Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский

О продвижении расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета можно будет говорить после решения суда по исполнителям, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

Министр рассказал, что лично не знакомился с материалами дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд 21 сентября проведет выездное заседание для изучения вещественных доказательств

Глава МВД сообщил: "По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям, Монастырский сказал: "Да, верно".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".