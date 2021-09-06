Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. ДОКУМЕНТ
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Бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник опубликовал новые документы по планированию операции по штурму захваченного российскими наемниками Иловайска летом 2014 года.
Соответствующая информацию размещена на Фейсбук-странице Колесника, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и обещал, по поручению Офиса генпрокурора и СБУ снимаю гриф "секретно" с шифрограмм операции, спланированной ГШ по Иловайску. Генеральный штаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. Офис Президента Украины, не Афганистаном единым живет страна, вспомним, когда свыше тысячи за месяц в землю положили, лучших", - отметил Колесник.
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И что это за должность "куратор"?!
інше і тако ж не заперечується-маємо право і живі і загиблі і далеко не приймавші участь у тих подіях, бо героїзм зрада, повний хаос це значна частина війни."
Для чого дублювання ?
Що таке =куратор добробату= у 2014 ?