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Оснований для введения "красной" зоны нет ни в одном из регионов Украины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Оснований для введения

Ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны адаптивного карантина. Нынешняя ситуация предусматривает перевод всей страны на "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу на "желтый" на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное разделение - где-то будет "желтый", где-то "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на "желтый", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина. Ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в трех областях превышены показатели COVID-госпитализаций - на Луганщине рост составил 104%, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Через две недели будет. В Умани.
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06.09.2021 13:30 Ответить
Даліє - віздє...
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06.09.2021 14:13 Ответить
Три гражданина Израиля приехавшие на празднование Рош ха-Шана́ в Умань госпитализированы в диагнозом CОVID-19. При въезде все документы о вакцинации были предъявлены. Правда верить в то, что ортодоксальные хасиды будут вакцинироваться могут только наивные украинские пограничники.
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06.09.2021 15:12 Ответить
Ничего. Пока нету но вы над этим работаете и сможете
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06.09.2021 14:10 Ответить
 
 