Германия хочет договориться с Талибаном о дальнейшей эвакуации из Афганистана, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия хочет провести переговоры с "Талибаном" о дальнейшей эвакуации из Афганистана людей, оставшихся там работать по контрактам.
Об этом в воскресенье сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
Меркель отметила как хороший знак того, что аэропорт Кабула со вчерашнего снова доступен для полетов.
Канцлер добавила, что Евросоюз готов взаимодействовать с новым правительством в Кабуле, однако "Талибан" должен уважать права людей, в том числе и женщин, и не допускать, чтобы Афганистан стал плацдармом для терроризма.
"Мы поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны", - отметила Меркель.
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+7 Олег Абраменко
показать весь комментарий05.09.2021 18:57
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Зная житрож@пых немцев и продажных зеленых - запросто.
Уже ж отправляют её к епеням - нет - поднасрать под конец и дпополнительно выслужится перед путеном за дополнительную подачку от хозяина... свыня нимецька.
Фе фе фе