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Новости Политика Украины
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Байден (2374) визит (2802) Кулеба Дмитрий (2620)

Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
какого "такого" уровня?
зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
это не государственный и не официальный визит
очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
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05.09.2021 22:02
+15
Вот вопрос:
Где наше зеля, а где диппрактика?))
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05.09.2021 22:00
+13
А Лять поводить по шопам? Когда еще Бубочка будет в США и вообще будет ли?
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05.09.2021 22:06
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Вот вопрос:
Где наше зеля, а где диппрактика?))
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05.09.2021 22:00 Ответить
какого "такого" уровня?
зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
это не государственный и не официальный визит
очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
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05.09.2021 22:02 Ответить
Не дорос он еще до официального.
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05.09.2021 22:06 Ответить
и вообще как долго оно планирует ошиваться в штатах? не слишком ли долго для рабочего визита, который обычно длится 1.5-2 дня максимум по протоколу
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05.09.2021 22:03 Ответить
А Лять поводить по шопам? Когда еще Бубочка будет в США и вообще будет ли?
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05.09.2021 22:06 Ответить
Не. Ну так понятно...Дипломатическая практика. Ага...
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05.09.2021 22:05 Ответить
человечество - жалкое сборище марионеток ( фантомас ) Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7622
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05.09.2021 22:08 Ответить
Байдену пока хватило.
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05.09.2021 22:09 Ответить
Так его же и не пригласил величайший геостратег всех времен. Забыл, однако Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2666
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05.09.2021 22:06 Ответить
он хоть домой уже вернулся?
или ...турне по Америке ?
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05.09.2021 22:09 Ответить
У Ленкі шопінг !!!)))
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05.09.2021 22:25 Ответить
ЗЕ вже летить з Вашінгтону.Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6044Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9687
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05.09.2021 22:32 Ответить
В білому? То більше на бабу Йулю схоже, після того, як вона прийшла в ЦВК реєструвати свій "рехферендум про землю".
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06.09.2021 01:54 Ответить
Кулеба чего-то накурился - зачем приплетать середину Днепра к визиту Президента США ?
Это кулебинский дипэтикет ?
Байден запросто долетит в любую точку земного шара, если ему будет нужно.
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05.09.2021 22:08 Ответить
Звісно. Принаймні нашому гідранту буде ніколи. Бо вже дуже багато внутрішніх питань накопичилось.
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05.09.2021 22:09 Ответить
надіємся слідуючий візит буде в Ростов до януковічья
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05.09.2021 22:10 Ответить
до какого януковича?
бедоносцу только до путина в москву.
отсюда и до поминок...
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05.09.2021 22:14 Ответить
Цікаво ,які саме домовленості мають виконувати ?? Яких нема ??)))
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05.09.2021 22:24 Ответить
Думаю что зешоблу и на следующий год можно не надеяться что Байден прилетит,и причина проста- тут не с кем разговарвать. Дикий балаган в Раде, в стране анархия, коррупция, судейский беспредел , в президентском кресле - пустое место.
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05.09.2021 22:25 Ответить
Авжеж, він так хотів, але клята дипломатична практика... 😆😉
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05.09.2021 22:25 Ответить
Так ведь Зеля забыл пригласить Байдена, в чём сам и сознался. Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6442
А Байден забыл пригласить Зелю на йух. Зебилы, радуйтесь- ничья 1:1. Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9481
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05.09.2021 22:34 Ответить
Кретины, уймитесь!!!
К этому наркоману Байден не приедет!
Можете киздеть до потери сознания эту свою туфту, но всем понятно, что пока Порошенко не станет седьмым Президентом, Байдена здесь не будет.
Так что ждём-с!!!
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05.09.2021 22:34 Ответить
Ой, да ладна! Обісрались всі!
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05.09.2021 23:48 Ответить
Байден не приїде, бо найкоротший набрид йому і там своїм пачіму ми не в НАТІ та дай мільйон.Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9390
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05.09.2021 22:35 Ответить
Мистер альцгеймер вряд ли вообще куда-то поедет, даже головой, она у него давно поехала.
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05.09.2021 22:46 Ответить
В январе 2017 прилетал в Украину,вроде голова была на месте
Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5542
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05.09.2021 22:57 Ответить
тем более зелох забыл его пригласить
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05.09.2021 22:48 Ответить
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба.

