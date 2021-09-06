Войска РФ за сутки четыре раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, возле Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На обстрелы российских оккупантов украинские военнослужащие открывали огонь.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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