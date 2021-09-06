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Новости Политика Украины
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Байден (2374) Зеленский (16511) конкурс (1128) Шабунин (463) САП (1947) Ермак Андрей (1185) Окружной админсуд Киева (390) Татаров Олег (348)

Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин

Через своих членов комиссии Татаров / Ермак пытаются сорвать конкурс по избранию нового Специализированного антикоррупционного прокурора через ОАСК. Иск рассматривает судья Огурцов, который является подозреваемым по делу НАБУ. Он принудительно привлек в судебный процесс всех кандидатов, чтобы дальнейшие жалобы и другие иски забирать себе.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"02.09 обязательства Зеленского в совместном с Байденом заявления: "... немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора ..." Это избрание затянулось уже на год. О влиянии власти на конкурс в свежем интервью рассказал международный член комиссии Драго Кос. Кроме того, через своих членов комиссии Татаров / Ермак пытаются сорвать конкурс через ОАСК", - заявил он.

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"Иск рассматривает один из пуделей Вовка ( "судья" Огурцов), который является подозреваемым по делу НАБУ. Он принудительно привлек в судебный процесс всех кандидатов, чтобы дальнейшие жалобы и другие иски забирать себе. Это, кстати, одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидации ОАСК: у Ермака / Татарова с Вовком все чики-пики", - подчеркнул Шабунин.

"13.09 В. Зеленский: "Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране". Напомню, что неотложная ликвидация ОАСК Зеленским продолжается ШЕСТОЙ месяц. И продлится еще столько же (с кем поспорить)? Но, честно говоря, меня этот трэш ни капли не мучает - даже наоборот. Кейс со срывом конкурса на руководителя САП дает идеальные аргументы для продвижения механизма виза-бана (в США и ЕС) для врагов реформ (и членов их семей). Подконтрольные члены конкурсной комиссии и давно охреневший гадюшник ОАСК (и еще несколько органов, о которых напишу отдельно) - прекрасны для такого виза-бана. Ну и обращаю внимание Офиса Зеленсього на это интервью - оно появилось не зря. Пожалуйста, вчитайтесь в месседжи - они, в первую очередь, для вас (в США описанное и так хорошо знают). Из интервью Драго Коса: "Я надеюсь, у него не получится (сорвать конкурс). Если нет - это покажет (всему миру), что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП - не приоритет", - резюмировал он.

Ранее Зеленский в совместном с Байденом заявилении подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП.

Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин 01
Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин 02
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Топ комментарии
+24
А шо там ЗЕлядь Байдену обещала в США?

Вот поэтому она и привезла из США в Украину только книжку про черепно-мозговую травму.
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06.09.2021 12:12
+22
Агентура РФ Ермак и Татаров срыванием конкурса выполняют хотелки Кремля - окончательно разорвать отношения США и Украины
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06.09.2021 12:21
+20
Тобто ЗЕ (читати Ермак та Татаров) відверто працюють проти України. Бо саме САП є тією частиною, на незалежності якої от тільки що наголосив Байден.
Стає дуже цікаво...
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06.09.2021 12:10
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Пожизненное с конфискацией ! Ибо нех.й !
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06.09.2021 12:05 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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06.09.2021 12:05 Ответить
Шабунина расстрелять вместе с ермаком и вазеленским. Ублюдок все делал для того что бы Порох проиграл выборы, а теперь ноет
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06.09.2021 12:07 Ответить
Скільки заплатили, стільки і робив.
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06.09.2021 12:09 Ответить
Все это дерьмо жило на деньги в том числе и амермканцев, то есть на гранты. С одной стороны амеры нас вррде как поддерживают, а с другой дают на халяву деньги тем кто уничтожает проевропейскую и проамериканскую власть. Тоже самое было с Ющенко
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06.09.2021 12:12 Ответить
Вообще то да. Чувак живущий на деньги американцев, все сделел для того, что бы реформы на которые дают деньги США провалились.
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06.09.2021 12:24 Ответить
Трошки не так: ці люди обманюють американську владу. Вони знаходять лобістів в американських структурах, пропонують свої послуги як «незалежні журналісти, котрі борються і висвітлюють корупцію у владі». Кошти на такі блондин із корупцією закладені в американський бюджет. Посередники, між іншим, легально дістають свої проценти. Це розвод. Вони створюють картинку. Ці люди не мають якихось політичних преференцій, патріотичних поглядів, тощо. Під час травні Порошенко, вони були «в струі» і тупо косили бабло. Потім, це все «вилазить» на радіо шоу в Америці. Американські бувші політики і радіо журналісти, котрі Ккраіну не можуть показати на мапі раптом робляться «спеціалістами» по українській корупції несучи відверту муйню. Ось чому такі люди як я є досить унікальними.
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06.09.2021 12:31 Ответить
Сорі, друкую двома «великими пальцями» на планшеті.
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06.09.2021 12:32 Ответить
Якщо подивитись зі сторони, демократія у світі перебуває в досить серйозній кризі. За допомогою корумпованих політиків і преси, корпорації захоплюють владу, створюючи нове суспільство-корпоративний соціалізм.
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06.09.2021 12:35 Ответить
Ну уже выбрали себе президента, который не крадет)))) Да, зебилы?
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06.09.2021 13:55 Ответить
Да ваш пепа сам все просрал. А мог бы стать великим реформатором, если бы захотел.
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06.09.2021 20:16 Ответить
Тобто ЗЕ (читати Ермак та Татаров) відверто працюють проти України. Бо саме САП є тією частиною, на незалежності якої от тільки що наголосив Байден.
Стає дуже цікаво...
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06.09.2021 12:10 Ответить
Какая прозорливость. Третий глаз открылся?
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06.09.2021 12:10 Ответить
А шо там ЗЕлядь Байдену обещала в США?

