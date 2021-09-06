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Украинец Евгений Эрик разработал "умные жалюзи", которыми заинтересовались Amazon, Tesla, Google и NASA. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинец Евгений Эрик разработал

Украинский изобретатель объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел.

Группа "Метинвест" в рамках проекта "Робимо українське" рассказала об украинском проекте "умные жалюзи", которым заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA, сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что разработчик Евгений Эрик объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел. Обычные ламели оконных жалюзи изобретатель заменил на солнечные, и подсоединил эту систему к приложению в смарфоне.

"По сути все, что нам нужно для того, чтобы подключить жалюзи, это мобильный телефон и, собственно говоря, умный инвертор SOLARGAPS, который преобразовывает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет сразу в розетку. То есть, если у вас, к примеру, в этот момент подключен кондиционер к этой же розетке, эта энергия вся идет на кондиционирование", - рассказал Эрик.

Сначала Эрик не планировал массовое производство. Он хотел сделать энергоэффективным собственный дом.

"Когда я начал изучать статистику, я понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70 процентов глобальной энергии. И 30 процентов этой энергии тратится на кондиционирование в глобальном мире. То есть, с этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш, она иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада", - отметил он.

Сообщается, что в NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности - программу, которая нацелена на поиск людей, которые способны изменить будущее.

"Мне удалось там и учиться, и жить там, на территории NASA, где мы постоянно общались с космонавтами. И, собственно говоря, там нашими преподавателями являлись самые лучшие и умные люди современности. Например, Билл Гейтс считает Рея Куртцвела одним из самых умных людей современности. Рей Куртцвел был моим преподавателем, как и Питер Диаманис, и другие, которые основали этот университет именно для таких вот как бы назовем быстро развивающихся технологий", - отметил Эрик.

