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Лидеров белорусского протеста Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидеров белорусского протеста Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, такое решение озвучил сегодня судья Минского областного суда Сергей Епихов.

Они признаны виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) УК Беларуси.

Гособвинитель запрашивал для них 12 лет колонии.

Приговор вынесен накануне похищения Колесниковой силовиками в центре Минска (это случилось 7 сентября 2020 года, Знак был задержан через день). Весь этот год Мария и Максим находятся в СИЗО.

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Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Максим Знак - в колонии усиленного режима.

Как отмечается, десятки белорусов пришли поддержать политзаключенных к зданию суда.
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Топ комментарии
+10
Якось тут білоруси писали що скинуть Луку мирним шляхом. Ага.
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06.09.2021 12:27
+5
Кожен нарід отримує те, на що заслуговує.
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
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06.09.2021 12:37
+3
ты умственно отсталый?
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06.09.2021 14:12
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Ужас нах нах 🙄😠
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06.09.2021 12:25 Ответить
Якось тут білоруси писали що скинуть Луку мирним шляхом. Ага.
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06.09.2021 12:27 Ответить
тихановская оказалась умнее лидеров
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06.09.2021 12:30 Ответить
Тихановская оказалась хитрее... Шкурнула, и теперь рассказывает всем как могло бы быть *******. А у когото это самое "*******" уже началось на 10 лет вперед... Дикость какая то... Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 954Бялорусы!!! Вытягивайте своих, это не есть нормально, 10 годов за другие взгляды на устройство в стране это ну уж очень и круто. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5472
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06.09.2021 12:36 Ответить
Сволочь она. Она здрыснула, а призывает людей к борьбе. Колесникова в тюрьму села совершенно осознано и имеет право быть в лидерах оппозиции.
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06.09.2021 12:55 Ответить
Да. З тюрми якраз лідіровать.
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06.09.2021 13:16 Ответить
Петро Оленев , угу, особливо з білоросійської в'язниці, з мікрофоном в роті засунутим по самий дріт.

Білорусі не потрібні одноразові мученики, Білорусі потрібна невпинна і безперервна боротьба проти таргана і молі
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06.09.2021 14:18 Ответить
Кожен нарід отримує те, на що заслуговує.
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
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06.09.2021 12:37 Ответить
Кол вже ми будемо скидати Бубочку? Чи хай ще покерує?
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06.09.2021 13:07 Ответить
Тільки геть впороті можуть порівнювати блазня та кривавого диктатора. Мені не подобається блазень, але він став президентом цілком законно, на відміну від бальба-фюрера. Не бачу зараз підстав для нового Майдану та скидання блазня.
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06.09.2021 13:16 Ответить
А порушнння конституції, узурпація влади, брехня, крадівництво - то нехай? Ну нехай то і нехай. Еслі шо - то ми його сметем.
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06.09.2021 13:28 Ответить
Петро Оленев , не гойдай бо захлинемось. плюшки від майдану менші за хаос що настане
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06.09.2021 14:20 Ответить
Украиномовный кацап? Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2200
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06.09.2021 15:46 Ответить
Где-то в ресторане пустила скупую слезу тихановская.
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06.09.2021 12:37 Ответить
Ну что сябры, сильно помогли вам ваши шарики, песни, пляски, и снятие обуви на лавочках в борьбе с диктатором-картофельфюрером?????? теперь получите-распишитесь!!!
Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1579
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06.09.2021 12:41 Ответить
Вряд ли они ответят на твой вопрос, потому что овощи сюда не заходят.
Что они розовые пони им было сказано 100500 раз, толку 0. Значит будут сосать йух.
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06.09.2021 22:48 Ответить
Аплодисменты! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 247
Цветы! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9149
Ещё цветы! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7100
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06.09.2021 12:47 Ответить
Це жахливо, руській мир во всій красі
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06.09.2021 12:49 Ответить
А они судьям цветы подарили? Нужно обязательно!
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06.09.2021 12:52 Ответить
Газпромовец таки довел флейтистку до цугундера.

Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7700
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06.09.2021 12:59 Ответить
15 лет строгача. Ради чего?
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06.09.2021 13:09 Ответить
Всё ради флористики. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2307
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06.09.2021 13:41 Ответить
Ничего не могу сказать про Знака, а вот Колесникова вполне осознанно села в тюрьму. Белорусские власти пытались вывезти ее из страны - в Украину, кстати -, она поначалу согласилась, но на границе устроила скандал и выпрыгнула из машины. После этого ее и взяли в оборот.
11 лет она, понятно, не просидит - через год-два ЕС начнет мириться с Беларусью, как это уже не раз бывало. Одним из условий примирения будет "освобождение политических заключённых". Вот тогда ее и выпустят с политически незапятнанной в отличие от Тихановской и прочих репутацией.
Прошлый раз, в 2010, посадили, было, целую кучу оппозиционеров. Через некоторое время (год-полтора, максимум) они написали прошение о помиловании и их всех выпустили. Самым упёртым оказался Николай Статкевич, который ни за что не хотел писать прошение о помиловании. Кончилось дело тем, что года через три его, без всяких просьб с его стороны, пинком под зад выгнали из тюрьмы со словами: "Чтоб тебя здесь больше не видели!".
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06.09.2021 13:44 Ответить
Mark Rabkin , пры дэмакратыі гэта не працуе. прыклад з нашай Саўчанка вам у дапамогу. калі яна здраднік ці проста кар'ерыст то гэта адразу стане бачна
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06.09.2021 14:25 Ответить
Про Колесникову, честно говоря, не скажу - есть ли у нее убеждения. Вела она себя до сих пор вполне достойно. Вот у Статкевича убеждения точно есть, я их не разделяю, но убежден что они у него есть, за что его можно уважать. А вот у Латушко и Цепкало убеждений точно нет - никаких.
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06.09.2021 14:44 Ответить
Mark Rabkin , ёсць ці няма перакананні добра відаць на публічных дэбатах у прамым эфіры. як наступіць дэмакратыя тады і ўбачым хто ёсць хто
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06.09.2021 15:01 Ответить
Ну, были публичные дебаты между Порошенко и Зе. Зе - профессиональный актер - их выиграл, а затем выиграл и выборы. В результате вы имеете то, что имеете.
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06.09.2021 15:15 Ответить
Mark Rabkin , галоўнае ў гэтым што калі мы самі гэта зрабілі тое самі можам гэта і памяняць у адрозненні ад вас. "Не памыляецца той хто нічога не робіць"
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06.09.2021 15:41 Ответить
Daro Doro. Пока, и уже не один раз, вы меняете одного олигарха (или его представителя) на другого. И изменения этого порядка не просматривается.
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06.09.2021 15:59 Ответить
Mark Rabkin,

