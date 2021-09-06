УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Спорт
УАФ отправляла письмо бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко о встрече, которая была запланирована на 2 августа, с целью переговоров о продлении контракта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.
Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.
Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола. Также УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.
Напомним, ранее бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.
1 августа 2021 Шевченко сообщил, что у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.
18 августа Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.
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Молодца.
Он на носки себе не заработал тренеркой деятельностью.
Павелке для кума не жалко.
Скорее всего, думал получить должность тренера в каком-нибудь западноевропейском топ-клубе, например в Милане... поэтому не спешил подписывать контракт с ФФУ на должность главного тренера сборной и придумал отмазку, что не прислали приглашение на переговоры.
Хотя как видим, всё же прислали ему приглашение.
Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
Шевченко против ничего нё скажет даже если бы он был не прав, заслуги его все переважат. Но верить УАФ... ,у них все на откатах . С Шевы хрен что получишь. Вот вся проблема ничего личного.