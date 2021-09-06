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Новости Политика Украины
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МВД (8943) Шеремет (561) Монастырский (260)

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский

О продвижении расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета можно будет говорить после решения суда по исполнителям, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

Министр рассказал, что лично не знакомился с материалами дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права", - пояснил он.

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Глава МВД сообщил: "По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям, Монастырский сказал: "Да, верно".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Топ комментарии
+19
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский - Цензор.НЕТ 4466
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06.09.2021 10:59
+11
"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Министр внутренних дел, да будет тебе известно, что пока не вынесен приговор необходимо говорить "предполагаемым исполнителям". А в руки тебе кроме Уголовного кодекса Украины вообще давать ничего нельзя.
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06.09.2021 11:03
+8
Так якщо це станеться, то Антоненко, Кузьменко і Дугарь "Блазня" і його "ЗЕко-манду" "у ЄСПЧ "порвуть у шмаття"! І вони це розуміють! Тому й "упираються рогом"!!! (Хоча це все одно станеться - раніше чи пізніше - вони тільки стараються відтягти невідворотнє!)
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06.09.2021 11:19
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...а суд будет когда власть поменяется
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06.09.2021 10:58 Ответить
Суд буде коли знайдуть виконавців. Скоріше всього- ніколи.
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06.09.2021 13:36 Ответить
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский - Цензор.НЕТ 4466
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06.09.2021 10:59 Ответить
"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Министр внутренних дел, да будет тебе известно, что пока не вынесен приговор необходимо говорить "предполагаемым исполнителям". А в руки тебе кроме Уголовного кодекса Украины вообще давать ничего нельзя.
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06.09.2021 11:03 Ответить
по назначенным исполнителям. недоговаривает цуко.
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06.09.2021 11:06 Ответить
Значить, на визнання непричетними до злочину Антоненка, Кузьменко і Дугарь він не розраховує.
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06.09.2021 11:11 Ответить
Так якщо це станеться, то Антоненко, Кузьменко і Дугарь "Блазня" і його "ЗЕко-манду" "у ЄСПЧ "порвуть у шмаття"! І вони це розуміють! Тому й "упираються рогом"!!! (Хоча це все одно станеться - раніше чи пізніше - вони тільки стараються відтягти невідворотнє!)
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06.09.2021 11:19 Ответить
Так заплатимо ми! Їм - з гуся вода. Отакі закони дикої країни!
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06.09.2021 14:21 Ответить
будут , Монастырский. /Кукареканье -работа кодлана Коломойского: Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец.
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06.09.2021 11:11 Ответить
Т.е. ЗЕбанда будет и дальше фабриковать дела против невиновных.
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06.09.2021 11:13 Ответить
Перевожу: мы будем тянуть следствие, суд ....., а потом, как говорится, кому живому !
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06.09.2021 11:20 Ответить
Что ж, будем ожидать ещё одного брифинга по этому делу.
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06.09.2021 11:27 Ответить
Сколько там уже погибло беларусов?
А мы посадим медика, репера и кого они там еще назначили..
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06.09.2021 11:41 Ответить
Медсестру.
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06.09.2021 12:03 Ответить
Это позор, столько держать невиновных под следствием и не давать дело в суд! Это просто украли у людей нескоько лет полноценной жизни!
Наши "реформированные" суды, это нечто. По обычному ДТП перенесено уже 7 заседаний и по срокам уже выходим за 3 года, а ни одного нормального даже не провели!
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06.09.2021 11:48 Ответить
Після "реформи" 16 жовтня 2019 року, суди визнані як залежні та керовані.
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06.09.2021 12:07 Ответить
Суд ще не закінчився, та монастирський вже назвав пдісудних виконавцями. Хоча, Вава зробив це ще на початку.
"Кінець епохи Закону !"
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06.09.2021 12:02 Ответить
А реального исполнителя убийства шеремета боймана -коротких почему не трогают или рюкзаков,ушедший в отставку не позволяет
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06.09.2021 12:58 Ответить
Якщо не знайомився - чого коментуєш? Хоч би ознайомився, що є правопорядок! Тримати людину 500 днів у тюрмі і вибивати докази - це правопорядок по Зеленському!
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06.09.2021 14:18 Ответить
 
 