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Новости Политика Украины
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граница (4734) МВД (9221) пожар (5559) школа (2886) Монастырский (332)

Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал приоритетные проекты МВД: строительство государственной границы, "полицейский офицер громады", Сustody Records, создание европейского хаба по пожаротушению и добровольных пожарных дружин, "безопасная школа" и цифровизация.

Монастырский рассказал, что пересматривает и определяет приоритеты инициатив, которые внедряются в министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МВД уникально тем, что все хорошие инициативы тут уже либо начаты, либо кем-то ранее уже начинались, но были забыты. Многое было начато Аваковым. Анализируя проекты, я также исхожу из того, увеличивает ли конкретный проект безопасность граждан на улицах, в районах, городах и селах", - сказал министр.

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В частности, по его словам, один из ключевых проектов касается строительства государственной границы.

"И этот процесс должен быть конечным, а не растянуться на 30 лет строительства, по прошествии которых мы ничего не получим", - добавил он.

В Нацполиции приоритетным будет проект "полицейский офицер громады".

"Он получил динамику несколько лет назад, является наиболее мультипликативным, больше всех дает присутствия правопорядка на местах, увеличивает чувство безопасности", - пояснил Монастырский.

Еще один проект, по словам главы МВД, касается урегулирования общения человека в полицейском участке – организации пространства общения полицейского и гражданина.

"Частью этого проекта является Сustody Records – это по сути проект постоянной электронной фиксации всех действий относительно задержанных, с момента фактического задержания гражданина до момента его выхода из полицейского участка", - сказал министр.

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Также, по словам Монастырского, в приоритете создание европейского хаба по пожаротушению.

"В течение этого и следующего года мы хотим удвоить количество самолётов АН-32П – таким образом, получим базу для пожаротушения и сможем более эффективно отсекать огонь от населенных пунктов, стратегических объектов, быстрее локализировать пожары", - рассказал министр.

Кроме того, как отметил глава МВД, будет запущен проект добровольных пожарных дружин. Увеличение патрульной полиции и службы охраны возле школ, появление специалиста по безопасности в школах, по словам главы ведомства, будет сделано в рамках проекта "безопасная школа".

В еще одном направлении работы МВД – цифровизации, Монастырский рассчитывает на "большой прорыв" и максимальное дистанцирование гражданина и чиновника, как при предоставлении госуслуг, так и при фиксации административных правонарушений.
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Топ комментарии
+3
каким боком менты к границе?) это кулявлоба тема)
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06.09.2021 11:34
+3
Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ - Цензор.НЕТ 3451
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06.09.2021 11:36
+2
Приоритет Монастырского отмазывание слуг
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06.09.2021 11:32
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Приоритет Монастырского отмазывание слуг
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06.09.2021 11:32 Ответить
Збільшення потужності пожежної авіації та створення добровільних пожежних дружин це дуже добре під час війни, бо авіаційні та ракетні удари зазвичай супроводжуютсья масштабними пожежами які потрібно негайно локалізовувати і ліквідовувати, тому цей напрямок абсолютно правильний. А от з іншими пріоритетами не погоджуюсь. Головний пріоритет має бути проведення реальної а не бутафорської реформи поліції і реальна люстрація старих ментів, які по суті алкоголики, наркомани, злочинці та ментівська мафія! Потрібно визнати що реформа поліції була провалена і повторно вигнати з поліції старі кадри, але вже на залізобетонних підставах, які суд не зможе відмінити!
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06.09.2021 12:03 Ответить
Шо, ти підешь дільничним? А, пардон, поліцейський офіцер громади,
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06.09.2021 12:54 Ответить
А кем будет этот гражданин? Один из слуг?
Имхо реформа как смена носков недельной носки но с одной ноги на другую.
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06.09.2021 11:34 Ответить
каким боком менты к границе?) это кулявлоба тема)
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06.09.2021 11:34 Ответить
теж цікавить.
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06.09.2021 11:46 Ответить
Ну сбушники то недавно встряли в конфликт с погранцами, замяли же. Теперь вот это.
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06.09.2021 13:49 Ответить
Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ - Цензор.НЕТ 3451
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06.09.2021 11:36 Ответить
А шо ты хотел от депутата СН?

Оно реально не понимает, что на статью себе и ЗЕ наговорило.
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06.09.2021 11:51 Ответить
создание европейского хаба по пожаротушению.-Не Монастырский а Голохвастов из За двумя зайцами.
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06.09.2021 11:36 Ответить
Вот особенно патрульные возле школ - это суровая и непосильная задача.

С учетом того, что уже год менты всей Украины охраняют правительственный квартал и резиденцию ЗЕ.
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06.09.2021 11:50 Ответить
Єдине місце де поліцаї будуть почуватись у безпеці це дитсадки і школи.
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06.09.2021 12:47 Ответить
Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ - Цензор.НЕТ 8401 Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ - Цензор.НЕТ 8401 Монастырский о приоритетах МВД: Строительство госграницы, создание европейского хаба по пожаротушению и патрульные возле школ - Цензор.НЕТ 4857 .....вы до сих пор не понимаете природу этих пожаров! Их то пожарами можно назвать только условно. Вы не сможете локализовать их двумя тремя самолетиками. Вы В ПРИНЦИПЕ не сможете этого сделать, такова природа этих пожаров. К кольце, в нитке, в вихре, в воронке, я даже не знаю, как понятнее вам объяснить уже, ...ГОРИТ ВСЕ!!!. Не просто все, а абсолютно все!!!!
"В течение этого и следующего года мы хотим удвоить количество самолётов АН-32П - таким образом, получим базу для пожаротушения и сможем более эффективно отсекать огонь от населенных пунктов, стратегических объектов, быстрее локализировать пожары", - рассказал министр.
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06.09.2021 14:00 Ответить
Если вы мне не верите, смотрите в гугле ...Ришат(глаз пустыни). Это тот же пожар!!! Это строго такая же воронка.....правда раньше она целенаправлено согревала планету. Это один в один тот же принцип. Вы физически не состоянии потушить вихрь Ришата!!!. В нем горит все вода, порода, горы, скалы и т.д.
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06.09.2021 14:05 Ответить
 
 