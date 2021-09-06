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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кучма (1867) НАТО (8920) экономика (3831)

Украина должна решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя, а равноправного партнера, - Кучма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя, а равноправного партнера, - Кучма

Для развития Украинского государства действующая власть должна сосредоточиться сразу на нескольких первоочередных задачах, среди которых борьба за реинтеграцию временно оккупированных территорий, решительное продвижение к НАТО и использование "окон прорыва" в экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление сделал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию "Ukraine to NATO".

Отвечая на вопрос о том, на каких геополитических приоритетах развития должна сосредоточиться Украина, Кучма отметил, что это "очень объемный вопрос не для одного интервью".

"Даже не буду пытаться ответить подробно - все равно всего не назову. Отвечу телеграфно. Если брать дипломатию - то мобилизовать мировое сообщество на непризнании даже де-факто отторжения от Украины Донбасса и Крыма. Если брать проблему оккупированных территорий - это бороться за их реинтеграцию, но ни в коем случае не ценой уступок, способных ослабить украинскую государственность и единство общества", - подчеркнул Кучма.

Он уточнил, что в вопросах политической жизни государства Украина должна жестким электоральным отбором воспитать "национальную элиту, преданную государственным, а не партийным или личным интересам".

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"Если брать экономику - то найти и использовать "окна прорыва", подобные тому, каким стал космос во времена моего президентства. Если брать евроатлантическую интеграцию - это решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя или клиента, а ценного, полезного, нужного и равноправного партнера", - резюмировал Кучма.
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Топ комментарии
+15
Ты уже воспитал "элиту" типа пинчуков, ахметовых и иже с ними.
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06.09.2021 13:08
+12
І він вдало цим скористався і створив олігархат !!!)))
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06.09.2021 13:09
+8
леня. так кто "заказал" Гонгадзе? кто "отец" украинской алигархии? на твоем месте, не "советы" давать, а "явку с повинной" писать.
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06.09.2021 13:21
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Кучма пока единственный президент которому украинский народ доверил править страной дважды.
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06.09.2021 13:06 Ответить
І він вдало цим скористався і створив олігархат !!!)))
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06.09.2021 13:09 Ответить
который его же и скушал
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06.09.2021 13:12 Ответить
Как это"скушал"? Т.е олигарх Пинчук ел Кучму, а зять Пинчук заводы уведенные складировал?
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06.09.2021 13:54 Ответить
вам сколько лет было в 2004?
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06.09.2021 15:45 Ответить
Изьясняйтесь по существу, после этого возраст проверим.
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06.09.2021 16:37 Ответить
Никто не без греха из нас, и тем не менее.. https://censor.net/ru/photo_news/3196210/20_ukraintsev_schitayut_luchshim_prezidentom_kuchmu_16_zelenskogo_opros_reyitinga_infografika
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06.09.2021 13:13 Ответить
Схоже українці зрозуміли помилку і нікому більше не дають такої можливості.
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06.09.2021 13:10 Ответить
А кому дадут? Украина должна воспитать национальную элиту, использовать "окна прорыва" в экономике и продвигаться в НАТО, - Кучма назвал приоритеты развития государства - Цензор.НЕТ 5626
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06.09.2021 13:11 Ответить
Як завжди "досвідченим" !!!))
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06.09.2021 13:12 Ответить
ОБЯВ ИТЕ О СОЗДАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ! ЧЕРЕЗ ДЕНЬ БУДЕТЕ В НАТО!
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06.09.2021 16:33 Ответить
Эмм-м. нет. Кучма - единственный,,гнор кто с помощью ФАЛЬСИФИКАЦИИ выборов прополз "на второй срок". Тогда победил Симоненко, и только благодаря тотальной фальсификаци на Донеччине Кучма стал "президентом". Но за это он отдал им (донецким) "на откуп" грабить уже всю страну..
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06.09.2021 13:17 Ответить
