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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 208 085 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"41 787 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 5 сентября 2021. Первую дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.
В течение суток работали: 328 мобильных бригад, 973 пункта вакцинации, 347 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 5 581 418 человек, из них получили одну дозу - 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 9 789 501 прививка", - рассказали в Минздраве.
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