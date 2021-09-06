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УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Спорт

УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ

УАФ отправляла письмо бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко о встрече, которая была запланирована на 2 августа, с целью переговоров о продлении контракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.

Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола. Также УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.

УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта 01

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Напомним, ранее бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

1 августа 2021 Шевченко сообщил, что у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

18 августа Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
дивно, в листі написано, що запрошують для узгодження що до відносин з тренерським штабом. а про контракт нічого
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06.09.2021 11:10
+5
"УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу"

Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
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06.09.2021 11:42
+5
Відіслали 30 з призначенням зцстрічі на 2 число. З урахуванням того, що 31 і 1 - це субота і неділя (почтарі пошту не розносять), то Шевченко мав сидіти у відділенні і чекати на цього листа... Це без огляду на те, що італійці, щвидше за все, поїхали додому і фізично не змогли б повернутися в Україну.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
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06.09.2021 11:54
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дивно, в листі написано, що запрошують для узгодження що до відносин з тренерським штабом. а про контракт нічого
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06.09.2021 11:10 Ответить
Хоть один прочитал,что там написано.Контракт Шевченко никто не предлагал в этом письме.Люди не читают таких бумаг,а журналисты стараются помочь замутить,чтобы казалось - Шевченко отказался!
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06.09.2021 11:31 Ответить
Контракы в письмах не предлагают, их заключают при встрече, для этого его и вызывали -" Для решения трудовых отношений с вашим тренерским штабом"
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06.09.2021 12:29 Ответить
Ага,заходи- потрындим за погоду.Тем более,позавчера закончился твой контракт,а штаб твой бывший -нелегальные мигранты по закону,надо с ними решать.Так,что заходи,порешаем может быть. Конечно,коню понятно,хотят контракт предложить.Прямо ж не скажут. 😀
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06.09.2021 14:26 Ответить
Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.Источник: https://censor.net/ru/n3286531
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06.09.2021 15:05 Ответить
Слава Исполкому!
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06.09.2021 15:16 Ответить
Ушел и ушел. Две ничьих подряд с финнами и казахами - за одно это "с вещами на выход".
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06.09.2021 11:11 Ответить
Та норм он работал вывел с первого места команду на евро фартом дошли до 1/4 так что удачи ему
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06.09.2021 11:13 Ответить
от якраз фортуна на певний період часу йому благоволила. І не більше того
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06.09.2021 11:19 Ответить
Я вам 10 таких напечатаю любым числом
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06.09.2021 11:11 Ответить
Надо было не письмо а сразу чемодан с деньгами. Может Андрюша и сжалился бы.
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06.09.2021 11:24 Ответить
Заработал за 5 лет полмиллиарда гривней, даже не появляясь в киевской квартире
Молодца.
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06.09.2021 11:31 Ответить
А тебе жаба задавила за його ЗАРОБЛЕНІ НИМ ГРИВНІ, москаль ти смердючий.
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06.09.2021 11:44 Ответить
Сам ты кацап, вместе с твоим шевой.
Он на носки себе не заработал тренеркой деятельностью.
Павелке для кума не жалко.
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06.09.2021 12:00 Ответить
зЗізнайся, що жаба з мацкальських боліт душить і душить. А 1/4 для нас на сьогодні наш рівень.
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06.09.2021 15:33 Ответить
Что то мутит Шевченко...
Скорее всего, думал получить должность тренера в каком-нибудь западноевропейском топ-клубе, например в Милане... поэтому не спешил подписывать контракт с ФФУ на должность главного тренера сборной и придумал отмазку, что не прислали приглашение на переговоры.
Хотя как видим, всё же прислали ему приглашение.
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06.09.2021 11:32 Ответить
после всех событий и зашкваров - подумаешь, еще кто то солгал публично - Трам 20000 раз публично лгал на посту - специально подсчитали(не завидую тем кто считал - ковыряться в бреде патологичного лжеца..... УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту - Цензор.НЕТ 7510 УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту - Цензор.НЕТ 8510 )
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06.09.2021 11:38 Ответить
"УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу"

Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
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06.09.2021 11:42 Ответить
А тебе жаба задавила за його ЗАРОБЛЕНІ НИМ ГРИВНІ, москаль ти смердючий.
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06.09.2021 11:45 Ответить
Відіслали 30 з призначенням зцстрічі на 2 число. З урахуванням того, що 31 і 1 - це субота і неділя (почтарі пошту не розносять), то Шевченко мав сидіти у відділенні і чекати на цього листа... Це без огляду на те, що італійці, щвидше за все, поїхали додому і фізично не змогли б повернутися в Україну.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
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06.09.2021 11:54 Ответить
А на мобильном у него деньги закончились, чтобы предупредить?
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06.09.2021 12:07 Ответить
Сам сказав що не буде продовжувати контракт ,чи думав що дуже просити будуть ? набиває собі ціну цей малорос, навіть рашиські пропагандисти заговорили за нього.
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06.09.2021 12:10 Ответить
Яким би гидодтним не був павелка, але Андрійку вже час йти зі збірної. Провалений відбір до ЧС і абсолютно невиразна гра на ЧЄ доводять шо і фарт, і тренерський запал у нього скінчилися.
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06.09.2021 12:12 Ответить
Сколько тролей продажных кинулись кусатъ Шевченко. Запоминайте их. Нрмальна людина про
Шевченко против ничего нё скажет даже если бы он был не прав, заслуги его все переважат. Но верить УАФ... ,у них все на откатах . С Шевы хрен что получишь. Вот вся проблема ничего личного.
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06.09.2021 12:32 Ответить
 
 