За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 93 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 225695), зафиксировано 2 летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и 1 мальчик 5 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5288).

Кроме того, за сутки в столице госпитализировали 16 больных коронавирусом и 54 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

41 житель столицы преодолел коронавирус (всего 216993).

Также Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Оболонском (17), Соломенском (12), в Голосеевском, Святошинском и Дарницком (по 10).

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