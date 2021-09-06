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Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины

В Умани накануне празднования Рош Ха-Шана - иудейского Нового года, которое состоится сегодня вечером, зарегистрированы первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших в город.

Об этом сообщила начальник Уманского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Эпидемическая ситуация неустойчива. Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", - сообщила Качанова.

Также она добавила, что эпидситуация "контролируемая и осуществляется надзор, чтобы соблюдались противоэпидемические требования".

В то же время мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что сделано все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако она довольна не всем.

"Не всем довольны, потому что территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора", - добавила мэр.

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление по противоэпидемическим мероприятиям во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.

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Топ комментарии
+7
Хісіди - вони святі. Родичі Зєлі. А за родичів Зєля пів України в гроб положить Він такий!!!!!
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06.09.2021 09:22
+7
Нахера цих кошерних пускають в Україну?
Треба віддати їм залишки тіла їх равіна, нехай у себе моляться.
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06.09.2021 09:35
+2
Ничего, Цадик им поможет.
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06.09.2021 09:22
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Вот это еще... недоразумение! Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 9733
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06.09.2021 09:08 Ответить
Хісіди - вони святі. Родичі Зєлі. А за родичів Зєля пів України в гроб положить Він такий!!!!!
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06.09.2021 09:22 Ответить
Не положит, положилка не выросла! Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 6541
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06.09.2021 11:04 Ответить
Шо, и молитва с танцами не помогла? Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 3641
Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 7928
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06.09.2021 09:08 Ответить
Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 3336
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06.09.2021 09:08 Ответить
Ничего, Цадик им поможет.
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06.09.2021 09:22 Ответить
"...владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора..."Источник: https://censor.net/ru/n3286495
Правильно роблять = податки платять, комуналку платять, відкупне мерії платять, а тут ще й за вивезення відходів плати... Оборзіла мерія
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06.09.2021 09:30 Ответить
Нахера цих кошерних пускають в Україну?
Треба віддати їм залишки тіла їх равіна, нехай у себе моляться.
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06.09.2021 09:35 Ответить
здрасьте, а как же бизнес ? не не, пусть уж лежит где положили !
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06.09.2021 10:06 Ответить
Бізнес лише для уманських бариг, а смердить на усю Україну.
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06.09.2021 12:32 Ответить
цадик то бурштинова жила для Умані
хай вони з неї годуються Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 682
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06.09.2021 13:32 Ответить
А просто обосравшихся среди них нет? По последним данным мировой вирусологии, особенно поздним летом и такие ковидники могут быть! Полиция - следить нужно строго!
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06.09.2021 09:37 Ответить
Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 9896
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06.09.2021 09:54 Ответить
А чого ви усі так спереживалися? Скоро юдейські свята стануть в Україні державними.
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06.09.2021 10:20 Ответить
случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов / Неделю назад в Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом. Было: Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам. А Зеленскому израильские хасиды дороже. Типа команды четыреждыуклониста : на Донбассе Не стрелять! -в ДНР есть израильские наёмники.
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06.09.2021 10:29 Ответить
Прикольна мерка, а власники отелів платять мерії за вивоз сміття, туристичний збір....
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06.09.2021 10:57 Ответить
ТАК ХАСІДИ Ж НЕ ВАКЦИНУЮТЬСЯ !? Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 5184
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06.09.2021 11:09 Ответить
Цікаво, а ці люди здавали ПЦР тести при в'їзді !?
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06.09.2021 11:19 Ответить
***, ну никак не нажрутся. В Израиле мезяца полтора назад фиксировался всплеск заболевания не смотря на вакцинацию. Что, не понятно было, что заболевание не закончится до ихнего праздника? Нужно было договариваться с Израилем и вообще никого из хасидов в Украину не пускать. А то с одной стороны локдауны объявляют - с другой стороны сами же эти локдауны и провоцируют. Хасиды через неделю уедут, а вся страна опять на локдаун закроется на несколько месяцев. Жадные дебилы.
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06.09.2021 11:20 Ответить
 
 