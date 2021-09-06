Лидеров белорусского протеста Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, такое решение озвучил сегодня судья Минского областного суда Сергей Епихов.
Они признаны виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) УК Беларуси.
Гособвинитель запрашивал для них 12 лет колонии.
Приговор вынесен накануне похищения Колесниковой силовиками в центре Минска (это случилось 7 сентября 2020 года, Знак был задержан через день). Весь этот год Мария и Максим находятся в СИЗО.
Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Максим Знак - в колонии усиленного режима.
Как отмечается, десятки белорусов пришли поддержать политзаключенных к зданию суда.
Пожалуйста, подождите...
Білорусі не потрібні одноразові мученики, Білорусі потрібна невпинна і безперервна боротьба проти таргана і молі
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
Что они розовые пони им было сказано 100500 раз, толку 0. Значит будут сосать йух.
Цветы!
Ещё цветы!
11 лет она, понятно, не просидит - через год-два ЕС начнет мириться с Беларусью, как это уже не раз бывало. Одним из условий примирения будет "освобождение политических заключённых". Вот тогда ее и выпустят с политически незапятнанной в отличие от Тихановской и прочих репутацией.
Прошлый раз, в 2010, посадили, было, целую кучу оппозиционеров. Через некоторое время (год-полтора, максимум) они написали прошение о помиловании и их всех выпустили. Самым упёртым оказался Николай Статкевич, который ни за что не хотел писать прошение о помиловании. Кончилось дело тем, что года через три его, без всяких просьб с его стороны, пинком под зад выгнали из тюрьмы со словами: "Чтоб тебя здесь больше не видели!".
"Кожная няўдача набліжае нас да перамогі. "
Thomas Alva Edison
"Кожны павінен прыняць уласнае рашэнне і пайсці сваім шляхам, каб знайсці сябе"
Bill Kaulitz
на гэтым спынім абмеркаванне.
гэта неканструктыўна. бо ў любым выпадку кожны з нас застанецца пры сваім меркаванні
Что бы у нас было, если бы Янукович не сбежал?