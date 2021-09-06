Со следующей недели Украина может перейти в "желтую" зону. Минздрав подал представление Кабмину, - Ляшко
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Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина. Ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону.
"Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.
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