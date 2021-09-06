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Войска РФ за сутки четыре раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ за сутки четыре раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, возле Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военнослужащие открывали огонь.

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"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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Знаєте чому гіві,моторолла та захарченко дотримуються режиму тиші?
Іншого варіанту примусити ворога не стріляти-не існує.
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06.09.2021 07:29 Ответить
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3112
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06.09.2021 07:46 Ответить
и за каждый "открытый огонь"- пусть горит рашка открытым огнем!! (гектарами...непотушаемо!!!)
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06.09.2021 11:24 Ответить
Защитнеги руSSкого языка
пр. Гурова
мясокомбинат
МИСИ (уже давно называется не так)
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 861
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06.09.2021 08:24 Ответить
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 401
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06.09.2021 13:07 Ответить
Буквы в красных кругах образуют слово «отсоси» со встроенным в него словом «скис», со строгим соблюдением порядка букв для обоих и ни одной лишней также.
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06.09.2021 09:07 Ответить
Так ось ти яка, зелена "тиша"?
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06.09.2021 10:03 Ответить
смерть ворогам! горіть у пеклі москалі!
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06.09.2021 13:06 Ответить
 
 