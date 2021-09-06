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Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус

Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора, сказал: "Обычно суду понадобиться две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это не возможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока не известно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года".

По его словам, нынешний блок отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, для чего суд зарезервировал три недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ отказала в допросе подозреваемых по делу МН17 Гиркина и Дубинского

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Читайте: РФ отказала в допросе подозреваемых по делу МН17 Гиркина и Дубинского

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Короче, "Или осёл сдохнет или падишах помрёт."
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06.09.2021 13:26
+6
Может быть, а может и не быть.. а потом еще апелляция годков на 8.. Санта-Барбара.
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06.09.2021 13:20
+5
даже если он будет оглашен - это будет профанация, а не приговор.
настоящего виновника - кремлевский режим во главе с ****** - все прекрасно знают, но продолжают этот фарс с "судом". отсюда ясно, что любой приговор, озвученный этим "судом" будет всего лишь хорошей миной при плохой игре.
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06.09.2021 13:45
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Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 20*2 года
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06.09.2021 13:19 Ответить
Может быть, а может и не быть.. а потом еще апелляция годков на 8.. Санта-Барбара.
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06.09.2021 13:20 Ответить
Короче, "Или осёл сдохнет или падишах помрёт."
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06.09.2021 13:26 Ответить
не падишах - а *****!!!
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06.09.2021 15:46 Ответить
100 в гору, "Нюрнбергский процесс" длился меньше!!! Неужели так ссут что то сделать против параши??? Вот как сильно боятся путлера!!! Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус - Цензор.НЕТ 5171
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06.09.2021 13:28 Ответить
даже если он будет оглашен - это будет профанация, а не приговор.
настоящего виновника - кремлевский режим во главе с ****** - все прекрасно знают, но продолжают этот фарс с "судом". отсюда ясно, что любой приговор, озвученный этим "судом" будет всего лишь хорошей миной при плохой игре.
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06.09.2021 13:45 Ответить
Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус - Цензор.НЕТ 4875Всё верно. Вы зрите в корень, а не на формальности и шелуху со словоблудием.
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06.09.2021 14:47 Ответить
Может всё-таки в две тысячи двести двадцать втором, а там глядишь, то ли Путин сдохнет, то ли Рашка развалится?
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06.09.2021 13:46 Ответить
а нельзя ещё один голландский "боинг" сбить? или пропадлам ************* всё обнаково...
Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус - Цензор.НЕТ 5977
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06.09.2021 13:49 Ответить
тут может быть только смертная казнь через повешение
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06.09.2021 13:50 Ответить
Да, торг уместен...
Но от Божьего суда ни судьи ни заказчики не отвертятся
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06.09.2021 14:17 Ответить
Ждут запуска СП-2
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06.09.2021 14:44 Ответить
Кстати, очень даже может быть.
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06.09.2021 14:48 Ответить
2222
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06.09.2021 14:48 Ответить
 
 