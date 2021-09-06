Отзыв чиновников, местные опросы и мировые судьи: Стефанчук анонсировал появление в Раде законов о народовластии

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о блоке законов, которые могут появиться в пакете вопросов прямой демократии или народовластия. Главные из них - это всеукраинский и местный референдумы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Раде также нарабатывают законодательство, что во всем мире называется recalls - возможность отзыва того или иного чиновника, который назначен народом.

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"Еще один блок, на который мы хотим обратить внимание (уже такой миниреферендум) - это петиции, опросы, формирование адженды для государства. Это будет еще один блок по народному волеизъявлению", - сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер подчеркнул, что парламент делает значительные шаги в развитие электронной демократии.

"Единый портал государственных услуг "Дия" запустил местные петиции. Это дает возможность людям объединяться вокруг важных вещей местного масштаба, потому что на локальном уровне больше болит отсутствие горячей воды или застройка сквера, чем глобальные политические вещи", - отметил Стефанчук.

Между тем, в Раде планируют вносить элементы прямой демократии в сферу правосудия, "подпитывая" электронной составляющей.

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"Сейчас разрабатываем изменения для внедрения в Украине мировых судов. Мы знаем, насколько загружена судебная система. Но большой пласт - это мелкие дела, что могут рассматривать люди, которым доверяют местные громады", - подчеркнул первый вице-спикер.

Кроме того, рассматривается вопрос суда присяжных.

"К большому сожалению, у нас в стране система суда присяжных, которая не выполняет функцию, что на них возложена. Мы хотим развивать и этот сегмент", - добавил Стефанчук.