Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Полиция передала материалы дела по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку именно Бюро по подследственности расследует дела, субъектом которых является народный депутат, поясняет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Закон предписывает, что если возможным субъектом правонарушения является спецсубъект, которым является народный депутат, то расследованием должно заниматься ГБР. Поэтому сейчас дело передано в ГБР", - сказал глава МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он добавил: "Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Це в них такий флешмоб на підтримку Юрченка, який у Львові обдовбаний скоїв ДТП і напав на іншого водія.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
Он разносил нал в Раде
- как Клюев при Яныке (за что имел кличку "весёлый чемоданчик").
Ціна питання вражає, як для наших "принципових" змі.
А ще шашличок.
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Логично - избирателям СН режут субсидии, чтобы избранникам из СН бабло в конвертах платить.
Зебилов это должно согревать долгими зимними вечерами, за которые прийдется платить.
Надо привлечь "экспертов" из дела П Шеремета
Точно за рулем был Антоненко или Яна Дугарь..
А может обратится за помощью в Скотланд Ярд??
Нет- лучше ФСБ-те точно помогут
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Щоб мудрий нарід ЗЄбанатів зрозумів, що все у ЗЕ, Слуг урода тримається на корупції, а Трухін "чорний касир" - заплатили 6 людей у ДТП.
У обычных граждан, если теста на алкоголь не было, то автоматически считается, что в состоянии опьянения.
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Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Закон України Про Державне бюро розслідувань
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Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами,які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України.
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Так хочеться почути відповідь від зЕ-фанів
- Хто ж кого зробив разом? Ви нас, чи пліснява вас?
кракопадло із зеленої скотобази і не хвилювався))) бо знав що за нього порєшають...
У граждан Украины? Так мы уже давно все поняли
У МВД? Мы видели эти "вопросы" в виде отсутствия тестов на алкоголь во время ДТП
У зеленых мразей? Так они все такие же. У них круговая порука и они "своих" не сдают.
Считаю нужно ему выдать лярд и отправить в Монте-Карло!