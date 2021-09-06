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Полиция вызывает задержанных 4 сентября в оккупированном Крыму активистов "поговорить", - "Крымская солидарность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция вызывает задержанных 4 сентября в оккупированном Крыму активистов "поговорить", - "Крымская солидарность"

Сотрудники российской полиции стали приходить в дома ранее задержанных у здания ФСБ крымскотатарских активистов с предложением "встретиться и поговорить".

Об этом "Крымской солидарности" сообщили несколько активистов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, домой к Владену Сейдалиеву в его отсутствие приехало двое сотрудников МВД по Симферопольскому району. Когда родные сообщили правоохранителям, что в настоящий момент его нет дома, они позвонили ему и предложили встретиться.

"Когда я спросил о предмете беседы, они сказали, что это не телефонный разговор. В итоге мы сошлись на том, чтобы они вручили мне или моим родным повестку, и я с адвокатом приду по повестке в отдел", — пояснил Сейдалиев.

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4 сентября Сейдалиев был жестко задержан сотрудниками полиции у здания отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю. В это время он вел стрим с места событий. По его словам, у него разлетелись телефоны и его ударили по ребрам. Сопротивления он не оказывал.

Больше сорока человек были задержаны 4 сентября сотрудниками Росгвардии у здания УФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Их обвинили в административных нарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность "за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Люди собрались поддержать и найти соотечественников, которых забрали из домовладений представители правоохранительных органов и длительное время не сообщали о месте их пребывания.

3 и 4 сентября сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении братьев Ахтемовых, зампреда Меджлиса крымскотараского народа (запрещен в РФ) Наримана Джелялова, предпринимателя Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Двоюродным братьям Ахтемовым и Джелялову вменяют попытку диверсии на газопроводе в селе Перевальное. Эльдара Одаманова отпустили, судьба Усеинова пока неизвестна.

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И кто их защитит? Турция молчит. Надо было в 2014м быстрее им чухаться. Был бы открытый конфликт и боевые действия, а так было все относительно молча принято,чем путин и козыряет
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06.09.2021 11:07 Ответить
Полиция вызывает задержанных 4 сентября в оккупированном Крыму активистов "поговорить", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 6765 Полиция вызывает задержанных 4 сентября в оккупированном Крыму активистов "поговорить", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 5122
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06.09.2021 11:12 Ответить
при военном конфликте Проливы закрываются для воюющих сторон
Сириюшка осталась бы без экспресса
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06.09.2021 13:11 Ответить
а я думал наша полиция
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06.09.2021 11:16 Ответить
 
 