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С начала суток 5 сентября нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 5 сентября нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "К операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. 

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов". 

Также читайте: Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим "тишины", - ООС
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Ну и ладушки. Мир, дружба, Машка Захарова. К бурятам просто сейчас заходит 130 грузовиков гуманитарки от Швейцарии. А стрелять будут, им начхать на наш военный пацифизм и прочую ванильную миротворческую хрень обосранных хенералов..
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05.09.2021 17:36 Ответить
Тыц😂🌷×××
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05.09.2021 17:36 Ответить
Остались еще Граждане Украины, верящие "штабу ООс?"
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05.09.2021 17:37 Ответить
Найкоротший през війну вже закінчив. Нє?
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05.09.2021 17:48 Ответить
Треба писати так.
С начала суток 5 сентября перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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05.09.2021 18:12 Ответить
 
 