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Гаага (282) Нидерланды (1383) суд (24693) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

На суде по делу МН17 выступят более 90 родственников погибших, на это выделено 10 дней

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

На суде по делу МН17 выступят более 90 родственников погибших, на это выделено 10 дней

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" 6 сентября в 10:00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу МН17.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге, слово в суде будет предоставлено родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что это будут наиболее эмоциональные слушания.

Известно, что более 90 родственников погибших рейса MH17 воспользуются своим правом выступить в суде, начиная с 6 сентября 2021 года. Суд выделил десять дней для реализации их права на выступление.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Что-то создается впечатление, что суд к сожалению переводит трагедию в фарс. Очевидно нет воли наказать виновного.
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05.09.2021 21:50
+4
Что они могут сказать по сути?
Похоже на затягивание процесса.
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05.09.2021 20:49
+4
коллективная безопасность объединённых наций Европы показала, что семь лет не может справиться с одним зарвавшимся гопником и ничего не может ему противопоставить кроме озабоченности, в обмен на газ ... и дело идёт к глобальной войне.
Европа блефует с новым фюрером, она обеспокоена проблемами экологии, мля, это конечно хорошо, но никакие экология не понадобится и не спасёт никого , когда фуйло достанет каждый их город ракетами из любой точки паРаши или ...Украины !
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05.09.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Гаага ждёт тебя -
.ука кремлёвская !
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05.09.2021 20:48 Ответить
Что они могут сказать по сути?
Похоже на затягивание процесса.
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05.09.2021 20:49 Ответить
Раз есть такое право то не проблема в их заявлении. Непонятно что на самом деле они смогут пояснить... Не хочу ванговать, но похоже что эти выступления будут не против рабсии.
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05.09.2021 20:56 Ответить
Ну комітет родичів загиблих якраз підтримує офіційну версію...
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05.09.2021 21:05 Ответить
Та будем посмотреть. Рано выводы делать.
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05.09.2021 21:15 Ответить
глядишь и скифское золото отдадут, если путлер разрешит
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05.09.2021 20:57 Ответить
На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 3446 На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 8296
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05.09.2021 21:29 Ответить
Что-то создается впечатление, что суд к сожалению переводит трагедию в фарс. Очевидно нет воли наказать виновного.
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05.09.2021 21:50 Ответить
Это просто невозможно.
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05.09.2021 21:54 Ответить
Да собственно и я о том же. Нет коллективной воли в ЕС.
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05.09.2021 21:58 Ответить
коллективная безопасность объединённых наций Европы показала, что семь лет не может справиться с одним зарвавшимся гопником и ничего не может ему противопоставить кроме озабоченности, в обмен на газ ... и дело идёт к глобальной войне.
Европа блефует с новым фюрером, она обеспокоена проблемами экологии, мля, это конечно хорошо, но никакие экология не понадобится и не спасёт никого , когда фуйло достанет каждый их город ракетами из любой точки паРаши или ...Украины !
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05.09.2021 21:51 Ответить
Большой войны не будет, она никому не нужна. На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 8857
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05.09.2021 21:59 Ответить
тебе и маленькой хватит и никто тебя не спросит про большую
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05.09.2021 22:04 Ответить
От маленькой Toyota RAV4 имеется. На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 57
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06.09.2021 08:08 Ответить
Шановний, угомонись со своими пугалками ,у Расиси нет ресурсов для войны !
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06.09.2021 12:51 Ответить
зебил ты смешной, кого ты хочешь успокоить...
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06.09.2021 19:39 Ответить
Я хочу успокоить ватного хитрожопого рашистского длбба
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07.09.2021 00:04 Ответить
зебил - ты ещё раз смешной
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07.09.2021 00:06 Ответить
Пока этот суд будет телиться,ботоксный ишак сдохнет.
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05.09.2021 23:30 Ответить
Вот они его посмертно и осудят))), а может даже и казнят)))
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06.09.2021 11:54 Ответить
 
 