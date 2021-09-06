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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) Лукашенко (3501) нефть (1804)

Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3-3,5 млн т в год.

Об этом он заявил сегодня,принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал он.

Лукащенко также заявил, что возлагает определенные надежды на так называемый Припятский прогиб, где потенциально могут быть запасы нефти.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил глава государства.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн т своей нефти в год. - Ред.). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим - за электромобилями", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси

Александр Ляхов доложил, что компания на территории Беларуси в последние 4 года ежегодно наращивает уровень добычи нефти на 20 тыс. т.

"Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот рост добычи нефти в Беларуси мы планируем сохранить на ближайшие годы", - сказал гендиректор.

По его словам, темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. "Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба - Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. т. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", - рассказал Александр Ляхов.
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Топ комментарии
+28
криветки и лосось же есть
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06.09.2021 12:50
+20
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 523
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06.09.2021 12:52
+20
Пілітє, Шура, пілітє.Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6440
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06.09.2021 12:56
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криветки и лосось же есть
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06.09.2021 12:50 Ответить
А что такое криветки?
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06.09.2021 13:22 Ответить
Креветки, попавшие в Белоруссию и слегка мутировавшие.
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06.09.2021 13:29 Ответить
криветки это тоже самое что креветки только с целью что бы женщины приставали к женатым мужчинам
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06.09.2021 13:35 Ответить
... в краватке.
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06.09.2021 15:01 Ответить
Скорее медведки...
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06.09.2021 16:12 Ответить
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 5345
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06.09.2021 12:51 Ответить
Ну да, как и пресная вода под дном Азовского моря.
Копайте, Саша, копайте.
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06.09.2021 12:51 Ответить
Весь белоруский народ ответственен за то, что невменяемый параноик возглавляет их государство.
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06.09.2021 12:52 Ответить
им нравится -пусть дальше их ипьот...
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06.09.2021 12:57 Ответить
обижаете -оно не просто параноик а мозаичный психопаД
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06.09.2021 19:28 Ответить
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 523
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06.09.2021 12:52 Ответить
нужно вместе с китайцами сибирь захватить !
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06.09.2021 12:53 Ответить
Геолого-разведчики напряглись, не хочется сесть на 11 лет, придется носом землю рыть 😁
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06.09.2021 12:54 Ответить
Из себя нефть выдавливать. Быстрее.
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06.09.2021 13:14 Ответить
А нутро то, гнилое.
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06.09.2021 12:54 Ответить
Пілітє, Шура, пілітє.Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6440
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06.09.2021 12:56 Ответить
"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил глава государства.

По примеру бункерфюрера бульбанфюрер окончательно кукухой поехал. В начале 21 века никто и подумать не мог что по истечению полутора десятка лет мир снова увидит фюрера, а тем более аж 2 экземпляра.
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06.09.2021 12:57 Ответить
какие "фюреры" то?
одно в форме бегает, второе в бункере сидит - ты бы подумал хотя бы что этих двоих ссуществ назвать фюрерами - как Киву Эйнштейном
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06.09.2021 13:00 Ответить
Ну ж какие есть, черезжопные. Как говорится в старом анекдоте "Какая страна, такой и теракт".
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06.09.2021 13:06 Ответить
Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3286558\\\\\\\\\\\\\

кто этому поциенту речи пишет?
это же невменяемый уже. жаль не высрал скока учителям можно было бы платить - хотя бы с 80к. евро в год как в Швейцарии?
советским теткам то, носящим бюллетени по лестницам с окон(тут видео было когда "выборы" Луки были - мусор снизу стоит, а "учительница" с окна по лестнице лезет с пачкой бюллетеней)
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06.09.2021 12:58 Ответить
Так пущай мобилизирует своих айтишников на майнинг в пользу государства, а там еще несколько тонн лунного грунта... думает царь о своей челяди, ох думает.......
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06.09.2021 13:15 Ответить
А не знайдєтє, разстріояю - сказав "бацька".
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06.09.2021 12:58 Ответить
Китайці так колись залізну руду в себе шукали. Нехай щастить (читати з російським акцентом)
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06.09.2021 13:00 Ответить
А еще есть бананы и креветки

Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6444
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06.09.2021 13:01 Ответить
Лучше бы приказал искать месторождения золота. Или иридия, например.
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06.09.2021 13:03 Ответить
Платина дороже!
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06.09.2021 13:06 Ответить
Лучше сразу уже затопленые галеры с золотом и изумрудами в болотах Беларуси.
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06.09.2021 14:47 Ответить
А шо там её искать?
Сгибаешь два электрода, берёшь их в руки крест на крест и ходишь по этой впадине - где они дыбом встали, там и нефть.... Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 4160
Ещё можно использовать картошку: буришь скважину, опускаешь картофан, вытащил черный - нефть есть.... Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 1780
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06.09.2021 13:06 Ответить
Море пива употребил да и варнякает.
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06.09.2021 13:06 Ответить
Лукашаненко, дал команду "БелАзу" построить подводную лодку, можно и электрическую. Нутром чует, что Витебской обл., есть океан морской воды, только пока не нашли.
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06.09.2021 13:07 Ответить
Скорее, не нутром, а очком он что-то чувствует.
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06.09.2021 13:09 Ответить
Господь. дай этому бульботраху зачатки разума.
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06.09.2021 13:09 Ответить
Запасаємося поп-корном і спостерігаємо за геологами, як ті шукають з відрами в лісах Білорусі - наХту. Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 3699 Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 3699
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06.09.2021 13:11 Ответить
он что, не понимает? чтобы добраться до нефти, сначала придется осушить море с креветками. там сильно глубоко и так просто бурить не получится!
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06.09.2021 13:11 Ответить
Лука нічим не розумніший від нашого шута.
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06.09.2021 13:12 Ответить
"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим".

С таким "нутром" в народные синоптики идти надо, а не в президенты. А с таким зрением, когда ничего не видишь - вообще на пенсию, с проживанием в стране, где "всемыбратья".
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06.09.2021 13:14 Ответить
дарю простой план обогащения: углубится под землю на пару километров и бурить горизонтальный тоннель к крупнейшим нефтерождениям Саудовской Аравии.
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06.09.2021 13:27 Ответить
В Припятском прогибе нефти нет точно. Но вы ищите. Креветки ведь нашли. Может алмазы еще найдете.
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06.09.2021 13:34 Ответить
нутром чуешь?)
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06.09.2021 14:00 Ответить
не, ну а чё? море для ловли креветок, ведь, нашли!
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06.09.2021 13:46 Ответить
...такое уже было - неинтересно Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 6790
Гарантии оставь себе, а мне дай нефть.
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06.09.2021 13:50 Ответить
Пилите, Шура... Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 6269
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06.09.2021 13:51 Ответить
А шо если действительно найдут ?!
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06.09.2021 13:51 Ответить
Вот будет номер!!! Как в той поговорке - Если б я имел коня, это был бы номер, а вот если б конь имел меня, я б наверно помер!!! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 3186
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06.09.2021 19:44 Ответить
В одном бацька прав, если бы в Белорусси действительно было море нефти, или газа, белорусы жили бы просто шикарно.
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06.09.2021 13:58 Ответить
У кацапов есть море газа и нефти - они шикарно живут?
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06.09.2021 14:29 Ответить
То кацапы, а то белорусы, почувствуй разницу. В Белоруси и сейчас чистота и порядок, при достаточном запасе улеводородов это была бы вторая Швейцария.
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06.09.2021 16:47 Ответить
бульбу гони на спирт и будет тебе море вместо нефти. дешевле и почти даром
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06.09.2021 14:25 Ответить
у нашего *********** такой же хороший нюх на наркоту
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06.09.2021 14:30 Ответить
Только болотный газ и торф! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 4356
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06.09.2021 16:37 Ответить
нутром чую

лука - он ********
шоб вы знали
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06.09.2021 16:45 Ответить
найти?- нема питань. став бурову на кацапський нафтопровод і качай скільки завгодно
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06.09.2021 17:53 Ответить
Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 9064 Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 3753 Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 1447
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06.09.2021 19:32 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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06.09.2021 18:05 Ответить
Бульбу уже нашли, шас нефть найдут!!! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 2102
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06.09.2021 19:41 Ответить
сто сказать?.... придурок.....
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06.09.2021 20:08 Ответить
 
 