Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины

В Умани накануне празднования Рош Ха-Шана - иудейского Нового года, которое состоится сегодня вечером, зарегистрированы первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших в город.

Об этом сообщила начальник Уманского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Эпидемическая ситуация неустойчива. Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", - сообщила Качанова.

Также она добавила, что эпидситуация "контролируемая и осуществляется надзор, чтобы соблюдались противоэпидемические требования".

В то же время мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что сделано все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако она довольна не всем.

"Не всем довольны, потому что территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора", - добавила мэр.

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление по противоэпидемическим мероприятиям во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.