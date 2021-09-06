Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук
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Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения в Конституцию готовит "Слуга народа". Вопросом №1 является децентрализация.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
В вопросе децентрализации власти выходят на финальный текст. По его словам, "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".
В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных громад. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук.
"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - объяснил он.
Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом, или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".
"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - считает он.
Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду.
"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря. - Ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.
По словам Стефанчука, для изменений в Конституцию необходимо две сессии: "Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором".
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Вот только не надо врать. Это при Порохе было вопросом №1.
СН тупо паразитирует на том, что сделали попередники или пытается извратить нормальные законы под свои хотелки.
Зелень хочет ручного управления всем. Пока что местные власти они полностью просрали на выборах.
Вот пытаются разрулить за счет ликвидации полномочий и сваливания своих грехов на местные власти. Очень их муляют мэры, которые посылают ЗЕ с его хотелками куда подальше.
Банда Зеленського готує зміни до Конституції:
Прочитал интервью вице-спикера ВР Стефанчука. Это тот вице-спикер от «Слуги народа», который рассказывал, что у своей тёщи арендует жилье и получал за это компенсацию из бюджета. В общем, пытался за счёт налогоплательщиков и рыбку съесть и на… лодке покататься. Так вот, прочитав его интервью я вспомнил старую поговорку - Молчи, за умного сойдёшь. Это, как раз, случай Стефанчука.
Такое мнение высказал сегодня в Фейбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Когда я читаю слова вице-спикера ВР о том, что «консолидацию других фракций по вопросу отзыва нардепов найти пока не удается», то понимаю, что ляпнувший такое либо идиот, либо дешёвый популист. Хотя, помня сколько ему платит Украина и какой вред он приносит вместе с остальной #прислугой, то не так уж дёшево эти слуги нам обходится.
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Начнём с того, что хочется узнать у нашего вице-спикера, а в каких демократических странах есть отзыв депутатов из парламента? И когда он скажет, что нет такой процедуры в демократических стран та спросить, что ж у него в голове за барак, если он не только озвучивает подобное, но и сообщает всем нам, что #моносброд хочет инициировать закон об отзыве?
Видимо он, как и все совки, скучает за этой процедурой. Ведь отзыв депутата в той или иной форме был в СССР и в странах тогда находящихся под контролем Москвы - в Венгрии, Польше, ГДР, Румынии, Чехословакии и Югославии. А сегодня практика отзыва депутата применяться в КНР, Северной Корее и на Кубе.
Опять эти хунвейбины тащат Украину прочь от демократических стандартов. От них можно ждать, что они и головную боль будут лечить гильотиной. Все же окончание Трусковецого Риксоса заметно. Стефанчук не понимает какие санкции последуют от ЕС и США за подобное. И самым малым будет то, что из-за этого Украина попадёт под мониторинг от ПАСЕ. А дальше пойдёт по нарастающей.
Затем Стефанчук сказал, что «Конституции на каком-то этапе потребуется очень серьезный пересмотр». Видимо в тех статьях, которые нарушил Зеленский? Ведь Стефанчуку надо же вывести величайшего политика современности из-под уголовной ответственности за многократные нарушения Конституции. И хотя в статье он говорит о цифровых правах, но мы же помним какая пропасть у слуг и Зеленского между словами и делами.
Например, ещё до выборов Зеленский обещал ввести Налог на Выведенный Капитал (НнВК), а после выборов послал всех и теперь он вместе с Гетманцевым протягивают 5600, которым хочет ещё больше обложить всех налогами. Идиоты во власти понимают, что не способны поднять экономику и создать привлекателтные условия для инвесторов. Поэтому они считают, что единственным способом наполнить бюджет - это поднять налоги ещё больше. И Стефанчук говорит о том, что цель его фракции быстро принять 5600, который на это заточен.
В общем, Стефанчук показал себе не очень умным, но очень лояльных Зеленскому. Он даже смешно пытался оправдывать то, что Зеленский нарушил Конституцию в вопросе Конституционного суда, но выглядело это так мерзко и жалко, что стало противно.
А после слов «Думаю, что только после того, как мы перезапустим Конституционный суд Украины, и он начнет работать как нормальная конституционная институция» пришло окончательное понимание, что для Стефанчука и других васалов Зеленского нормально работающая институция - это то, что структура полностью под контролем, конкурсный отбор сфальсифицирован, а в руководство назначен человек выбранный заранее.
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Именно такой была история с созданием БЭБ назначением Мельника на должность руководителя. И это нравится шайке неумных негодяев под названием «Слуга народа», которых Зеленский привёл во власть
Это очень хорошее интервью, потому что оно хорошо показывает кто у нас во власти и куда они тащат страну. А Стефанчук, как не самый умный, просто все озвучил. Увы, каждый народ имеет тех правителей, которых заслужил. Значит где-то мы все сильно согрешили, если нас наказали этими Стефанчуками, Иванисовым, Юрченко, Арахамией, Трухиным, Безуглой и другим #моносбродом.