати дорогами - більше 300 км. І як я розумію, повноцінного автомобільного сполучення там не має.
США під великим питанням, що вони далі робити будуть. Стрьомні якісь стали. Рейгана немає.
Русский мир 'переделал' донецкий аэропорт на свой руссский лад.
Русские понимают и 'могут повторять' только разруху и уничтожение 'всего и вся'. 'На Берлин за немками '(с)