"Кожная няўдача набліжае нас да перамогі. "

Thomas Alva Edison
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06.09.2021 16:30 Ответить
Это уже пятая подряд неудача (Кучма (хотя, тут есть вопрос), Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский), а никакого "приближения к победе", что-то не наблюдается. Наоборот, крайний президент является наименее профессиональным и адекватным изо всех вышеперечисленных.
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06.09.2021 16:46 Ответить
Mark Rabkin ,

"Кожны павінен прыняць уласнае рашэнне і пайсці сваім шляхам, каб знайсці сябе"

Bill Kaulitz

на гэтым спынім абмеркаванне.
гэта неканструктыўна. бо ў любым выпадку кожны з нас застанецца пры сваім меркаванні
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06.09.2021 17:01 Ответить
Daro Doro. Выбор пути в современных условиях не является дихотомией демократия/диктатура. Более того, эти формы организации общества являются на сегодня крайними и, на мой взгляд, нежизнеспособными в долговременном плане вариантами.
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06.09.2021 17:13 Ответить
"Профессиональный актер" на дебатах читал по бумажке с надписью "мои вопросы", при этом ошибаясь и фальшивя. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2142
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06.09.2021 15:48 Ответить
Макс Полиграф. Но результата он (и, главное, Беня) добился!
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06.09.2021 15:56 Ответить
помню как на белорусы оскорбляли украинцев, говорили что не майдауны, и мирным путем уберут диктатора)))
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06.09.2021 13:46 Ответить
Вы берётесь утверждать, что то, что сейчас есть в Украине - это и есть демократия?
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06.09.2021 14:07 Ответить
ты умственно отсталый?
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06.09.2021 14:12 Ответить
Стало быть - нет?
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06.09.2021 14:16 Ответить
Стало быть да. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5072 Только зачем ты свою умственную отсталость публично демонстрируешь? Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8198
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06.09.2021 15:50 Ответить
Я берусь утверждать, что то, что сейчас есть в Украине не есть диктатура. Тебе этого мало?
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06.09.2021 14:44 Ответить
Мало. Системы управления обществом не ограничиваются диктатурой и демократией. В Беларуси, кстати, IMHO, тоже не диктатура. Впрочем, начиная дискуссию, следует прежде всего определить понятия.
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06.09.2021 14:48 Ответить
А мне вполне достаточно, что меня или моих близких, за инакомыслие не посадят на 15 лет, и за одно только это я буду, при необходимости, убивать. Ну а ты учись хороводы, в знак протеста, водить
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06.09.2021 15:00 Ответить
PS. Ну и конечно, в Беларуссии не диктатура, просто психически больной человек захватил власть и творит, что хочет. А на горизонте встает уже тень преемника, из числа сыновей.
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06.09.2021 15:04 Ответить
******** ябатька,убейся об стену
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06.09.2021 15:19 Ответить
Ты бы лучше феноменом Трампа озаботился. Вот уж кто точно не демократ, а половина (или чуть меньше) Америки за него.
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06.09.2021 15:25 Ответить
Ось так розуміють демократію і права людини в рашиськоі маріонетки.
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06.09.2021 15:36 Ответить
И это правильно.Никакой пощады д...билам.Может хоть там поумнеют.(Сильный но не смертельный удар является смертельным для ударевшего).Впрочим это касается и нас.
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06.09.2021 15:38 Ответить
Киокушин Карате. Вот тут - согласен. Общество развивается отрицая предыдущее - то, что было хорошо или приемлемо ранее. Называется это "закон отрицания отрицания". Вот сейчас происходит процесс отрицания Лукашенко, который был вполне приемлем ранее.
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06.09.2021 16:16 Ответить
Уроки истории говорят о том, что свободу можно посадить в заключение, только в виде нескольких человек , и если срок у них большой, то заключение - ненадолго.
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06.09.2021 16:37 Ответить
выходит, что горящие шины все же лучше......
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06.09.2021 20:07 Ответить
О, в новости отметились холуи бульбенфюрера.
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07.09.2021 09:19 Ответить
Не злорадствуйте.
Что бы у нас было, если бы Янукович не сбежал?
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07.09.2021 09:34 Ответить
Маша единственная, у кого есть яйца среди этих Бабарик
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07.09.2021 19:17 Ответить
 
 