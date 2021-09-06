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Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник опубликовал новые документы по планированию операции по штурму захваченного российскими наемниками Иловайска летом 2014 года.

Соответствующая информацию размещена на Фейсбук-странице Колесника, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, по поручению Офиса генпрокурора и СБУ снимаю гриф "секретно" с шифрограмм операции, спланированной ГШ по Иловайску. Генеральный штаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. Офис Президента Украины, не Афганистаном единым живет страна, вспомним, когда свыше тысячи за месяц в землю положили, лучших", - отметил Колесник.

Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 01
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 02
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 03
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 04

Читайте также: Муженко, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - экс-куратор "Кривбасса" Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
а откуда у куратора кривбаса, бывшего и действующего уголовника эти шифрограммы?
почему на них нет ничего кроме кривой подписи внизу? где входящий номер? где даты? где гриф "секретно"?
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06.09.2021 11:44
+29
цікаво, а чи має цей організм допуск секретності до документів ДСК?
І якщо він впевнений, що це - оригінали, то навіщо йому якісь підтвердження або ні?
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06.09.2021 11:39
+22
Она в открытом доступе,зесрань)
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06.09.2021 12:07
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хорошая попытка, Бутусов, но нет
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06.09.2021 14:07 Ответить
Интересно, а с каких это пор "бывший куратор" обнародует секретные шифрограммы?!
И что это за должность "куратор"?!
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06.09.2021 16:57 Ответить
"... на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ..." Читати не пробували?
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06.09.2021 18:44 Ответить
а ви думати не пробували, перш ніж писати?
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07.09.2021 17:53 Ответить
Що бне була , та як би не було добровольців зібрали в одному місці не просто так,1)або спланували раніше,2) або планували по ходу,3) або і те і друге разом. Дуже багатьом і в країні і за ЇЇ межами добровольці поперек горла, раніше коментар .".....головне як це відбулось ,а пошук крайніх це зовсім
інше і тако ж не заперечується-маємо право і живі і загиблі і далеко не приймавші участь у тих подіях, бо героїзм зрада, повний хаос це значна частина війни."
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06.09.2021 17:40 Ответить
поставте iх до стiнки всiх побачите правду.
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06.09.2021 17:44 Ответить
Я таку "бумажку" тако ж можу зробити і навіть краще...Є тільки підпис начальника зміни та й той без прізвища - хто підписав...здогадайся сам...Та й сам текст взагалі ні про що і будь-який юрист запхне ту "бамажку" із радістю (вибачте за нецензру, але іншого слова тут не підібрати) в дупу прокурору, разом із звинуваченнями! І що тут спростовувати?!
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06.09.2021 19:08 Ответить
Умник ну ка расскажи на чем печатали эти полоски с текстом и найди это устройство чтобы набить текст
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06.09.2021 19:59 Ответить
Новина вчора вже була.
Для чого дублювання ?

Що таке =куратор добробату= у 2014 ?
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06.09.2021 22:04 Ответить
Ця новина схожа на вчорашню. Проте тут оприлюднено інший "документ". До якого запитань ще більше, аніж до вчорашніх двох, які форумчани "рознесли" вщент.
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06.09.2021 23:13 Ответить
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