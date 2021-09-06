РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9935 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
3 465 4
Кабмин (13798) карантин (16730) Ляшко Виктор (1317) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Со следующей недели Украина может перейти в "желтую" зону. Минздрав подал представление Кабмину, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Со следующей недели Украина может перейти в

Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина. Ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону.

"Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в трех областях превышены показатели COVID-госпитализаций - на Луганщине рост составил 104%, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Со следующей недели Украина может перейти в "желтую" зону. Минздрав подал представление Кабмину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3876
показать весь комментарий
06.09.2021 13:11 Ответить
Лето закончилось, но это не повод для грусти, ведь впереди самое яркое и красочное время - осень!
показать весь комментарий
06.09.2021 13:11 Ответить
это при том что :
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели
НА ХРЕНА ?!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 14:31 Ответить
Хатынки не ждут!
показать весь комментарий
06.09.2021 16:52 Ответить
 
 