Видеопроект "Робимо українське", который компания "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают нечто особенное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.
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Топ комментарии
+8
Полный бред и деньги на ветер, эти жалюзи судя по их площади будут на столько мало генерировать энергии что они просто никогда не окупятся. Для тех кто не понимает это что то фантастическое, а кто понимает видит что это выброшенные деньги. Солнечные панели есть хоть какой то смысл ставить если их суммарная площадь у тебя не менее 20кв/м
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06.09.2021 13:39
+7
Аусть так, но хоть эта энергия не пропадет. Ведь устройство пассивное, расходы на обслуживание минимальное. Работают как обычные жалюзи, а несколько часов в сутки еще и энергию дают. К тому же, определяют, когда кондиционер включать.
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06.09.2021 13:27
+5
Ерунда полная. Есть смысл только на крышу. Иначе солнце лишь пол дня будет попадать в лучшем случае,окно смотрит в одну сторону,и то если нет деревьев в округе и ты в чистом поле. В остальных случаях солнца будет процентов 30% от всего солнечного дня. А если сторона не солнечная,то вообще процентов 10% если попадет солнца,то и хорошо. Я уже не говорю о днях,когда солнце то выходит,то заходит)
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06.09.2021 13:23
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Нашій владі таке не потрібно
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06.09.2021 13:18 Ответить
ишо как потрибно. сам Ахметка прожект пропихивает. щас бюджетное бабло в ахметкины офшоры потечёт рекой.
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06.09.2021 13:42 Ответить
а оттуда и откаты на ГринФамили.
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06.09.2021 13:43 Ответить
Прямо Илон Маме местного розлива. Уровень рацухи.
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06.09.2021 13:53 Ответить
Маск
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06.09.2021 13:54 Ответить
Ерунда полная. Есть смысл только на крышу. Иначе солнце лишь пол дня будет попадать в лучшем случае,окно смотрит в одну сторону,и то если нет деревьев в округе и ты в чистом поле. В остальных случаях солнца будет процентов 30% от всего солнечного дня. А если сторона не солнечная,то вообще процентов 10% если попадет солнца,то и хорошо. Я уже не говорю о днях,когда солнце то выходит,то заходит)
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06.09.2021 13:23 Ответить
Аусть так, но хоть эта энергия не пропадет. Ведь устройство пассивное, расходы на обслуживание минимальное. Работают как обычные жалюзи, а несколько часов в сутки еще и энергию дают. К тому же, определяют, когда кондиционер включать.
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06.09.2021 13:27 Ответить
Потрать 50000 и экономия будет 3 коп
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06.09.2021 14:05 Ответить
Це якщо "моя хата зкраю, нічого не знаю".
А якщо на кожній 25-поверховій новобудові всі вікна облаштовувати, ефективність буде висока.
І це просто у містах. А на спецоб'єктах, таких як проєкти селищ Марсу, питання вартість виготовлення батареї - ніщо.
Тож думаю, що Amazon, Tesla, Google і NASA в питаннях енергоефективності розуміються краще пересічного відвідувача укрнету.
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06.09.2021 13:33 Ответить
На эти деньги насыпь остров в Мексиканском заливе и не занимайся бредом
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06.09.2021 14:08 Ответить
Так смысл "статьи" совсем в другом, вот тот самый абзац:
Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн - в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.
Вот только не сказано, сколько денег потрачено на регулярное гудение в гудки в донецке в 2014...
Источник: https://censor.net/ru/n3286567
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06.09.2021 13:42 Ответить
зависит от этажа и стороны дома. Южная сторона - почти все время солнце.
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06.09.2021 13:57 Ответить
Як раз в тому і сенс, що коли є сонце, то квартира нагрівається і треба кондиціонування. У мене всі вікна виходять на західну сторону, влітку, після опіду і до самого заходу, весь час сонце світить у вікна. До обіду кондиціонер взагалі не вмикаю, а після обіду, коли є сонце, то якраз і треба вмикати кондиціонер. Всі вікна закриті жалюзями, тому така технологія дуже б знадобилася.
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06.09.2021 14:09 Ответить
Що тут скажеш? МОЛОДЕЦЬ !!!
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06.09.2021 13:23 Ответить
Эли отбирать трансформаторы на милиарды у бизнесменов которые их покупают за свой счет, то можна сказать что это инвестиции в инфроструктуру городов!!!
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06.09.2021 13:23 Ответить
Може, й наші зацікавляться - все ж, якимось боком діджіталізація.
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06.09.2021 13:24 Ответить
скорее всего - и этот мозг будет востребован в США или ЕС. Здесь башковитые нах никому не нужны. Более того - быть им здесь противопоказанно, недалекое и тупое стадо на говно исходит от своей убогости и никчемности когда сталкиваются с талантливыми и башковитыми.
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06.09.2021 13:24 Ответить
Бред это. Панель не любит нагрева.Панели сейчас сворачивается в рулон. Китай их растилает на болотах. Вот где умные люди
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06.09.2021 13:58 Ответить
Їм потрібно в сусідню Білорусь їхати,
там теж океан нафти впевнено шукають....
вже зелений тариф ввели, так само і це Украинец Евгений Эрик разработал "умные жалюзи", которыми заинтересовались Amazon, Tesla, Google и NASA - Цензор.НЕТ 4356
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06.09.2021 13:25 Ответить
сколько таких жалюзей нужно , чтобы прокормить кондиционер?
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06.09.2021 13:29 Ответить
Ту конечно же не обошлось без личного контроля наивЯличайшего нашего времени писюаниста и членограя в одном лице. Без него и солнце не всходит. Украинец Евгений Эрик разработал "умные жалюзи", которыми заинтересовались Amazon, Tesla, Google и NASA - Цензор.НЕТ 2275
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06.09.2021 13:29 Ответить
Это Ахметов пиарится. Посмотрим на цену таких жалюзи и будут ли они вообще производиться.
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06.09.2021 13:40 Ответить
Пиар, а идея узкая, ну и себестоимость ни гугу
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06.09.2021 14:23 Ответить
Не пойму зачем именно жалюзи? А что нельзя повесить прямо на фасаде высотки с южной стороны солнечные панели и провести провода к квартирам собственников этих панелей?