Это написал, на секундочку, Министр иностранных дел. Который должен быть образцом дипломатии и этики международных отношений...
Что это за дерьмо зеленое? Выпросить неофициальный визит в США, обораться там насколько возможно и вдогонку нахамить...
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05.09.2021 22:49 Ответить
Реально це якась маячня параноїдальна,він що як Віслючок в іншому вимірі живе ???)))
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05.09.2021 22:54 Ответить
Трампісти! Можете видихнути з полегшенням. Ваш ворог та наш друг і партнер не приїде до Бубочки довбоЗЕба. Досить з нього і одного побачення. До переобрання Порошенка ще недовго залишилось, от тоді і запросимо Байдена у гості.
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05.09.2021 22:57 Ответить
«Трампісти» за Порошенко. І до вас колись дійдуть очевидні речі.
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05.09.2021 23:47 Ответить
Та мені по цимбалам за кого ви, трампісти. Головне, до якої нації ви себе зараховуєте. Змішавши українців з лайном, ви так і не відповіли на це запитання Герхарду.
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06.09.2021 00:12 Ответить
Яке питання? Я не «змішував українців із лайном»! Я сам українець і знаю вас як облуплених. Ви тут верещали проти Трампа всі чотири роки, наслухавшись CNN і підтримували Байдена, котрий вас злив (як я і попереджав неодноразово!!!!) в перші місяці свого правління! Не переживайте так-не ви єдині в своїй тупорилості. В Америці таких само 50% відвертих ідіотів, котрі повірили, що Трамп і расист, і російський шпигун, і злодій (ніщо не гагадує?) але вас, на відміну від американців ПОПЕРЕДЖАЛИ!!! Вам у всі вуха верещали! І що?!- ви обрали у президенти відвертого дебіла! А ваш Герхард чомусь впевнений, що тупа курка, котру «лишили майна обманом» чомусь знала що думав Трамп про Меркель із Макроном! Хто вам насправді допоміг!? Трамп чи Обама? Трамп чи Байден!?
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06.09.2021 00:56 Ответить
Ви, трампісти, всі якісь істеричкі. Так само, як і ваш рудий вошть. Шо з вами не так та з вашими нервами, шо ви на людей кидаєтесь, наче скажені?
Трамп нам нічим і не думав допомагати, бо йому ху#ло не дозволяло. Нам Держдеп допоміг, хвала Богу, що в Америці один шизофренічний нарцис практично нічого сам не вирішує, для цього є більш компетентні люди.
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06.09.2021 01:14 Ответить
"Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США." 🤣🤣🤣 Кулєба стверджуєш, що Байден теж від Зєлєнского домашнє завдання, отримав, і доки не виконає, його до України не пустять? 😊 Як стараються гарно прикрасити свої гастролі на шопінг. 😁 Одним словом, Зєлєнскій отримав втика і термін для виправлення косяків. Оскільки накосячия Зєля багато, Кулєба визнав, що до кінця року косяки не виправлять, а отже Байдена чекати не варто. Хоча можливо Байден сподівпється, що до наступного року в Україні відбудеться зміна влади.
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05.09.2021 23:08 Ответить
Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2132
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05.09.2021 23:16 Ответить
Американцы потеряли Камалу Харрис !? После провала США в Афганистане никто ее не видел. Вы не видели ее мистер Бидон !? Нет !? Ну понятно - уже и вице-президента проспал старик?! Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6722
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05.09.2021 23:38 Ответить
Тю! Гарантую, що в наступному році президентом буде Камала.
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05.09.2021 23:45 Ответить
Мирку, ти краще гарантуй, що перестанеш підтримувати політичних лузерів. Чи то в тебе хобі таке?
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06.09.2021 01:59 Ответить
После того , как прессекретутка Зеленского оскорбило Байдена и всех американцев своей гнусной , издевательской фоткой, Байден не встретится с Зеленским , а тем более Ермаком, никогда в этой жизни....
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05.09.2021 23:46 Ответить
І найближчі 2,5 роки також не приїде. Доки зелена банда при владі, нічого не буде.
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05.09.2021 23:48 Ответить
Могли бы что-то поумнее придумать...
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06.09.2021 01:04 Ответить
Тю.
Т.е. то, что писали эти же люди буквально вчера, позавчера нам показалось? Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5958

Ау, зебилы, вы еще помните то, что ЗЕ и его кулебы про визит Байдена в Украину говорили вчера?
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06.09.2021 01:57 Ответить
...что, мститесь старЭнькому: может он собрался пыльный чемоданчик паковать, а тут Кулеба переносит визит в космос
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06.09.2021 05:05 Ответить
зебил в своей речи в штатах сказал шо надеется на восстановление дружеских отношений с росией.Так нафига Байдену сюда ехать?
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06.09.2021 06:28 Ответить
До следующего года Байдену ещё надо дожить. А там ещё и юбилей - как-никак восьмидесяточка прилетит. Уже сейчас надо давать команду пищеблоку Белого Дома, чтобы начали перебирать манку-крупу, дабы в юбилейной манной кашке не было комочков.
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06.09.2021 06:58 Ответить
 
 