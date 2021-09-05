На суде по делу МН17 выступят более 90 родственников погибших, на это выделено 10 дней
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В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" 6 сентября в 10:00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу МН17.
Как сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге, слово в суде будет предоставлено родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что это будут наиболее эмоциональные слушания.
Известно, что более 90 родственников погибших рейса MH17 воспользуются своим правом выступить в суде, начиная с 6 сентября 2021 года. Суд выделил десять дней для реализации их права на выступление.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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.ука кремлёвская !
Похоже на затягивание процесса.
Европа блефует с новым фюрером, она обеспокоена проблемами экологии, мля, это конечно хорошо, но никакие экология не понадобится и не спасёт никого , когда фуйло достанет каждый их город ракетами из любой точки паРаши или ...Украины !