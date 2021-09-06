Часть кулуаров 2-го этажа парламента будет открыта для журналистов с завтрашнего дня, - Разумков

Часть кулуаров второго этажа Верховной Рады, доступ до которых был запрещен с связи с карантинными ограничениями, будет открыта для работы аккредитованных журналистов с 7 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Что касается журналистов, вопросов кулуаров, мы договаривались, что будем менять систему нашей работы с сентября. За этот год мы смогли увидеть, сколько на самом деле средств массовой информации освещают деятельность Верховной Рады. Работала и рабочая группа по этому поводу, и мы договаривались, что будем менять деятельность относительно кулуаров второго этажа. Я думаю, что с завтрашнего дня (7 сентября. - Ред.) часть кулуаров будет открыта для журналистов", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

При этом спикер уточнил, что будут некоторые ограничения по количеству находящихся в кулуарах, потому что "так как работают на балконе (в ложе прессы на третьем этаже. - Ред.), так будут работать и на втором этаже". Более подробную информацию, по его словам, предоставит пресс-служба парламента и информационное управление аппарата Верховной Рады.

Разумков призвал управления Рады и представителей СМИ "более тщательно поработать", поскольку на сегодняшний день в парламенте аккредитованы более 3 тыс. журналистов, а реально в течение года работали "объективно немного больше или около 100, которые постоянно выполняют свою работу на территории Верховной Рады".

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При этом спикер Рады убежден, что будет отработан механизм, удобный и журналистам, и парламенту, и он будет способствовать свободе слова, поскольку Верховная Рада "была и остаётся наиболее открытым органом по взаимодействию со СМИ".