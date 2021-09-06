Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин

Через своих членов комиссии Татаров / Ермак пытаются сорвать конкурс по избранию нового Специализированного антикоррупционного прокурора через ОАСК. Иск рассматривает судья Огурцов, который является подозреваемым по делу НАБУ. Он принудительно привлек в судебный процесс всех кандидатов, чтобы дальнейшие жалобы и другие иски забирать себе.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"02.09 обязательства Зеленского в совместном с Байденом заявления: "... немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора ..." Это избрание затянулось уже на год. О влиянии власти на конкурс в свежем интервью рассказал международный член комиссии Драго Кос. Кроме того, через своих членов комиссии Татаров / Ермак пытаются сорвать конкурс через ОАСК", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко

"Иск рассматривает один из пуделей Вовка ( "судья" Огурцов), который является подозреваемым по делу НАБУ. Он принудительно привлек в судебный процесс всех кандидатов, чтобы дальнейшие жалобы и другие иски забирать себе. Это, кстати, одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидации ОАСК: у Ермака / Татарова с Вовком все чики-пики", - подчеркнул Шабунин.

"13.09 В. Зеленский: "Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране". Напомню, что неотложная ликвидация ОАСК Зеленским продолжается ШЕСТОЙ месяц. И продлится еще столько же (с кем поспорить)? Но, честно говоря, меня этот трэш ни капли не мучает - даже наоборот. Кейс со срывом конкурса на руководителя САП дает идеальные аргументы для продвижения механизма виза-бана (в США и ЕС) для врагов реформ (и членов их семей). Подконтрольные члены конкурсной комиссии и давно охреневший гадюшник ОАСК (и еще несколько органов, о которых напишу отдельно) - прекрасны для такого виза-бана. Ну и обращаю внимание Офиса Зеленсього на это интервью - оно появилось не зря. Пожалуйста, вчитайтесь в месседжи - они, в первую очередь, для вас (в США описанное и так хорошо знают). Из интервью Драго Коса: "Я надеюсь, у него не получится (сорвать конкурс). Если нет - это покажет (всему миру), что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП - не приоритет", - резюмировал он.

Ранее Зеленский в совместном с Байденом заявилении подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП.



