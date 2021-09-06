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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 208 085 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"41 787 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 5 сентября 2021. Первую дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.

В течение суток работали: 328 мобильных бригад, 973 пункта вакцинации, 347 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 581 418 человек, из них получили одну дозу - 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 9 789 501 прививка", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав 03

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Кількість вакцинованих вже перевищує 70%? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7843
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06.09.2021 08:50 Ответить
27% никогда и не превысит
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06.09.2021 08:54 Ответить
Вава вже вакцинував більшість населення ще до дня Незалежності.
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06.09.2021 08:58 Ответить
кто то воспринимает еще всерьез высеры его сценаристов?
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06.09.2021 13:15 Ответить
Його висери будуть переслідувати Ваву всю каденцію. Тирнет пам"ятає всьо.
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06.09.2021 13:22 Ответить
 
 