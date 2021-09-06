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Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы

Полиция передала материалы дела по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку именно Бюро по подследственности расследует дела, субъектом которых является народный депутат, поясняет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Закон предписывает, что если возможным субъектом правонарушения является спецсубъект, которым является народный депутат, то расследованием должно заниматься ГБР. Поэтому сейчас дело передано в ГБР", - сказал глава МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил: "Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

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Топ комментарии
+15
Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
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06.09.2021 10:07
+14
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
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06.09.2021 09:59
+12
В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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06.09.2021 09:59
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Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
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06.09.2021 09:59 Ответить
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 3492
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06.09.2021 09:59 Ответить
Трухін, Брагар, Васильковський - Слуги Наріду не просто так їздять п'яні за кермом.
Це в них такий флешмоб на підтримку Юрченка, який у Львові обдовбаний скоїв ДТП і напав на іншого водія.
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06.09.2021 10:01 Ответить
В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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06.09.2021 09:59 Ответить
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 2304
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06.09.2021 10:17 Ответить
Трухин - чёрный кассир Зе.
Он разносил нал в Раде
- как Клюев при Яныке (за что имел кличку "весёлый чемоданчик").
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06.09.2021 10:26 Ответить
Близько 30 ЗМІ "змусили" виправити новину, про те що нардеп самої чесної партії "Слуга наріду" Трухін перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП з серйозними наслідками. Ну як змусили,за 200 доларів.
Ціна питання вражає, як для наших "принципових" змі.
А ще шашличок.
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06.09.2021 10:00 Ответить
просто так прикармливал чё ли? )))))
Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді - Цензор.НЕТ 534

...
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06.09.2021 11:27 Ответить
Журнашлюхи Гордон и кошкина на такие гроши позарились 🤮🤮🙈🙈🙈
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06.09.2021 16:19 Ответить
Сбагрил дело и перекрестился. Пусть гбр отмазывает.
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06.09.2021 10:01 Ответить
Хто такий Трухін і чому наркоман Зеленський тримається за нього, як воша за кожуха

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 5229 Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 6923
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06.09.2021 10:03 Ответить
Спасают черную кассу СН.

Логично - избирателям СН режут субсидии, чтобы избранникам из СН бабло в конвертах платить.

Зебилов это должно согревать долгими зимними вечерами, за которые прийдется платить. Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 1588
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06.09.2021 10:07 Ответить
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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06.09.2021 10:11 Ответить
только небольшая поправка (пардон) не струёй.....а струями...и бесперебойно ! ))))
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06.09.2021 11:30 Ответить
Пусть утираются 🐏🐑73%🤢🤡
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06.09.2021 16:23 Ответить
Какие ответы,какие вопросы,нам нужен приговор и его исполнение,ответы будешь давать жене,когда она застукает тебя с любовницей.
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06.09.2021 10:03 Ответить
Очень сложное дело!!!
Надо привлечь "экспертов" из дела П Шеремета
Точно за рулем был Антоненко или Яна Дугарь..
А может обратится за помощью в Скотланд Ярд??
Нет- лучше ФСБ-те точно помогут
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06.09.2021 10:05 Ответить
Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
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06.09.2021 10:07 Ответить
Усе надважливе має велику ціну. Інколи платити потрібно життям, здоров'ям, кров'ю. Щоб зупинити ворога, окупанта - ми заплатили(і платимо) цю велику ціну.
Щоб мудрий нарід ЗЄбанатів зрозумів, що все у ЗЕ, Слуг урода тримається на корупції, а Трухін "чорний касир" - заплатили 6 людей у ДТП.
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06.09.2021 10:13 Ответить
😀😀😀
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06.09.2021 10:16 Ответить
Так же паркуються і данєцкіє перед світлофором. Співпадіння?Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 8809Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 9870
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06.09.2021 10:20 Ответить
Если министр сам себе выпишет штраф за неправильную парковку, это совсем не отразится на его бюджете. И будет хорошим уроком для школьников. Но уркам инстинкты дикарей не деют жить по закону.

У обычных граждан, если теста на алкоголь не было, то автоматически считается, что в состоянии опьянения.
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06.09.2021 12:59 Ответить
обалденный учитель безопасности! да плевать им на законы! ПЛЕВАТЬ! и на законы, и на простых граждан!
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06.09.2021 15:26 Ответить
Обісраний міністр обісраного уряду обісраного преЗЕдента.
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06.09.2021 10:11 Ответить
Монастырский - ч0рт.
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06.09.2021 10:30 Ответить
скоріше клоун. А ще точніше: маріонетка.
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06.09.2021 10:39 Ответить
Монастырский, я вам там заявление отправил о тотальной коррупции в Николаевском Следственном Управлении по делам о ДТП. Интересна ваша реакция. Наша страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, типа расследование продолжается (полтора года!!!). Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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06.09.2021 10:13 Ответить
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 7019
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06.09.2021 10:17 Ответить
так! а теперь херащенко по старой дружбоньке пристроился уже помощником монастырского - добро надо помнить...и приумножать ))))
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06.09.2021 11:32 Ответить
ГБР вроде аналог ФБР ??? При чем здесь пьяное ДТП ?
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06.09.2021 10:14 Ответить
а ФБР тут при чем. вообще никак не похожие друг на друга структуры, какой аналог?
Закон України Про Державне бюро розслідувань
...
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами,які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України.
...
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06.09.2021 11:43 Ответить
Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 7555
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06.09.2021 10:20 Ответить
Вони планують ту "дисетацію" втілювати в життя, за рахунок того ж "мудрого" наріду.
Так хочеться почути відповідь від зЕ-фанів
- Хто ж кого зробив разом? Ви нас, чи пліснява вас?
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06.09.2021 10:26 Ответить
здихався Монастирський цієї брудної справи, цього розслідування - і радий-радесенький коментити "слідство покаже"
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06.09.2021 10:38 Ответить
Все ответы ваших угашенных клоунов по этому поводу давно известны: всё вырвано из контекста, виноват во всем Порошенко !
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06.09.2021 10:50 Ответить
отчет получен: "рафик ни у чем нивинават!"
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06.09.2021 11:28 Ответить
воно ж і зразу було видно ( як казали моя бабунічка)))
кракопадло із зеленої скотобази і не хвилювався))) бо знав що за нього порєшають...
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06.09.2021 11:35 Ответить
" ...ответы на вопросы, которые есть" ... "Вопросы" у кого?

У граждан Украины? Так мы уже давно все поняли
У МВД? Мы видели эти "вопросы" в виде отсутствия тестов на алкоголь во время ДТП
У зеленых мразей? Так они все такие же. У них круговая порука и они "своих" не сдают.
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06.09.2021 12:01 Ответить
Общество опасно для "слуги народа" Трухина.
Считаю нужно ему выдать лярд и отправить в Монте-Карло!
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06.09.2021 14:30 Ответить
***...! То виявляється, депутат і далі "спецсуб'єкт" (Д.Монастирський)? То депутат таки недоторканний? Зєлєнскій, що це? 🤢
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06.09.2021 14:51 Ответить
Монастырский главный вор в законе в правительстве ЗЕ. Дела преступника культивирующего бандитизм в Украине, взывают о военном трибунале над ним и Аваковым.
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02.02.2022 19:24 Ответить
 
 