Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук

Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения в Конституцию готовит "Слуга народа". Вопросом №1 является децентрализация.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

В вопросе децентрализации власти выходят на финальный текст. По его словам, "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".

В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных громад. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук.

"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - объяснил он.

Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом, или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".

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"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - считает он.

Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря. - Ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.

По словам Стефанчука, для изменений в Конституцию необходимо две сессии: "Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором".

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