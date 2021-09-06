Монастырский о гибели мэра Кривого Рога Павлова: Предварительно говорим о самоубийстве, обнаружены серьезные злоупотребления в бюджете города
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Павлова, - аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы не хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", - сказал глава МВД.
Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли давление на следствие в этом деле, министр заверил: "Хочу сказать, что давление на следствие на сегодняшний день не оказывается".
По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.
"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.
В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.
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Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
Після "самогубства" Павлова на арені знову з'явилася шайка вілкулів, старенькій зараз т.в.о. мера, а маленький вже заявив про намагання балотуватися на виборах у березні..
- После "серьезного аудита" всегда следует самоубийство
- Почему именно самоубийство? А как же суд, тюрьма в конце концов?
- "Серьезный аудит" выявляет крысятничество. А "старшие товарищи" такого не прощают. Так что суд и тюрьма - вообще не вариант.
..... ... кхе, кхе..... но застрелился в трусняках на пороге с тапками веером только этот сепар. Хотя все мэры Кривого Рога....ПОВАЛЬНО!!!...сепарасты!!! Это просто как правило, ну ..такой город, такова структура Кривого Рога.