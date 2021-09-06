Украинец Евгений Эрик разработал "умные жалюзи", которыми заинтересовались Amazon, Tesla, Google и NASA. ВИДЕО
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Украинский изобретатель объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел.
Группа "Метинвест" в рамках проекта "Робимо українське" рассказала об украинском проекте "умные жалюзи", которым заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA, сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что разработчик Евгений Эрик объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел. Обычные ламели оконных жалюзи изобретатель заменил на солнечные, и подсоединил эту систему к приложению в смарфоне.
"По сути все, что нам нужно для того, чтобы подключить жалюзи, это мобильный телефон и, собственно говоря, умный инвертор SOLARGAPS, который преобразовывает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет сразу в розетку. То есть, если у вас, к примеру, в этот момент подключен кондиционер к этой же розетке, эта энергия вся идет на кондиционирование", - рассказал Эрик.
Сначала Эрик не планировал массовое производство. Он хотел сделать энергоэффективным собственный дом.
"Когда я начал изучать статистику, я понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70 процентов глобальной энергии. И 30 процентов этой энергии тратится на кондиционирование в глобальном мире. То есть, с этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш, она иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада", - отметил он.
Сообщается, что в NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности - программу, которая нацелена на поиск людей, которые способны изменить будущее.
"Мне удалось там и учиться, и жить там, на территории NASA, где мы постоянно общались с космонавтами. И, собственно говоря, там нашими преподавателями являлись самые лучшие и умные люди современности. Например, Билл Гейтс считает Рея Куртцвела одним из самых умных людей современности. Рей Куртцвел был моим преподавателем, как и Питер Диаманис, и другие, которые основали этот университет именно для таких вот как бы назовем быстро развивающихся технологий", - отметил Эрик.
Видеопроект "Робимо українське", который компания "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают нечто особенное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.
Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.
Пожалуйста, подождите...
А якщо на кожній 25-поверховій новобудові всі вікна облаштовувати, ефективність буде висока.
І це просто у містах. А на спецоб'єктах, таких як проєкти селищ Марсу, питання вартість виготовлення батареї - ніщо.
Тож думаю, що Amazon, Tesla, Google і NASA в питаннях енергоефективності розуміються краще пересічного відвідувача укрнету.
Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн - в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.
Вот только не сказано, сколько денег потрачено на регулярное гудение в гудки в донецке в 2014...
Источник: https://censor.net/ru/n3286567
там теж океан нафти впевнено шукають....
вже зелений тариф ввели, так само і це
И если именно жалюзи на окна, то сколько окон в квартире? - 2-3 шт. - не так много выходит по площади. Да и при жалюзях на окнах в квартиру будет попадать всего 25% света днем. А значит нужно будет даже днем включать свет!!! И нагорит света больше чем произведет электроэнергии эти жалюзи.
У меня дома окна в ниже балконов находятся и в квартиру попадает мало света и приходится 70% дневного времени включать свет. И это без жалюзи! А с жалюзи на окнах у меня в квартире будет вообще темно, как у негра в жопе.
Но для конкретной квартиры в городе это ничто...мощность маловата будет...ни о каком кондиционере речи идти не может...
Ну и цена...тут без всяких наворотов голая панель стоит мама не горюй...а тут жалюзи..с поворотом...
И этот инвертор не три копейки стоит...
Дешевле, эффективнее и проще просто повесить панель на стену.
Надеяться на то, что их начнут ставить из желания сохранить Землю от энергетического коллапса не стоит.
Пропиарить солнечные жалюзи по СМИ и Инету потом они появятся в интернет магазинах и лохи это купят. Потом через годик все поймут, что это невыгодно и продажи упадут. Но за это время хозяева проекта успеют продать пару миллионов этого лохотрона и заработают
Потом придумают новый "прорывной проект" типа миниветряк на вашем балконе! Снова пропиарят эту фигню и снова за год продадут пару миллионов этого дерьма.
И так дале.... МММ вечен! Доверчивость наших лохов бесконечно потому что верят в Чудо а не в математические расчеты и факты.
сколько вольт дадут жалюзи?
а ещё к этим жалюзям инвертор,коммутатор...
в общем дерьмо.
тут главное - реклама "метинвест", ну совсем не олигархическая контора в мире зе-лёных..)
но можно попытаться продать ее подороже багатеньким американским фирмам.
Я думал такие жалюзи где-то в южных странах давным-давно используют.
А тут - новейшее изобретение.
🙄
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