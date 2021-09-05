Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан
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Активистам не предоставили достаточно времени, чтобы податься на конкурс первоначального состава Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности (СОК БЭБ).
На это указала в Facebook журналистка Олена Граждан, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, заявки в Совет общественного контроля Бюро экономической безопасности можно было подать с 30 августа по 1 сентября, но конкурс был объявлен с нарушениями.
"1) В порядке формирования о Совете общественного контроля БЭБ, в 4 пункте написано: объявления о подаче документов должно висеть на сайте БЭБ. Сайта БЭБ еще до сих пор нет - остался только лендинг на странице партии "Слуга народа".
2) Это не помешало Кабмину выложить объявление о подаче документов у себя на сайте. Его успели увидеть только тогда, когда народный депутат Ярослав Железняк сделал об этом пост.
3) Плюс, срок для подачи документов был сокращен с 5 рабочих дней - такой срок написан в порядке формирования СОК - до 3", - сообщила Граждан.
Некоторые активисты все же успели податься, например, из окружения члена общественной организации "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.
"По словам Богдана, первоначальный состав СОК в таких органах - наиболее важный, потому что будет участвовать в подборе персонала. Состав СОК будет работать два года - этого будет достаточно, чтобы иметь время провести все конкурсы и набрать сотрудников. Далее тоже важно, но после первоначального состава следующие составы контролируют наличное и не имеют такого сильного влияния", - отметила журналистка.
Напомним, ранее стало известно, что подать документы успели 23 общественных организации. Среди них есть как специализирующиеся на торговле и финансах, как, например, "Ассоциация финансового права Украины", "Союз украинских предпринимателей" или Торгово промышленная палата. Так и организации, об интересе к которых к экономической безопасности трудно судить по названию - например, "Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО", "Союз морских пехотинцев Украины", "Военно-патриотическая организация Морской пехоты Украины".
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Социальная сеть Facebook удалила более сотни аккаунтов и несколько десятков страниц, связанных с партией «Слуга народа», пишет ZN.UA со ссылкой на ВВС. Причиной удаления страниц в самой соцсети назвали «скоординированное неаутентичное поведение».
Это определение в Facebook объясняют как согласованные действия для манипуляции общественным обсуждением. Соцсеть удаляет как настоящие, так и фейковые аккаунты, которые принимают в этом непосредственное участие.
По словам расследователя, делу «вагнеровцев» будут посвящены три продукта команды: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовая версия расследования.
«Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца», - цитирует Грозева «Детектор Медиа».
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Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками вновь преЗЕдент утомляет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
Але формула "безнаказанність породжує вседозволеність" діє ЗАВЖДИ!
Ну що, "смєтуни", ще "100 днєй"? Ненажерлися ще?