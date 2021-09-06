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Новости Происшествия
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Кривой Рог (911) мэр (1592) самоубийство (840) Монастырский (260) Павлов Константин (28)

Монастырский о гибели мэра Кривого Рога Павлова: Предварительно говорим о самоубийстве, обнаружены серьезные злоупотребления в бюджете города

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Монастырский о гибели мэра Кривого Рога Павлова: Предварительно говорим о самоубийстве, обнаружены серьезные злоупотребления в бюджете города

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Павлова, - аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы не хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", - сказал глава МВД.

Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли давление на следствие в этом деле, министр заверил: "Хочу сказать, что давление на следствие на сегодняшний день не оказывается".

По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

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В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

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Топ комментарии
+6
Тепер трохи зрозуміліше, чому слуга уродів відмовився не тільки від посади в.о. мера Кривого, а й від мандату місцевого депутата... Вілкули там чужими руками (Павлова) видать, немало потягнули...
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06.09.2021 10:48
+6
В Кривом Роге есть детище Вилкулов фирма "Вестшляхбуд", которую передали в "наследство" Павлову. А т.н. ремонт дорог обошёлся Кривому Рогу в 2 млрд. Вот вам и информация к размышлению....
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06.09.2021 11:08
+6
из за "злоупотреблений" мэры не стреляются
Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
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06.09.2021 11:11
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ттт
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06.09.2021 10:39 Ответить
А что, вполне возможно! Вон Кирпа тоже "самоубился" довольно нестандартным образом. И что? Все прошло, все довольны, всесмеются!)))
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06.09.2021 10:43 Ответить
В Кривом Роге есть детище Вилкулов фирма "Вестшляхбуд", которую передали в "наследство" Павлову. А т.н. ремонт дорог обошёлся Кривому Рогу в 2 млрд. Вот вам и информация к размышлению....
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06.09.2021 11:08 Ответить
Тепер трохи зрозуміліше, чому слуга уродів відмовився не тільки від посади в.о. мера Кривого, а й від мандату місцевого депутата... Вілкули там чужими руками (Павлова) видать, немало потягнули...
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06.09.2021 10:48 Ответить
Чекаємо на виступ Рабіновіча.
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06.09.2021 10:53 Ответить
Там случайно при самоубийстве контрольного выстрела в голову покойный не производил? Прости Господи, что такое скажешь. Когда в Украине растраты толкали чиновника на самоубийство? У нас на столько "гуманные" суды, что к примеру заводят следствие за полсотни миллионов взятки, а выпускают под залог (читай насовсем) миллиона за три-пять. Не делайте фарса из трагического случая. Ни за что не поверю, что чиновник свел счеты с жизнью из за растрат. Причем даже следствие по этим растратам не было назначено, а соответственно этот мер был вне подозрений по этим растратам. На кого эта бредятина рассчитана непонятно. Я думаю скорее всего перешел дорогу кому-то из так называемых сильных мира сего в Украине.
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06.09.2021 11:02 Ответить
От би в кожного держ. службовця так раптово совість прокинулась і вони б вчинили самогубство. Батюшкам на місяц роботи було б.
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06.09.2021 11:18 Ответить
На мой взгляд вероятность того, что это было самоубийство практически нулевая.
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06.09.2021 11:23 Ответить
Чего? Пуля из его автомата, никого там кроме него не было. А самоубился по неосторожности, понятное дело что не хотел, ходил по дому с патроном в патроннике, остальное дело времени.
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06.09.2021 12:29 Ответить
Когда работает профессионал именно так все и обставляется. Откуда у Вас такая уверенность, что там никого не было? Вы лично на месте преступления были и его осматривали?
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06.09.2021 12:34 Ответить
Там много камер, все записано, со всех ракурсов, выстрел был в упор, остается мало вариантов для фантазий, разве что Рабинович что то расскажет.
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06.09.2021 13:20 Ответить
У меня создалось такое впечатление, что Вы берете непосредственное участие в расследовании. Любому поступку есть мотив. Какой мотив был в данном случае у человека в его положении? Мер города. Уважаемый человек. Дела идут нормально. Жизнь удалась. Что его толкнуло на это? Я еще допускаю что по неосторожности обращения с оружием это могло произойти. Но что это было задуманное самоубийство - каков мотив?
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06.09.2021 14:20 Ответить
У меня создалось такое впечатление, что у вас сужено восприятие, я ведь написал выше, что выстрел произошел по неосторожности. Видео было в открытых источниках, он долго сидел у открытой двери с автоматом в руках, потом произошел выстрел. А на счет нормальных дел, там же выше написано, вскрыты махинации на лярд гривень, и там его подписи, так что не факт...
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06.09.2021 15:46 Ответить
Шо б ми тут не обсуждали, правду не взнає ніхто і ніколи. Як міністра МВД, як Кирпи...
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19.10.2021 20:54 Ответить
Там другие ситуации, а тут он застрелился из собственного карабина и есть видеозапись, что в доме он был один.
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19.10.2021 22:52 Ответить
из за "злоупотреблений" мэры не стреляются
Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
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06.09.2021 11:11 Ответить
якщо йому було чим ділитися... Бо могло статись таке, що йому перепали копійки, а Вілкули ділитися відмовились.
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06.09.2021 11:25 Ответить
Проведите аудит во всех крупных городах и будут "бодьшие похороны".
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06.09.2021 11:27 Ответить
cui prodest? - кому вигідно..

Після "самогубства" Павлова на арені знову з'явилася шайка вілкулів, старенькій зараз т.в.о. мера, а маленький вже заявив про намагання балотуватися на виборах у березні..
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06.09.2021 11:28 Ответить
многоходовочка рабиновича?
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06.09.2021 11:33 Ответить
По версии этой длинной фамилии"ский",все меры должны застрелиться,ждем.
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06.09.2021 11:49 Ответить
Самоубийство в самом удобном месте - на пороге дома. Странно это всё.
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06.09.2021 11:53 Ответить
- Чем отличается "просто аудит" от "серьезного аудита"?

- После "серьезного аудита" всегда следует самоубийство
- Почему именно самоубийство? А как же суд, тюрьма в конце концов?

- "Серьезный аудит" выявляет крысятничество. А "старшие товарищи" такого не прощают. Так что суд и тюрьма - вообще не вариант.
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06.09.2021 11:56 Ответить
Все!!! абсолютно все мэры Кривого Рога подписывали финансовые документы. У всех!! абсолютно у всех!!!! мэров Кривого Рога ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! есть злоупотребления. Это просто как правило, ну...такой город, такова структура Кривого Рога.
..... ... кхе, кхе..... но застрелился в трусняках на пороге с тапками веером только этот сепар. Хотя все мэры Кривого Рога....ПОВАЛЬНО!!!...сепарасты!!! Это просто как правило, ну ..такой город, такова структура Кривого Рога.
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06.09.2021 11:57 Ответить
Прикольно он застрелился, аккуратно сложил оружие и артистично разлегся запрокинув руки!? Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста - Цензор.НЕТ 9279
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06.09.2021 12:22 Ответить
хотя бы носки снял)
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06.09.2021 14:46 Ответить
Вот тут вы зря.))) Это как секс в носках, чисто совковая привычка.)))
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06.09.2021 14:48 Ответить
Павлов работал под тщательным контролем вилкулов.По всей видимости когда настало время ответить за содеянное, К. выбрал между позором и ... А вилкулы отказались помочь и остались руководить и обдирать городской бюджет.
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06.09.2021 12:37 Ответить
кто верит мусорам?
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06.09.2021 19:52 Ответить
мутна история...
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07.09.2021 14:59 Ответить
 
 