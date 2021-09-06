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Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик

Первой кадровой ротацией в Кабинете министров Украины, которая может произойти этой осень, должно стать увольнение Андрея Тарана с должности министра обороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас человеком, который хуже работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану – больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", – сказала Рудик

Парламентарий подчеркнула, что увольнение Тарана будет "правильным решением, хотя и очень запоздалым, поскольку Украина как страна, которая воюет, до сих пор не выполняет государственного оборонного заказ"

"Эта проблема – очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению. Вопрос о возможном увольнении министра обороны – более принципиальный, так как вся его несостоятельность – на поверхности, а именно он сейчас ответственен за то, что деньги не тратятся даже тогда, когда есть понимание, на какие нужды их направить", – объяснила она.

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за этим Тараном Дом престарелых уже 4 повестки прислал!!!!!!!!!!!!
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06.09.2021 09:21 Ответить
Ну шо, жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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06.09.2021 09:24 Ответить
А ваш Порошенко... Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик - Цензор.НЕТ 7485
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06.09.2021 09:28 Ответить
Сцяти у обиччя ЗЄбанатам планував ще Порошенко, ЗЄбанат просто вимушений це робити.
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06.09.2021 09:30 Ответить
Всі проблеми з нинішньою владою можна вирішити одним махом. Відправити у відставку найкоротшого преЗЕдента.
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06.09.2021 09:26 Ответить
Верещук и Гусев аж подпрыгивают.

Два дебила - это сила. А выбор из двух дебилов на замену третьего - это непреодолимая мощь.
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06.09.2021 09:27 Ответить
Увольнение без анализа сделанного? Без отчета и проверки?
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06.09.2021 09:31 Ответить
Питання озброєнь ставиться вірно! Однак зовсім не Таран там крайній. В уряді НЕМАЄ працьовитих, які б повели за собою! Одні заробітчани, як в тому анекдоті: ...." накрасти і розбігтися". Оборонна промисловість з КБ мають працювати в три зміни без вихідних! Де "Стугна" .... Розробки єсть, а робить нікому! Адже ВІЙНА!
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06.09.2021 09:35 Ответить
Ще би трохи сєпарні повиганяли із СБУ та МВС - взагалі б добре було.
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06.09.2021 09:51 Ответить
Это да. Гнать поганой метлой. На "заслуженную" пенсию он уже давно наворовал...
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06.09.2021 09:53 Ответить
""Эта проблема - очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению..."
Дорогая моя курица, ты знаешь как проводится тендер на закупивлю?
Чтобя начать закупивлю 2021 с первого января при удачном раскладе тендер нужно начать 1 июня 2020!
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06.09.2021 10:10 Ответить
 
 