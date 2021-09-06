Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине.
Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - отметил министр.
Монастырский надеется, что нардепы в ближайшие месяцы поддержат законопроект.
"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - добавил он.
Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.
"Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов", - подытожил Монастырский.
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другое дело что нет одного систематизированного Закона (тем более в свете войны и доступности самого оружия и наличии людей уже умеющих с ним обращаться)
Кримінальний кодекс України
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої
О каком интеллекте идёт речь?!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Вы, плять, Трухина не можете привлечь к ответсвенности за пьяное ДТП! Какой, нах, "закон об обороте оружия"!
Очередная видимость работы, вместо работы.
До речі, законопроектом 5801, одним з авторів та головним лобістом якого є монастирський, передбачено закріплення за мвс права безконтрольного та необмеженого т.з. "нагородження" т.з. "іменною вогнепальною зброєю".
Ну и в чём новость? И что в законопроекте говорится про короткоствол? Или это обсуждать даже страшно?