И если именно жалюзи на окна, то сколько окон в квартире? - 2-3 шт. - не так много выходит по площади. Да и при жалюзях на окнах в квартиру будет попадать всего 25% света днем. А значит нужно будет даже днем включать свет!!! И нагорит света больше чем произведет электроэнергии эти жалюзи.
У меня дома окна в ниже балконов находятся и в квартиру попадает мало света и приходится 70% дневного времени включать свет. И это без жалюзи! А с жалюзи на окнах у меня в квартире будет вообще темно, как у негра в жопе.
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06.09.2021 13:30 Ответить
У кого большие южные окна - в самый раз. У меня в квартире летом в 3 окна жарит так, что при закрытых жалюзи и шторах в конце дня + 35
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06.09.2021 13:35 Ответить
Хочешь выкинуть деньги? Посчитай через сколько десятилетий окупится эта бредятина.
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06.09.2021 14:02 Ответить
Та сама історія - західна сторона і після обіду весь час сонце. Замість тупого нагрівання жалюзей було б корисно мати елекроенергію для побутових приладів.
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06.09.2021 14:11 Ответить
В принципе полезная вещь...если их будет очень много то какой то глобальный как выражается автор эффект будет..
Но для конкретной квартиры в городе это ничто...мощность маловата будет...ни о каком кондиционере речи идти не может...
Ну и цена...тут без всяких наворотов голая панель стоит мама не горюй...а тут жалюзи..с поворотом...
И этот инвертор не три копейки стоит...
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06.09.2021 13:32 Ответить
Прикольно, но нецелесообразно!
Дешевле, эффективнее и проще просто повесить панель на стену.
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06.09.2021 13:36 Ответить
Полный бред и деньги на ветер, эти жалюзи судя по их площади будут на столько мало генерировать энергии что они просто никогда не окупятся. Для тех кто не понимает это что то фантастическое, а кто понимает видит что это выброшенные деньги. Солнечные панели есть хоть какой то смысл ставить если их суммарная площадь у тебя не менее 20кв/м
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06.09.2021 13:39 Ответить
Плюс аккумуляторы и инверторы.
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06.09.2021 13:59 Ответить
Самый главный вопрос для меня, как для потребителя: а через какое время для меня окупится разница между стоимостью обычных тканевых жалюзи и вот этих умных жалюзи с солнечными батареями и инверторами? Сколько электроэнергии я смогу сэкономить?
Надеяться на то, что их начнут ставить из желания сохранить Землю от энергетического коллапса не стоит.
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06.09.2021 13:42 Ответить
Никогда. И еще будешь должен за утилизацию. Українець Євген Ерік розробив "розумні жалюзі", якими зацікавилися Amazon, Tesla, Google і NASA - Цензор.НЕТ 4204
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06.09.2021 14:02 Ответить
Думаю что это небольшой бизнес проект для украинских лохов
Пропиарить солнечные жалюзи по СМИ и Инету потом они появятся в интернет магазинах и лохи это купят. Потом через годик все поймут, что это невыгодно и продажи упадут. Но за это время хозяева проекта успеют продать пару миллионов этого лохотрона и заработают
Потом придумают новый "прорывной проект" типа миниветряк на вашем балконе! Снова пропиарят эту фигню и снова за год продадут пару миллионов этого дерьма.
И так дале.... МММ вечен! Доверчивость наших лохов бесконечно потому что верят в Чудо а не в математические расчеты и факты.
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06.09.2021 13:48 Ответить
Я уверен что это те же карусельщики запустили что пускали слух мол соль(!) в мире заканчивается, когда несколько лет назад это вызвало бум в магазинах.
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06.09.2021 13:53 Ответить
Там площадь жалюзей не даст того количества енергии что надо, максимум на зарядку одного телефона в день. К тому же профит этот касается только окон с южной и югозападной сторон. Северная и утренняя восточная в пролёте.
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06.09.2021 13:52 Ответить
неправильный проект. нигде не отражена "пiдтримка" бубочки и его #ОПы. не поверю, что без "зе-найвелiчнешего" возможен такой "прорыв".
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06.09.2021 13:57 Ответить
Бери вище, сам Ахметка підтримує. То його доють на інвестиції.
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06.09.2021 15:16 Ответить
херь собача...
сколько вольт дадут жалюзи?
а ещё к этим жалюзям инвертор,коммутатор...
в общем дерьмо.
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06.09.2021 14:06 Ответить
самое смешноечто этот пи.дар,отключил комментарии в ютубе...
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06.09.2021 14:08 Ответить
Щоб носом не тікали в компанії, які виробляють такі речі роками.
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06.09.2021 15:15 Ответить
владельцы реАльных солнечных батарей, наверно, только улыбнутся этой модной, неоправданно дорогой, и малоэффективной, особенно за стеклом, цяцьке..
тут главное - реклама "метинвест", ну совсем не олигархическая контора в мире зе-лёных..)
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06.09.2021 14:19 Ответить
технология явно малоэффективная.
но можно попытаться продать ее подороже багатеньким американским фирмам.
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06.09.2021 14:48 Ответить
Хай стає в чергу.
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06.09.2021 15:12 Ответить
Молодець, зібрав собі з китайських компонентів гарну річ. Хоча міг купити і готову. В чому там іновація?
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06.09.2021 15:10 Ответить
Досить критикуати, може Рената розкрутить на інвестиції.
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06.09.2021 15:18 Ответить
Молодець! Можно Еріку - позаздрити.
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06.09.2021 16:30 Ответить
охраняйте мужика... иначе его прибьют.....
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06.09.2021 20:12 Ответить
Странно.
Я думал такие жалюзи где-то в южных странах давным-давно используют.
А тут - новейшее изобретение.
🙄
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06.09.2021 22:45 Ответить
Новость 2016 года. Видимо, хреново продаются.
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09.09.2021 17:03 Ответить
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07.05.2022 13:18 Ответить
Ну такие жалюзи наверняка ещё не скоро будут продаваться у нас в Украине....
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12.06.2023 11:06 Ответить
Я вот тоже так думаю. Поэтому рассчитывать на такие жалюзи я лично точно не буду. Хочу классические ролеты день ночь заказать https://rolety-kiev.com.ua/rolety/rolety-den-noch/ . Таких мне будет вполне достаточно для того, чтоб окультурить все окна в квартире
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13.06.2023 10:02 Ответить
 
 