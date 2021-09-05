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Германия хочет договориться с Талибаном о дальнейшей эвакуации из Афганистана, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия хочет договориться с Талибаном о дальнейшей эвакуации из Афганистана, - Меркель

Германия хочет провести переговоры с "Талибаном" о дальнейшей эвакуации из Афганистана людей, оставшихся там работать по контрактам.

Об этом в воскресенье сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Меркель отметила как хороший знак того, что аэропорт Кабула со вчерашнего снова доступен для полетов.

Канцлер добавила, что Евросоюз готов взаимодействовать с новым правительством в Кабуле, однако "Талибан" должен уважать права людей, в том числе и женщин, и не допускать, чтобы Афганистан стал плацдармом для терроризма.

"Мы поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны", - отметила Меркель.

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Топ комментарии
+7
В Европе появится много афганских кварталов.
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05.09.2021 18:57
+6
через кента путьку пусть договаривается он с талибами в десна целуется ...
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05.09.2021 18:56
+5
Сначала она с *********** договаривается теперь с талибаном...
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05.09.2021 18:57
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через кента путьку пусть договаривается он с талибами в десна целуется ...
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05.09.2021 18:56 Ответить
Мы быстро сдуваться, давай торговать!
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05.09.2021 18:57 Ответить
Сначала она с *********** договаривается теперь с талибаном...
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05.09.2021 18:57 Ответить
Талибов тупин купил в свое время как и кадыровцев. Теперь немецкую комсомолку, которая на его крючке, заставляет с ними договариваться.
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05.09.2021 19:07 Ответить
В Европе появится много афганских кварталов.
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05.09.2021 18:57 Ответить
Как бы афганские кварталы не появились в Украине.
Зная житрож@пых немцев и продажных зеленых - запросто.
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05.09.2021 19:01 Ответить
Только тупых афганцев нет
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05.09.2021 19:17 Ответить
А братья Найемы?Только они не тупые,а хитрожопые. Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель - Цензор.НЕТ 2206
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05.09.2021 19:48 Ответить
на 7-й поедь узнаешь
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05.09.2021 20:59 Ответить
Нічого незвичайного - нащадки фашистів і комуняк завжди знайдуть спільну мову з терористами.
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05.09.2021 19:04 Ответить
Да блин, когда там уже выборы, давайте нрвого фюррера, этот протух
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05.09.2021 19:05 Ответить
Имеет ли меркель право говорить за весь евросоюз. Ее партии полный п... падение за полгода минус 30 процентов
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05.09.2021 19:19 Ответить
Как эта путинская шлюха достала.
Уже ж отправляют её к епеням - нет - поднасрать под конец и дпополнительно выслужится перед путеном за дополнительную подачку от хозяина... свыня нимецька.
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05.09.2021 19:30 Ответить
Домовлятись з терористами ?
Фе фе фе
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05.09.2021 20:00 Ответить
Хоча з іншої сторони...після фуйла якісь таліби просто дріб'язок
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05.09.2021 20:01 Ответить
с обезьянами и то легче договорится,передайте это Меркельше )
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05.09.2021 20:03 Ответить
после переговоров Меркель ,с прорашистским идил в Украине,которые привели к потере Украиной части территории,на которой и было создано ихнее образование ,поддерживаемое "капутиным" ,в Украине погибло около 15000 человек и война не прекращается по сей , то участие Меркель в каки х бы то небыло договорняках с талибами ,в конечном итоге приведет к такому же результату и возможно с куда большим числом погибших...
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05.09.2021 20:11 Ответить
А вот мне интересно, она обеспокоена, крайне обеспокоена или крайне озабочена? Это важно!
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05.09.2021 20:48 Ответить
Эта нафталиновая **** со всеми уродами хочет договорится. Тварь .
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05.09.2021 20:45 Ответить
Меркель вот молодец, она договориться. У нас в конце месяца выборы, буду за CDU голосовать.
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05.09.2021 20:57 Ответить
Попросите рашистов. Они помогут
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05.09.2021 21:04 Ответить
И это правильно.Но встаёт вопрос как можно договориться?Вон из Марша животных,можно чётко понять,шо животное прежде чем на тебя напасть,не будет с тобой разговаривать.Но в то же время,животное реагирует на хозяина"Сидеть","Лежать"Фу"-основные команды различимые животным.Но есть один ньюанс.Различимые команды не работают,от вас,а работают только от знакомого голоса.Вы не сможете,иными словами поговорить с собакой о том,щоб она вас не кусала Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель - Цензор.НЕТ 1749
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05.09.2021 21:09 Ответить
Это уже наши мрии, но голосовать буду за CDU
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05.09.2021 21:14 Ответить
У неё авторитет, в отличие от вас )
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05.09.2021 21:32 Ответить
Интересная ситуация. С талибами хочет договариваться Меркель, у которой, по представлению талибов, прав меньше, чем у ишака. Договариваться будет интересно.
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06.09.2021 02:38 Ответить
Меркель поддержала строительство СП2, покупает газ в самой террористической стране мира - Росси. То есть снабжает деньгами Россию, которая использует эти деньги для новых видов вооружения, агрессии протии в Грузии, Украины, Сирии, Молдавии. Со слов Меркель это бизнес. Теперь она просит, чтобы Талибы отпустили просто так, всех тех, кто помогал оккупировать Афганистан, убивать мирных жителей. За это необходимо платить, притом много
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06.09.2021 09:18 Ответить
Як повідомляє "Die Welt", серед афганців, яких встигли евакуювати до Німеччини, опинилися злочинці та особи "які були відомі органам безпеки". Наразі, за словами міністра внутрішніх справ Хорста Зеєхофера, таких вивявлено два десятки...
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06.09.2021 10:31 Ответить
а чего бы и нет, через лаврова, дружба крепчает.
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06.09.2021 12:40 Ответить
 
 