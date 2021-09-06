РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13941 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Коронавирус и карантин
1 471 7
карантин (16730) Финляндия (770) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Финляндии отменяют социальную дистанцию в 2 метра, которую ввели из-за COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Финляндии отменяют социальную дистанцию в 2 метра, которую ввели из-за COVID-19

Правительство Финляндии решило отказаться от обязательного соблюдения дистанции в два метра для закрытых помещений, установленной в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании, состоявшемся в воскресенье.

"Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять местные органы Агентства регионального управления.

Соответствующее предложение министров должно получить одобрение парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Украине могут ввести не раньше ноября, - Кузин. ВИДЕО

Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ограничительные меры в стране будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдут более 80% населения старше 12 лет. Это касается и масочного режима.

Как уточняет издание, по словам Марин, это может произойти уже в октябре.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они еще так ходят (строем) в столовую и на плацу?
показать весь комментарий
06.09.2021 11:04 Ответить
Самые счастливые на планете это финны! Да уж, не зря.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:17 Ответить
Завжди були данці, вже фінни?
показать весь комментарий
06.09.2021 11:47 Ответить
Ага, в 18, 19 и 20 году. Может быть и в этом будут. В Финляндии отменяют социальную дистанцию в 2 метра, которую ввели из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 5028
показать весь комментарий
06.09.2021 13:35 Ответить
Наконец-то финны смогут вернуться к обычной социальной дистанции в 10м.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:29 Ответить
А мне нравилась эта идея с социальной дистанцией, особенно когда в магазине в очереди стоишь с вонючим алкашом
показать весь комментарий
06.09.2021 12:50 Ответить
 
 