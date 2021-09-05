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Новости Политика Украины
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Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан

Активистам не предоставили достаточно времени, чтобы податься на конкурс первоначального состава Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности (СОК БЭБ).

На это указала в Facebook журналистка Олена Граждан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, заявки в Совет общественного контроля Бюро экономической безопасности можно было подать с 30 августа по 1 сентября, но конкурс был объявлен с нарушениями.

"1) В порядке формирования о Совете общественного контроля БЭБ, в 4 пункте написано: объявления о подаче документов должно висеть на сайте БЭБ. Сайта БЭБ еще до сих пор нет - остался только лендинг на странице партии "Слуга народа".

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2) Это не помешало Кабмину выложить объявление о подаче документов у себя на сайте. Его успели увидеть только тогда, когда народный депутат Ярослав Железняк сделал об этом пост.

3) Плюс, срок для подачи документов был сокращен с 5 рабочих дней - такой срок написан в порядке формирования СОК - до 3", - сообщила Граждан.

Некоторые активисты все же успели податься, например, из окружения члена общественной организации "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.

"По словам Богдана, первоначальный состав СОК в таких органах - наиболее важный, потому что будет участвовать в подборе персонала. Состав СОК будет работать два года - этого будет достаточно, чтобы иметь время провести все конкурсы и набрать сотрудников. Далее тоже важно, но после первоначального состава следующие составы контролируют наличное и не имеют такого сильного влияния", - отметила журналистка.

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Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан 01

Напомним, ранее стало известно, что подать документы успели 23 общественных организации. Среди них есть как специализирующиеся на торговле и финансах, как, например, "Ассоциация финансового права Украины", "Союз украинских предпринимателей" или Торгово промышленная палата. Так и организации, об интересе к которых к экономической безопасности трудно судить по названию - например, "Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО", "Союз морских пехотинцев Украины", "Военно-патриотическая организация Морской пехоты Украины".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Ці активісти? Вони не проспали. З ними розрахувались хлібними посадами, за рахунок "мудрого" наріду.
Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 8283
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05.09.2021 20:20
+6
Що зебіли роблять по Закону?
Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
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05.09.2021 20:04
+4
Буремна та безкомпромісна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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05.09.2021 20:19
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Правила форума Совет форумчан
Это все мендель конкурсы...фикция...
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05.09.2021 19:56 Ответить
Може фрікціі ??? Імітація бурхливої боротьби з корупцією !!!))))
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05.09.2021 20:17 Ответить
Соцсеть ликвидировала 105 «подставных» аккаунтов.
Социальная сеть Facebook удалила более сотни аккаунтов и несколько десятков страниц, связанных с партией «Слуга народа», пишет ZN.UA со ссылкой на ВВС. Причиной удаления страниц в самой соцсети назвали «скоординированное неаутентичное поведение».
Это определение в Facebook объясняют как согласованные действия для манипуляции общественным обсуждением. Соцсеть удаляет как настоящие, так и фейковые аккаунты, которые принимают в этом непосредственное участие.
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05.09.2021 19:56 Ответить
Международная группа расследователей Bellingcat готовит к публикации текстовую версию расследования о «сливе» спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК «Вагнер», рассказал, выступая на MezhyhiryaFest 2021, журналист-расследователь Христо Грозев.
По словам расследователя, делу «вагнеровцев» будут посвящены три продукта команды: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовая версия расследования.
«Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца», - цитирует Грозева «Детектор Медиа».
Грозев рассказал: команда ждала комментариев украинской власти полгода, но так и не получила ответа.
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05.09.2021 20:00 Ответить
Почем опиум для народа? Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 2387
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05.09.2021 20:07 Ответить
Цена вопроса - разложение Слуг Нелоха и их загнивание до полного уничтожения , благо они сами успешно справляются.
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05.09.2021 20:58 Ответить
Що зебіли роблять по Закону?
Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
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05.09.2021 20:04 Ответить
Ну тут о законе как раз и ни слова. Это постанова кабмина на которую ссылается журналист кабмин сам и поменял. Так что как было так и есть закон что дышло.
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05.09.2021 20:36 Ответить
Такого дишла, як при зебілах, не було ні при жодній владі. Навіть при овочі.
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05.09.2021 20:41 Ответить
Не согласен. Просто какаяразница как не крути.
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05.09.2021 20:53 Ответить
Ну яка ж тут какаяразница? Зебілам- никто не указ, хозяин-барин, что хочу, то и ворочу.
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05.09.2021 21:03 Ответить
Точно как и раньше.
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05.09.2021 21:10 Ответить
Маячня.
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05.09.2021 21:16 Ответить
Горькая правда.
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05.09.2021 21:23 Ответить
В такому випадку, ви з легкістю приведете приклад.
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05.09.2021 22:05 Ответить
Да запрасто. Закон об обороне наприклад. Никогда не выполняется.
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06.09.2021 08:36 Ответить
Що? Приклад по темі, будьте ласкаві.
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06.09.2021 10:19 Ответить
Что то непонятно уточните. Вас не выполнение законов не интересует? А какой же тогда пример вы просите?
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06.09.2021 11:55 Ответить
Проспали, панове активисты? Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 1317
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05.09.2021 20:05 Ответить
Ці активісти? Вони не проспали. З ними розрахувались хлібними посадами, за рахунок "мудрого" наріду.
Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 8283
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05.09.2021 20:20 Ответить
А саме вони роздмухали прості протести, вигідні олігархам в боротьбі з сім"єю Яника , які потім переросли в Майдан Гідності , дивно що з ними розплачується і Європа й США й самі олігархи ... Пристроїлись пацани нєча дєлать!!!
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05.09.2021 21:01 Ответить
Наєм, якраз перед звірячим побиттям студентів здриснув з Майдану. Мабуть, соУпаденіє.
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05.09.2021 21:05 Ответить
А Руслана - перед ніччю росзтрілів, єдине , що у її плюс, у неї вистачило розуму просто піти у своє особисте життя після усіх використань її Інтером.
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05.09.2021 21:12 Ответить
два пид...ра, ублюдки
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05.09.2021 21:59 Ответить
Буремна та безкомпромісна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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05.09.2021 20:19 Ответить
ЗЕлена демократія.(в одні ворота)
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05.09.2021 20:39 Ответить
Перепрошую,не демократія,а дерьмократія,влада зеленого лайна (дерьма) !!!)))
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05.09.2021 20:44 Ответить
***
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками вновь преЗЕдент утомляет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
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05.09.2021 20:47 Ответить
Ото дивина! Наче порушення якихось законів чи Конституції для "узеоєнських" щось неймовірне! Вони почали порушувати закони відразу після приходу до влади (призначення Богдана на посаду Голови АПУ)... Тоді "смєтуни" репетували "Дайтє єму еще 100 днєй"...
Але формула "безнаказанність породжує вседозволеність" діє ЗАВЖДИ!
Ну що, "смєтуни", ще "100 днєй"? Ненажерлися ще?
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05.09.2021 20:52 Ответить
Слуги закони приймають для наріда(хазяїв) ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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05.09.2021 21:17 Ответить
Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан - Цензор.НЕТ 1833
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06.09.2021 09:26 Ответить
 
 