Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
О продвижении расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета можно будет говорить после решения суда по исполнителям, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский
Министр рассказал, что лично не знакомился с материалами дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права", - пояснил он.
Глава МВД сообщил: "По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям, Монастырский сказал: "Да, верно".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Министр внутренних дел, да будет тебе известно, что пока не вынесен приговор необходимо говорить "предполагаемым исполнителям". А в руки тебе кроме Уголовного кодекса Украины вообще давать ничего нельзя.
А мы посадим медика, репера и кого они там еще назначили..
Наши "реформированные" суды, это нечто. По обычному ДТП перенесено уже 7 заседаний и по срокам уже выходим за 3 года, а ни одного нормального даже не провели!
"Кінець епохи Закону !"