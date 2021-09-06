Германия до конца года раздаст другим странам 100 млн вакцин от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Общество
Германия передаст до конца года другим государствам 100 млн вакцин от коронавируса. Столько вакцин страна успела сделать за время пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом 5 сентября заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на полях встречи с главами Минздравов стран G20 в Риме.
"Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране. Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации", - сказал он.
Ожидается, что благодаря международным усилиям до конца года должны быть привиты от COVID-19 40% всех жителей планеты.
В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанци заявил, что его государство стремится достичь подписания Римского пакта для вакцинации людей во всем мире.
"Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины — это наше оружие, — сказал он.
Министры здравоохранения стран G20 на двухдневной встречи в Риме советуются касательно дальнейших шагов в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о нынешней борьбе с COVID-19 и стратегии будущих пандемий. Также министры обмениваются мнениями, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире.
Напомним, Германия накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев передала Украине 1,5 млн вакцин от коронавируса AstraZeneca.
Пожалуйста, подождите...
разбирательства будут,организаторы уйдут от наказания но подствят санврчей типа ляшко и мародеров курточников.