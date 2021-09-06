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Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря "ДНР" Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки ТСН получила из собственных источников.

На фото и видео видно девушку в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.

Телеграмм канал "Бэтмен ДНР" жалуется, что жители оккупированной территории выживают на нищенские зарплаты, а Пушилин, его семья и окружение ведут роскошную жизнь. Отмечается, что, мол, дочь главаря боевиков отдохнула в Дубаи "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег". Номер в гостинице, где останавливалась Илона, стоит 3 тыс. долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тыс. долларов.

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Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 01
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 02
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 03
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 04
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 05
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 06
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 07
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 08
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 09
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 10
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 11

Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 12
Фото: сайт ТСН

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Топ комментарии
+96
Как говорило лугандонское быдло-"хватит кормить Запад этими руками и горбом". Правильно. Покормите дочурку чепушилы. Бггг.
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06.09.2021 07:23
+64
Вот,аж теперь ,когда Донбасс уже не кормит Украину,простая лугандонка может отдохнуть на море.Только вот почему не в Крыму?Донбассята,а вы где этим летом отдохнули?А ваши дети?
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06.09.2021 07:26
+49
Кросівоє.щоб найобаним кацапами шахтарям "ДНР" не було так сумно сидіти без заробітної платні.
Порадійте та посміхніться за мммщика, мудили!
Грошей нема. Щастя вам, здоров'я. Тримайтеся там. Головне, щоб без біндер!
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06.09.2021 07:27
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А в чем новость-то? Кто-то думал что дети т.н. "руководителя республики" на Азовском море отдыхают?
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06.09.2021 09:51 Ответить
То то и я думаю... как будто у нас после двух майданов не все тоже самое и дети чинуш на элитных курортах Дубая не отдыхают.
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06.09.2021 09:54 Ответить
Ты правильно понял мою мысль. Я уже не стал об этом писать, но в Дубаях у нас отдыхают дети руководителей среднего звена.
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06.09.2021 10:06 Ответить
в Дубаях отдыхают даже дети владелиц обычных парикмахерских салонов из провинциальных городов Украины:

