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За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 93 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 225695), зафиксировано 2 летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и 1 мальчик 5 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5288).

Кроме того, за сутки в столице госпитализировали 16 больных коронавирусом и 54 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

41 житель столицы преодолел коронавирус (всего 216993).

Также Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Оболонском (17), Соломенском (12), в Голосеевском, Святошинском и Дарницком (по 10).

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За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко 01

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Ну так зато Украина Франция 1:1. 45 тыс. бывших на стадионе не дадут соврать.
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06.09.2021 11:21 Ответить
Мне кажется, мой собака хочет вакцинироваться За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 7830 По глазам вижу.
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06.09.2021 11:30 Ответить
А нос холодный?)))
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06.09.2021 11:34 Ответить
К лохдауну готовятся
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06.09.2021 11:53 Ответить
Похолодання, простуда....
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06.09.2021 12:02 Ответить
"За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко. КАРТА"

Якщо фіксували летальні випадки праціники ДАІ, то це означає що у нас є навіть воскреслі. ))
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06.09.2021 12:06 Ответить
 
 