или кто-то взаправду полагает, что совково-комуняцкая наглухо вотчина Донбасс дружно взяла, и проголосовала не за Симоненка, а в едином порыве (под 90 % !!!) за "крепкого хозяйственника кучму"???
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06.09.2021 13:22 Ответить
Батько українського олігархату.
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06.09.2021 13:25 Ответить
Ты уже воспитал "элиту" типа пинчуков, ахметовых и иже с ними.
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06.09.2021 13:08 Ответить
Ну, раз сам Чучма сказав то, ой треба швидше бігти. Чому він в свій час інше робив? Всі ці колишні, якіь дуже вумні, потім.
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06.09.2021 13:09 Ответить
Украина должна воспитать национальную элиту, использовать "окна прорыва" в экономике и продвигаться в НАТО, - Кучма назвал приоритеты развития государства - Цензор.НЕТ 6967
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06.09.2021 13:09 Ответить
Саме з 1994 р. в Україні з"явилась та розквітла політична корупція -олігархат !!)))
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06.09.2021 13:10 Ответить
Та ви шо! А до цього не було? Чого тоді Совок розвалився?
Корупція і олігархат не з'явилися, вони тілки зкинули з шиї партійний контроль, який тримав їх в рамках.
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06.09.2021 13:13 Ответить
Я не кажу що не було ,я кажу що розквітла !!!)))
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06.09.2021 13:17 Ответить
І з тим що в українського олігархата комуняче підгрунтя я так саме згоден !!))
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06.09.2021 13:19 Ответить
Саме Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів керує Україною !!!)))
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06.09.2021 13:11 Ответить
задній розум завжди розумніший переднього
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06.09.2021 13:12 Ответить
Кучма это оборотень. Служил путину и грабил Украину. Не тебе мразь рассуждать ! И кравчукчу с собой забери.- Поехал козел в нимеччину лечиться ! Засунуть его в палату нашей больницы,чтобы сдохла собака от уколов ,которые медсестры делать не умеют...
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06.09.2021 13:21 Ответить
леня. так кто "заказал" Гонгадзе? кто "отец" украинской алигархии? на твоем месте, не "советы" давать, а "явку с повинной" писать.
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06.09.2021 13:21 Ответить
А чем Кучма раньше занимался, когда был президентом ? Уничтожал прогрессивных журналистов?
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06.09.2021 13:23 Ответить
Вся "національна еліта" нині мріє лише про працевлаштування в Польщі, Росії, Чехії та інших країнах.
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06.09.2021 13:24 Ответить
ПОСЛЕ ТОГО КАК ты с ахметовым и др разворовали и все перекачали нам КАК РАЗ и ПРОДВИГАТЬСЯ !!! ПОЗОР ВСЕМ ПРЕЗИДЕНТАМ И ДЕПУТАТАМ ненасытным ВОРАМ !!!!
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06.09.2021 13:31 Ответить
смішно чути, коли лайно на кшталт кучми роздає поради, як розвивати Україну.
сумно дивитись на людей, які продовжують вірити та дослухатися до цього лайна
боляче усвідомлювати, що замість в'язниці таке лайно продовжує насолоджуватись життям.
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06.09.2021 13:41 Ответить
те лайно смердить, а хто його в ленту новин ставить?
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06.09.2021 14:28 Ответить
кучма - вор и убийца! Преступник №1 в Украине. Полковник КГБ.Создатель криминального государства.
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06.09.2021 13:46 Ответить
Творец Украинского олигархата по ушам ездит, о себе и Пинчуке напоминает. Помницца в телевизоре, году так в 1996-м, журналист спрашивает Кучму об отношении к НАТО. И совецкий парторг, поворачивается к Табачнику-" Дима, какое у нас отношение к НАТО"?
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06.09.2021 13:52 Ответить
Кучма за НАТО - оце так.
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06.09.2021 14:09 Ответить
Щось нове !
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06.09.2021 19:26 Ответить
кучма - коррупционная мразь, при которой Украина доворовывалась до сегодняшнего состояния. и это ОНО , вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, рассказывает, что Украина должна делать? а бутусов это ставит в ленту новосте? ...ребят, идите в жопу со своим цензором
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06.09.2021 14:27 Ответить
Саме Кучма і створив ту так звану "еліту" яка 25 років грабує Украіну ,тобто олігархат ,корупціонерів і корупційні суди.
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06.09.2021 15:43 Ответить
 
 