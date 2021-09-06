С начала работы ВАКС получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
За два года существования Высший антикоррупционный суд получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ВАКС в Facebook.
Так, за два года в ВАКС поступило 999 514 400 грн в виде залога как меры пресечения.
Из них 65 657 420 грн направлены в госбюджет.
Возвращено залогодателям 119 487 856 грн, а остаток средств на счете, открытом для операций с залогами, составляет 814 369 124 грн.
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Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий06.09.2021 13:45 Ответить Мне нравится 2
Владимир fd08a616
показать весь комментарий06.09.2021 13:48 Ответить Мне нравится 1
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