С начала суток 5 сентября нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "К операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.
В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов".
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С начала суток 5 сентября перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС