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Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине.

Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - отметил министр.

Монастырский надеется, что нардепы в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - добавил он.

Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

"Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов", - подытожил Монастырский.

Также читайте: Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
"..легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов" - оооо, профи пришел, сразу видно.
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06.09.2021 11:52
+5
Зеля простых людей боится, а вооруженных тем паче Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3348
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06.09.2021 11:52
+5
Тобто, безконтрольне т.з. "нагородження" т.з. "відомчими відзнаками" у вигляді т.з. "іменної вогнепальної зброєї" - то не є "роздачею пістолетів"? А законодавче закріплення права громадян на володіння КНЗ - то є "роздача пістолетів"?
До речі, законопроектом 5801, одним з авторів та головним лобістом якого є монастирський, передбачено закріплення за мвс права безконтрольного та необмеженого т.з. "нагородження" т.з. "іменною вогнепальною зброєю".
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06.09.2021 13:16
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прогонят всех через свою контору на предмет разрешений...
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06.09.2021 11:50 Ответить
Він думає. Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3866 Як скаже найвеличніший так і буде.
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06.09.2021 11:51 Ответить
Зеля простых людей боится, а вооруженных тем паче Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3348
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06.09.2021 11:52 Ответить
а ДО Зели? Ни один президент этот вопрос не решил.
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06.09.2021 12:08 Ответить
"..легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов" - оооо, профи пришел, сразу видно.
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06.09.2021 11:52 Ответить
Если не переврали СМИ, то всё печально...
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06.09.2021 12:02 Ответить
Ну почему, может он хотел сказать что он против гладкоствольного короткоствола, всяких там зораки, только нарезные стволы Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 1374
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06.09.2021 12:12 Ответить
"раздачи"? - дибіл, однозначно!
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06.09.2021 15:32 Ответить
Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты./ Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция (т.е. Коломойский) категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко.
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06.09.2021 11:54 Ответить
Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1763
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06.09.2021 12:10 Ответить
Человека человеком делает не короткоствол.Человека человеком делает разум.
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06.09.2021 12:35 Ответить
А кщо у чоловіка ствол трохи довший? Бум мірятися?
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06.09.2021 14:06 Ответить
Куди тобі, як ти навіть з пневмата умудрився сам себе підстрелити.
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06.09.2021 15:16 Ответить
Шо воно меле? Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3974
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06.09.2021 11:56 Ответить
Давно пора, а то я ніяк не можу викопати свій МГ-42. )))
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06.09.2021 12:00 Ответить
"... а у кого нет меча, пусть продаст одежду свою и купит меч." Иисус Христос (евангелие от Луки 22.36)
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06.09.2021 12:07 Ответить
мне кажется, что все равно какие-то статьи в УК Украины или подзаконные акты о разрешении на получение, награждение, хранении и использовании все равно есть....
другое дело что нет одного систематизированного Закона (тем более в свете войны и доступности самого оружия и наличии людей уже умеющих с ним обращаться)
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06.09.2021 12:08 Ответить
Есть только инструкция от МВД. А закона нет. Значит, и судить за нелегальные стволы нельзя.
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06.09.2021 20:33 Ответить
Закону нема. (Ви маєте раціо) але все ж таки є стаття в КК України (УК Украины)
Кримінальний кодекс України
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої
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06.09.2021 20:41 Ответить
Давайте- давайте. В країні, де 73% в умовах війни проголосувала за російського коміка тільки короткоствола й не вистачає.
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06.09.2021 12:09 Ответить
В стране ДО войны было 2 миллиона стволов. Сейчас побольше будет. И шо???
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06.09.2021 12:11 Ответить
З дробовиком під наливайку, пальонки бахнути, не дуже сходиш.
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06.09.2021 12:18 Ответить
Хто п'є шмурдяк навряд має гроші на Кольт.
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06.09.2021 12:22 Ответить
Саме завдяки цьому в Молдові вийшов і не вийшов повний триндець.
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06.09.2021 12:27 Ответить
Что ты сейчас перданул, шановний?
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06.09.2021 13:10 Ответить
Те що в молдаван нема грошей на короткоствол.
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06.09.2021 15:09 Ответить
Саме під час війни, за високого рівня злочинності та великої кількості незареєстрованої зброї і варто ухвалювати закон про зброю, який передбачатиме право громадян на володіння КНЗ. А коли іще? Коли все добре - тоді КНЗ наче і не потрібна, принаймні більшості так здається...
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06.09.2021 14:53 Ответить
Все бандиты давно вооружены, а простым людям предлагают из дробовика останавливать воров и гопников .... 83% вероятность смерти гопника и вора(при выстреле из дробовика), а при короткостволе - 17-30%.

О каком интеллекте идёт речь?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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06.09.2021 12:37 Ответить
В стране, в которой не работают законы, принимать закон об обороте оружия ...

Вы, плять, Трухина не можете привлечь к ответсвенности за пьяное ДТП! Какой, нах, "закон об обороте оружия"!
Очередная видимость работы, вместо работы.
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06.09.2021 12:49 Ответить
Оно хочет закон об обороте оружия при этом против законного оборота оружия? Нах тогда нам такой закон и такой министр?
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06.09.2021 13:05 Ответить
Тобто, безконтрольне т.з. "нагородження" т.з. "відомчими відзнаками" у вигляді т.з. "іменної вогнепальної зброєї" - то не є "роздачею пістолетів"? А законодавче закріплення права громадян на володіння КНЗ - то є "роздача пістолетів"?
До речі, законопроектом 5801, одним з авторів та головним лобістом якого є монастирський, передбачено закріплення за мвс права безконтрольного та необмеженого т.з. "нагородження" т.з. "іменною вогнепальною зброєю".
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06.09.2021 13:16 Ответить
"Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие".

Ну и в чём новость? И что в законопроекте говорится про короткоствол? Или это обсуждать даже страшно?
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06.09.2021 13:28 Ответить
Думаю що, вже мало кого той закон цікавить. Особливо, якщо мєнти брали участь в його розробці.
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06.09.2021 14:03 Ответить
Так, розробляти закон мали чьоткі пацани з АУЄ
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06.09.2021 15:17 Ответить
Как бы небыло хуже.У нас еще не самая плохая ситуация.В Англии вобще звиздец.
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06.09.2021 15:43 Ответить
 
 