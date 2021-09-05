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Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.
Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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Пожалуйста, подождите...
Где наше зеля, а где диппрактика?))
зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
это не государственный и не официальный визит
очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
или ...турне по Америке ?
Это кулебинский дипэтикет ?
Байден запросто долетит в любую точку земного шара, если ему будет нужно.
бедоносцу только до путина в москву.
отсюда и до поминок...
А Байден забыл пригласить Зелю на йух. Зебилы, радуйтесь- ничья 1:1.
К этому наркоману Байден не приедет!
Можете киздеть до потери сознания эту свою туфту, но всем понятно, что пока Порошенко не станет седьмым Президентом, Байдена здесь не будет.
Так что ждём-с!!!
Это написал, на секундочку, Министр иностранных дел. Который должен быть образцом дипломатии и этики международных отношений...
Что это за дерьмо зеленое? Выпросить неофициальный визит в США, обораться там насколько возможно и вдогонку нахамить...
Трамп нам нічим і не думав допомагати, бо йому ху#ло не дозволяло. Нам Держдеп допоміг, хвала Богу, що в Америці один шизофренічний нарцис практично нічого сам не вирішує, для цього є більш компетентні люди.
Т.е. то, что писали эти же люди буквально вчера, позавчера нам показалось?
Ау, зебилы, вы еще помните то, что ЗЕ и его кулебы про визит Байдена в Украину говорили вчера?