владелица хорошего салона в Чернигове или в Житомире имеет около 2-3 тыс. долларов дохода в месяц. Для неё отдых в этом пресловутом Дубае в сентябре или в октябре месяца финансово доступен без всяких проблем.
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13.09.2021 08:59 Ответить
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 5349
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06.09.2021 09:52 Ответить
Кстати у нее там на самой первой фотке на пляже попа голая Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 5326 за такое разве не наказывают в исламской стране строгих правил? Или то только местных а *Наташам* можно Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 8874
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06.09.2021 09:58 Ответить
Саме так. Кожен емірат - це країна-клан, або точніше кланова корпорація, де нація є закритим кланом із вождем (еміром) на чолі. Тому там для своїх - суто свої правила, а на мораль іноземців їм якось Едгар, якому все По.
Хоча... оно нещодавно було, "наташ" за голу фотку депортували нахій.
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06.09.2021 21:56 Ответить
Интересно, Пушистая, а с папиных денежек кровь не капает?
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06.09.2021 09:59 Ответить
Илона - звИзда дыныры, выпускница даунецкой спецшколы № 11 с углублением ...языка
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06.09.2021 10:02 Ответить
и куда эта корова тем языком углубляется?
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06.09.2021 14:22 Ответить
Массирует простаты кадыровцам....
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06.09.2021 22:14 Ответить
Какова цель этого репортажа?
Показать, что предатели живут в шоколаде, а патриоты ...?
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06.09.2021 10:03 Ответить
предатели живут в ДыРе. Гражданин паРашки Пушилин живет в шоколаде за счет предателей
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06.09.2021 10:40 Ответить
а бидло нехай купається у річці-вонючці. бо з тих пір. як дамбас асвабаділся от біндєровцев. усі здравниці донбаських заводів на морях закриті.
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06.09.2021 10:11 Ответить
Нащо увечорі темні окуляри носити ?
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06.09.2021 10:13 Ответить
От песка.
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06.09.2021 13:40 Ответить
На горловке песка много?
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06.09.2021 16:12 Ответить
А что тут необычного? Жители даунбаса ведь кормильцы, всю Украину в свое время кормили. Что они, какую-то ************ своего главаря не прокормят? Діти - це ж святе! Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 8271
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06.09.2021 10:13 Ответить
Вот это лошадь мордатая, даунбасяне кормите всякую мразь
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06.09.2021 10:18 Ответить
нормальная у нее жопа...просто родословная плохая!
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06.09.2021 17:28 Ответить
Ми так розуміємо, що Ілона Денисівна нехтує навчатись на прокурора чи дипломата в Україні. Хоча місце переселенки, навчання за кошти бюджету, безкоштовне харчування, фінансова допомога їй у нас гарантовані. Так можна вічно з нами воювати. А шо, там же наші люді.
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06.09.2021 10:19 Ответить
видел вк таким свистком и говнобаком парашу мыть на зоне
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06.09.2021 10:21 Ответить
а шо с ксивой днр в дубай пускают сомневаюсь там ксива парагши полюбому
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06.09.2021 10:22 Ответить
почему сбу спецслужба шейха не схватили тпшку террористку малолетку с говнобаком и в малолетских шмоткахх и в казелки и на церковный суд затащить))
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06.09.2021 10:24 Ответить
Ви тільки подивіться, яка прінчіпесса динирівська на жирних ходулях скаче! А в цей час десь гірко заплакала голодна донька апалчєнца, та утерши сльозу пішла на нічну зміну у бордель.
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06.09.2021 10:32 Ответить
местные уже ничего не смогут сделать, даже выйти протестовать не смогут.
только за рапространение этой информации в Лугандоне будут сажать на подвал.
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06.09.2021 10:35 Ответить
Почему вы**ядки террористов свободно перемещаться по земному шарику? Пусть сидят в зоопарке,который помогал строить папаша.
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06.09.2021 10:38 Ответить
Хватит кормить Запад горбом этим, лучше в Якутию поедем и вон Пенису Душилину скинемься чтоб доча в Дубаи сьездила.
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06.09.2021 11:21 Ответить
Если бы Пушилин был террористом против Израиля, то сидели бы, как мыши в своей Новотсоссии! Моссад бы просто уничтожил бы весь выводок и тел бы не нашли.
А у нас дети командиров сепарни на Печерске покупают квартиры и учатся в наших вышах.
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06.09.2021 11:36 Ответить
Донька чеПушили: "Жизнь удалась! А вы, лохи, бастуйтє дальше. Мы с папкой стрижем вас по заветам Владим Владимыча."

Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 8156
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06.09.2021 12:06 Ответить
Ну кому то же надо было почувствовать руцьки жыр в ДыРке , не всем же за еду в шахтах батрачить . А если бы ***** им не ввел по самые гланды , Дениска с дочуркой разве что в Турцию в 4 звезды смог слетать , так что пусть даунбассы радуются , кацапская мечта в действии , ну а то что не у всех то мелочи.
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06.09.2021 12:13 Ответить
Новость не о чем, нахрен нам знать как отдыхает дочь Пушилина, в свободной Украине мажеры отдыхают точно также, в то время как основная масса выживает.
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06.09.2021 12:46 Ответить
Пушилін терорист.
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06.09.2021 13:13 Ответить
А шо...Пеніс Душилін може прокормити свою доцю...Бгггга.
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06.09.2021 12:54 Ответить
Дєніс Пушілін, Ілона…
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06.09.2021 13:13 Ответить
Выходит если денчик - царь, то дачька - принцесса?
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06.09.2021 13:22 Ответить
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 9730
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06.09.2021 13:28 Ответить
Меня улыбнуло ,то как на сайте глумятся над дончанами. Глупые. Не нужно смеяться с убогих.Они пушилина не ставили. И вообще пострадавшие в основном. Подчеркиваю - в основном ! Пушилин ,захарченко - это ставленники донецких олигархов и россии. Шоб вы знали. Донецкие олигархи все в Киеве. Имена вы их знаете. Так,что ваши права и самосуд никто не отменял. Пушилин шестерка. Сегодня живет,завтра нет.Смотрите шире.И пожалуйста ,думайте.
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06.09.2021 13:41 Ответить
Да там мозга нет так думать- электорату Зе дали картинку- TэЭСиНку , вот какая сенсация)))) и радуются бугагагага ))))Пол Донецка вполне нормально переехали в Киев...Ну а Карабас Барабас дурит картонными куклами доверчивых граждан. Если я правильно понимаю дптэшка подпортила даже планомерный уход с должности?.Поставили другого «Ай цвая».... если Ник верный🤭
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06.09.2021 14:50 Ответить
Готовая невеста для Колюни Лукашенко.
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06.09.2021 13:42 Ответить
Деваха в теле, хорошее потомство даст усатому фюрреру. Будет внучок после коляна править беларусами))) Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 1485
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06.09.2021 14:36 Ответить
кармилица наша, Илоночка, хахлы киевские голодають!
Помоги, заступница от геев европейских ! Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 3394
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06.09.2021 13:55 Ответить
а вот честно. у наших чиновников таких деток нет?
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06.09.2021 15:38 Ответить
на ваших свинособак нам посрать...
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06.09.2021 16:03 Ответить
Мляди гнойные, пусть за всё горе, кровь и беды, которые они принесли в Украину украинскому народу, гниют живьем, все они и их выродки и вы#лядки....... Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 8064
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06.09.2021 16:00 Ответить
Сала - не мало! Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 5196 Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 4012
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06.09.2021 16:02 Ответить
Да нормас тухес, правда как родит - рознесет ее к херам Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 1136 будет больше пушилина Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 5036
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06.09.2021 16:15 Ответить
А шахтеры едут в Якутск с семьями "отдыхать"
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06.09.2021 16:07 Ответить
там прохладный здоровый воздух (-40 по цельсию) Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 7653
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06.09.2021 19:02 Ответить
Офигеть, этой кобыле 17 лет, куда "русский мир" катится? Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 7524
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06.09.2021 17:31 Ответить
Та её просто "распушило", хороший уход, хорошее питание.
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06.09.2021 17:37 Ответить
особенно сзади Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 3590
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06.09.2021 17:43 Ответить
Там же собираются все отходы.
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06.09.2021 17:50 Ответить
Показывайте её фото всем ватным даунбасам. Пусть их жаба раздавит. Они конечно будут врать и лицемерить, но в душе у них будет всё переворачиваться от зависти и злости.
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06.09.2021 18:09 Ответить
Показывайте её фото всем ватным даунбасам. Пусть их жаба раздавит. Они конечно будут врать и лицемерить, но в душе у них будет всё переворачиваться от зависти и злости.
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06.09.2021 18:16 Ответить
Лохи прокацапские...
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06.09.2021 18:45 Ответить
Задоволені,даунбасята? Далі буде...
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06.09.2021 18:50 Ответить
Искренне рад за жителей ЛУГАНДы !
Хорошо отдыхаете при зарплате водителя троллейбуса 1 тыс. гривен (+задержка 8 месяцев) ! Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 5600
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06.09.2021 19:00 Ответить
може вона заробила??? Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 99
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06.09.2021 19:37 Ответить
Уровень зарплат в Донецке. Полная нищета в некогда богатейшем городе!
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 1451
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06.09.2021 20:05 Ответить
Нічого гарного в ній не бачу. Страшненька, з села, в дорогих шмотках, з грязі в князі як то кажуть.
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06.09.2021 21:17 Ответить
показушный пир во время чумы.
Лугандон с богатого промышленного центра скотился до уровня наиболее отсталых африканских стран.
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06.09.2021 23:11 Ответить
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї - Цензор.НЕТ 560
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06.09.2021 23:12 Ответить
социальні літи по лднрвскі.
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07.09.2021 20:49 Ответить
Как модель - так себе....
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12.09.2021 19:22 Ответить
17 лет а тело уже дряблое от жира как у доярки
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13.09.2021 07:46 Ответить
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