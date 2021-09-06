Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3-3,5 млн т в год.

Об этом он заявил сегодня,принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал он.

Лукащенко также заявил, что возлагает определенные надежды на так называемый Припятский прогиб, где потенциально могут быть запасы нефти.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил глава государства.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн т своей нефти в год. - Ред.). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим - за электромобилями", - сказал Лукашенко.

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Александр Ляхов доложил, что компания на территории Беларуси в последние 4 года ежегодно наращивает уровень добычи нефти на 20 тыс. т.

"Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот рост добычи нефти в Беларуси мы планируем сохранить на ближайшие годы", - сказал гендиректор.

По его словам, темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. "Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба - Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. т. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", - рассказал Александр Ляхов.