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Памятник, установленный в честь дружбы с Москвой, демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Памятник, установленный в честь дружбы с Москвой, демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет"

В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - отметила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Напомним, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле 2021 г. года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна", - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца. ФОТО

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Топ комментарии
+35
Демонтировали не кусок гранита, а избавились по сути от куска дерьма.
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06.09.2021 10:52
+32
о це добре діло!)))
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06.09.2021 10:36
+28
Зараз запалає. Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4199

Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 2465
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06.09.2021 10:41
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Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4234
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06.09.2021 10:35 Ответить
Демонтировали не кусок гранита, а избавились по сути от куска дерьма.
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06.09.2021 10:52 Ответить
о це добре діло!)))
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06.09.2021 10:36 Ответить
почему его разрисовали, а не демонтировали в 2015...?
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06.09.2021 10:38 Ответить
Може високі "літса" боялись повороту в іншу сторону?
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06.09.2021 10:42 Ответить
Йдеться про ручну роботу. Напевно почали з розмальовування, а потім молотком та зубилом і лише зараз граніт "здався" ))
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06.09.2021 12:14 Ответить
А зря демонтировали
Надо было рядом поставить стеллу
с результатами дружбы /для наглядности
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06.09.2021 10:40 Ответить
цей памятник поставити поряд з памятником загиблих воїнів на Повітрофлотському на території МОУ, як наглядний посібник, до чого призводить "дружба з Ерефією" Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 3915
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06.09.2021 11:23 Ответить
Зараз запалає. Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4199

Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 2465
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06.09.2021 10:41 Ответить
"по улице Маршала Якубовского, 8"...а хіба в Україні були маршали?
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06.09.2021 10:41 Ответить
В общественном туалете поставить.
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06.09.2021 10:43 Ответить
А пам'ятник російському окупанту Щорсу стоїть.
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06.09.2021 10:46 Ответить
кінь дуже реалістичний... жаль коня.
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06.09.2021 12:24 Ответить
А пам'ятник знак в Києві на Європейській площі (під ярмоподібною веселкою) на честь "приєднання"(закреслено) окупації України росією у 1654 році - КОЛИ демонтувати будуть???
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06.09.2021 11:01 Ответить
я б цю каменюку показово встановив на цвинтарі як кенатаф, щоб всі бачили що поховано те чого небуло.

Кенота́ф (дав.-гр. κενοτάφιον, від κενός - порожній і τάφος - гробниця) - символічна могила, в якій нема небіжчика.
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06.09.2021 11:10 Ответить
Маршаль Якубовський- наш герой? Люблю Вікіпекдію!
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06.09.2021 11:11 Ответить
маша захерова что-нибудь скажет по этому поводу? а то что-то давно ее не слышно, я уже переживать начал.
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06.09.2021 11:14 Ответить
Арка "дружби" народів наступна
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06.09.2021 11:19 Ответить
дай Бог!!!!
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06.09.2021 12:23 Ответить
Ну а в честь дружбы с ИНдоПэриджаном НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ ни только в КараБах , по периметру,воткнул свои войска БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 60млн.НАРОДА,но и размещает их по всей границы Иреванского ханства,отнятого у нас,где все памятники старины разрушенны.Чего стоила хотябы огромная мечеть Сардара и колонада в центре Иревана.Колонны(их количество в 2 стороны группами) показывали деление огней,духов,рек при создании нашего мира(на фото 1915г.они еще стоят).
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06.09.2021 11:21 Ответить
Демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации Дробовичу недосуг. Он пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович 27.12.19
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06.09.2021 11:29 Ответить
С "Арки дружбы" надо было начинать. Там больше "смысла" заложено. Да и находится она, как бельмо на глазу - в самом центре. Руки, что ли, не доходят?
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06.09.2021 11:29 Ответить
Вам потрібно зрозуміти що народ це не лише московити. Якщо з московитами дружби не було й не буде, то це їхні проблеми а не дружби народів.
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06.09.2021 12:23 Ответить
А дружбу яких саме народів уособлює та арка? Вона і орієнтована з півночі на південь, тобто, між московією та Україною. Чи Ви гадаєте, між ерефією і... Туреччиною, Сірією, Іраном, Туркменістаном? Якщо так, чому вона у Києві?
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06.09.2021 12:30 Ответить
Вам потрібно уявити, що на московітів наразі вказує той самий охляп, який присусідився до українця під тою Аркою, в групі із гранітних фігур. Так, що все стає відразу ж зрозуміло. Для тих хто уміє дивитись не тільки очима. Бо очима не завжди все побачиш. Потрібно відчути серцем; хто поруч.
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06.09.2021 16:59 Ответить
Її вже намагалися розмалювати у кольори веселки, як на мене, скабєєви з соловьовими просто б зайшлисяПам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 564
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06.09.2021 12:25 Ответить
Дякую, що прибрали те промацковське лайно.
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06.09.2021 12:21 Ответить
А як щодо назви вулиці "Героїв Сталінграду"? Навіть в ерефії вже давно немає такого міста, хоча можливо знову зявиться. Але навіщо нам їхні герої? Я розумію, що серед тих героїв були і українці, але ж "За Родіну, за Сталіна!" кричали тоді усі, наразі це якось не кошерно...Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 1114
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06.09.2021 12:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
Улица героев сталинграда
Это памчть не сталину
А сотням тысяч погибшиш в том числе
и украинцам /помните кем были/
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06.09.2021 12:37 Ответить
накінець позбавилися.......добре
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06.09.2021 13:53 Ответить
Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 603Треба зовсім збожеволіти ?! Щоб увічнити довічних лютих ворогів,
цих кривавих окупантів пам'ятником дружби.
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06.09.2021 15:12 Ответить
ОДОБРЯЕМ!!!!!!!
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06.09.2021 19:54 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ВЫГНАТЬ МОСКОВСКИХ ПОПОВ С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ !!!
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07.09.2021 07:37 Ответить
 
 