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залог (463) Антикоррупционный суд (1070)

С начала работы ВАКС получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала работы ВАКС получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения. ИНФОГРАФИКА

За два года существования Высший антикоррупционный суд получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ВАКС в Facebook.

Так, за два года в ВАКС поступило 999 514 400 грн в виде залога как меры пресечения.

Из них 65 657 420 грн направлены в госбюджет.

Возвращено залогодателям 119 487 856 грн, а остаток средств на счете, открытом для операций с залогами, составляет 814 369 124 грн.

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С начала работы ВАКС получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения 01

Автор: Богдан Гуньковський
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А скількі витратила держава на утримання ВАКС??? Скількі покарано корупціонерів??? Скількі конфісковано награбованого ???)))
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06.09.2021 13:45 Ответить
Раз.....т....
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06.09.2021 13:48 Ответить
 
 