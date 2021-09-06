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Германия до конца года раздаст другим странам 100 млн вакцин от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Германия до конца года раздаст другим странам 100 млн вакцин от COVID-19

Германия передаст до конца года другим государствам 100 млн вакцин от коронавируса. Столько вакцин страна успела сделать за время пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом 5 сентября заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на полях встречи с главами Минздравов стран G20 в Риме.

"Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране. Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации", - сказал он.

Ожидается, что благодаря международным усилиям до конца года должны быть привиты от COVID-19 40% всех жителей планеты.

В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанци заявил, что его государство стремится достичь подписания Римского пакта для вакцинации людей во всем мире.

"Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины — это наше оружие, — сказал он.

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Министры здравоохранения стран G20 на двухдневной встречи в Риме советуются касательно дальнейших шагов в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о нынешней борьбе с COVID-19 и стратегии будущих пандемий. Также министры обмениваются мнениями, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире.

Напомним, Германия накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев передала Украине 1,5 млн вакцин от коронавируса AstraZeneca.

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Що не встиг Гітлєр, доробить гєрманія.
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06.09.2021 08:22 Ответить
Велике спасибі Фріцам. Спочатку думали все зжерти собі, а потім зрозуміли, що спасати потрібно весь світ. І нам на шару щось попаде.
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06.09.2021 08:50 Ответить
На шару в этом мире нету ничего! Германию нормально на бабло "прокачали" Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 70 со всех сторон - шо аж из прифицита бюджета в 50 лярдов, выскочила на минус 120 лярдов! Чему вы радуетесь? Они же потом эти бабки потянут....и с нашей экономики в том числе! Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2005
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06.09.2021 09:07 Ответить
роздадуть щось таке, аби кровушка згорталась у різних місцях зненацька
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06.09.2021 08:28 Ответить
не вакцинуйся, здихай так, як тобі зручніше
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06.09.2021 08:46 Ответить
По сигналу рептилоідів з планети Нубіру...
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06.09.2021 10:00 Ответить
Спроса нет,решили не морочиться с утилизацией.Закат коронобесия . А скоро и судебные,
разбирательства будут,организаторы уйдут от наказания но подствят санврчей типа ляшко и мародеров курточников.
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06.09.2021 08:34 Ответить
Боюсь до заката ещё далеко,будут ещё пытаться новыми штаммами манипулировать...Толи ещё будет...
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06.09.2021 08:38 Ответить
Мабуть роздадуть замість викинути протерміновану.
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06.09.2021 08:40 Ответить
Не, они раздают разное дерьмо, вакцинированных которым сами и заворачивают обратно прямо в аэропорту.
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06.09.2021 08:50 Ответить
 
 