Вот поэтому она и привезла из США в Украину только книжку про черепно-мозговую травму.
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06.09.2021 12:12 Ответить
Люто плюсую
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06.09.2021 12:38 Ответить
"Я надеюсь, у него не получится (сорвать конкурс). Если нет - это покажет (всему миру), что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП - не приоритет"
1 Это "конкурс" - это профанация конкурса
2 Конкурс УЖЕ фактически сорван
3 "Мир" давно уже все понимает, но это не мешает Байдену встречаться с Зеленским
4. В Украине есть воля бороться с коррупцией. (подтверждением чему две революции). В Украине нет политических лидеров, которые боятся с коррупцией. Поэтому украинцы их меняют.
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06.09.2021 12:15 Ответить
А вы оптимист! В жизни пессимист ближе к реалисту
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06.09.2021 13:07 Ответить
Я так понимаю, вы о 4-м пункте? И в чем же там проявляется мой "оптимизм"? Там же только голые факты.
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06.09.2021 13:15 Ответить
Агентура РФ Ермак и Татаров срыванием конкурса выполняют хотелки Кремля - окончательно разорвать отношения США и Украины
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06.09.2021 12:21 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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06.09.2021 12:24 Ответить
Только законы физики остановят этих урыганов.
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06.09.2021 12:23 Ответить
Бедный, бедный Шабуня. Как он вместе с Мустафой и Серлещем старательно поливали грязью Пороха, главное, без оснований, все их высеры были высосаны из писи Бени КАЛомойского. Так бубочка Мустафу и Сепрлеща пристроил, и у них месячная зряплата больше 300 000 гр. в месяц, а Шабуню обошли. Обидно, да, Шабуня? Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін - Цензор.НЕТ 634
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06.09.2021 12:24 Ответить
"главное, без оснований,"

Чушь. Исключительно обоснованно поливал, как и сейчас Зелю.
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06.09.2021 12:34 Ответить
"Деньги не пахнут" !!!)))
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06.09.2021 12:44 Ответить
Якщо вважати пенсію 1700за гроши ,то так, нема чому пахнути !!!))))
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06.09.2021 13:05 Ответить
Да нет, бывает даже, что воняют.
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06.09.2021 19:10 Ответить
Обісцянки ВАЗеленського не варті часу, витраченого на їх прослуховування.
01 сентября, 2021
" Зеленский пообещал, что нового главу САП будут избирать на прозрачном конкурсе, а полномочия директора НАБУ будут защищены законом" ОПа
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06.09.2021 12:29 Ответить
Вот жеж гордоны
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06.09.2021 12:37 Ответить
я уже давно забив х** на цю країну дебілів,де за 30років незалежності так і не набралися розуму імбіцили які себе іменують український нарід)))Всі ці роки обирали в гетьманів всяке лайно кінчене за обійянки-цяцянки,в цій країні тебе ненавидять за те що ти розмовляєш українською мовою,за те що ти патріот та борешся за незалежність країни.І ні одна влада яку обирали ці так звані "мудрий нарід" ще ні разу не боролася з колаборантами і навіть війну не назвали війною і навіть не назвали терористами орків з ордло ф не ввели в закон про терроризм,і і по цей день не ввели закон про колабораціонізм.
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06.09.2021 12:37 Ответить
Не будет толку от этой воровской банды, будет ещё хуже
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06.09.2021 12:58 Ответить
Если учесть, шо шестой перенимает у четвертого и пятого все самое хорошее, то становится закономерным саботаж реформ сегодняшним комунякой, который никому ничего не должен, кроме своей мамы.
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06.09.2021 13:44 Ответить
єрмаки і татарови це відверта сволота........ці "спєці" підведуть президента під монастир
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06.09.2021 13:56 Ответить
Грьобані зе- дебіли,яку нечисть ви привели до влади. Тьху,пля...
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06.09.2021 17:13 Ответить
НАС.Інфо

" Відносини двох Андріїв - Шевченка і Павелко - як виявилося, зіпсував ще один Андрій - Єрмак. За повідомленнями ЗМІ, Єрмак хотів бачити на чолі збірної Сергія Реброва і робив все, щоб ФФУ не продовжила контракт з Шевченком. Ну от що за зв*здець то такий! І туди вже Зелені добрались!"
Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8517
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06.09.2021 17:38 Ответить
Шабунін, а чому не Порошенко винен чи вже прозрів)
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06.09.2021 19:53 Ответить
Клоун просто эту шоблу боится
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07.09.2021 19:19 Ответить
 
 