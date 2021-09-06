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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 сентября в мире зарегистрировали 426 871 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 654 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 221 556 009 случаев инфицирования, из них 426 871 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 581 930 человек, из них 6 654 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 198 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 44-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10-ю, по летальным случаям - 43-ю и 9-ю позицию соответственно.

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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн - Цензор.НЕТ 1198
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06.09.2021 08:32 Ответить
A какая статистика по неграм, почему никто не пишет, что вирус выкашивает негритосов?
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06.09.2021 08:33 Ответить
краще б викошував росіян-окупантів, хоча статистика по російськощелепних худобах та їхніх прихильниках не може не робити настрій краще! вони самі пропагували та й поширювали фейки проти вакцинації і самі дохнуть непоганими темпами! Тож з кожним днем популяція і прихильників ОПЗЖ , зажиддяв і інших рабіновічів скорочується!
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06.09.2021 08:42 Ответить
Число жертв - это и есть количество инфицированных. Количество умерших не равно количеству жертв. Жертва - это тот кто пострадал в результате чего-либо, а не тот, кто обязательно погиб в результате чего-либо.
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06.09.2021 08:57 Ответить
 
 