РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33603 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 150 8
Конституция (2214) децентрализация (579) Стефанчук Руслан (466)

Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук

Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения в Конституцию готовит "Слуга народа". Вопросом №1 является децентрализация.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

В вопросе децентрализации власти выходят на финальный текст. По его словам, "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".

В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных громад. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук.

"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - объяснил он.

Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом, или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".

Читайте: Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук

"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - считает он.

Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря. - Ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.

По словам Стефанчука, для изменений в Конституцию необходимо две сессии: "Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором".

Читайте: Отзыв чиновников, местные опросы и мировые судьи: Стефанчук анонсировал появление в Раде законов о народовластии

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопросом №1 является децентрализация.

Вот только не надо врать. Это при Порохе было вопросом №1.

СН тупо паразитирует на том, что сделали попередники или пытается извратить нормальные законы под свои хотелки.
показать весь комментарий
06.09.2021 09:30 Ответить
Таке враження що зелень хоче розібрати країну на молекули.
показать весь комментарий
06.09.2021 09:33 Ответить
Не совсем так.
Зелень хочет ручного управления всем. Пока что местные власти они полностью просрали на выборах.

Вот пытаются разрулить за счет ликвидации полномочий и сваливания своих грехов на местные власти. Очень их муляют мэры, которые посылают ЗЕ с его хотелками куда подальше.
показать весь комментарий
06.09.2021 09:37 Ответить

Банда Зеленського готує зміни до Конституції:
показать весь комментарий
06.09.2021 09:51 Ответить
А в чем смысл этой ссылки, по которой слово в слово то же, что и в этой статье?
показать весь комментарий
06.09.2021 09:56 Ответить
в заголовку
показать весь комментарий
06.09.2021 10:26 Ответить
Братан с пищеварительным трактом по переработке кг за 150 вместе с коллегой такой же комплекции сидят и пердят в ВР. Может, даже голосуют как - то!
показать весь комментарий
06.09.2021 10:06 Ответить
Что нужно знать о вице-спикере Стефанчуке - экс-нардеп 6 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5397Прочитал интервью вице-спикера ВР Стефанчука. Это тот вице-спикер от «Слуги народа», который рассказывал, что у своей тёщи арендует жилье и получал за это компенсацию из бюджета. В общем, пытался за счёт налогоплательщиков и рыбку съесть и на… лодке покататься. Так вот, прочитав его интервью я вспомнил старую поговорку - Молчи, за умного сойдёшь. Это, как раз, случай Стефанчука.
Такое мнение высказал сегодня в Фейбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Когда я читаю слова вице-спикера ВР о том, что «консолидацию других фракций по вопросу отзыва нардепов найти пока не удается», то понимаю, что ляпнувший такое либо идиот, либо дешёвый популист. Хотя, помня сколько ему платит Украина и какой вред он приносит вместе с остальной #прислугой, то не так уж дёшево эти слуги нам обходится.
- Зеленский хочет убрать Разумкова с поста спикера и водрузить туда Стефанчука - источники
Начнём с того, что хочется узнать у нашего вице-спикера, а в каких демократических странах есть отзыв депутатов из парламента? И когда он скажет, что нет такой процедуры в демократических стран та спросить, что ж у него в голове за барак, если он не только озвучивает подобное, но и сообщает всем нам, что #моносброд хочет инициировать закон об отзыве?
Видимо он, как и все совки, скучает за этой процедурой. Ведь отзыв депутата в той или иной форме был в СССР и в странах тогда находящихся под контролем Москвы - в Венгрии, Польше, ГДР, Румынии, Чехословакии и Югославии. А сегодня практика отзыва депутата применяться в КНР, Северной Корее и на Кубе.
Опять эти хунвейбины тащат Украину прочь от демократических стандартов. От них можно ждать, что они и головную боль будут лечить гильотиной. Все же окончание Трусковецого Риксоса заметно. Стефанчук не понимает какие санкции последуют от ЕС и США за подобное. И самым малым будет то, что из-за этого Украина попадёт под мониторинг от ПАСЕ. А дальше пойдёт по нарастающей.
Затем Стефанчук сказал, что «Конституции на каком-то этапе потребуется очень серьезный пересмотр». Видимо в тех статьях, которые нарушил Зеленский? Ведь Стефанчуку надо же вывести величайшего политика современности из-под уголовной ответственности за многократные нарушения Конституции. И хотя в статье он говорит о цифровых правах, но мы же помним какая пропасть у слуг и Зеленского между словами и делами.
Например, ещё до выборов Зеленский обещал ввести Налог на Выведенный Капитал (НнВК), а после выборов послал всех и теперь он вместе с Гетманцевым протягивают 5600, которым хочет ещё больше обложить всех налогами. Идиоты во власти понимают, что не способны поднять экономику и создать привлекателтные условия для инвесторов. Поэтому они считают, что единственным способом наполнить бюджет - это поднять налоги ещё больше. И Стефанчук говорит о том, что цель его фракции быстро принять 5600, который на это заточен.
В общем, Стефанчук показал себе не очень умным, но очень лояльных Зеленскому. Он даже смешно пытался оправдывать то, что Зеленский нарушил Конституцию в вопросе Конституционного суда, но выглядело это так мерзко и жалко, что стало противно.
А после слов «Думаю, что только после того, как мы перезапустим Конституционный суд Украины, и он начнет работать как нормальная конституционная институция» пришло окончательное понимание, что для Стефанчука и других васалов Зеленского нормально работающая институция - это то, что структура полностью под контролем, конкурсный отбор сфальсифицирован, а в руководство назначен человек выбранный заранее.
- Зе-власть стараниями Милованова назначила главой БЭБ проходимца, на котором негде ставить клейма
Именно такой была история с созданием БЭБ назначением Мельника на должность руководителя. И это нравится шайке неумных негодяев под названием «Слуга народа», которых Зеленский привёл во власть
Это очень хорошее интервью, потому что оно хорошо показывает кто у нас во власти и куда они тащат страну. А Стефанчук, как не самый умный, просто все озвучил. Увы, каждый народ имеет тех правителей, которых заслужил. Значит где-то мы все сильно согрешили, если нас наказали этими Стефанчуками, Иванисовым, Юрченко, Арахамией, Трухиным, Безуглой и другим #моносбродом.
показать весь комментарий
06.09.2021 10:56 Ответить
 
 