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Новости Политика Украины
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Законопроект о деолигархизации, реформа СБУ и Госбюджет-2022, - "слуга народа" Кравчук о приоритетах Рады на осень

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о деолигархизации, реформа СБУ и Госбюджет-2022, -

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала приоритетные законопроекты, которые должна рассмотреть Рада уже осенью.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Во-первых, законопроект о деолигархизации. В него внесли около 1200 поправок. Из них, по оценке профильного комитета, около половины - это спам, то есть предложения по замене слова или расстановке запятых. Те, которые по сути, должен рассмотреть комитет. Не думаю, что "архитектура" законопроекта существенно будет изменена. Но, возможно, будут более четкие определения. ... Предполагаю, что комитет на одной из первых недель сессии рассмотрит этот проект закона, после чего он будет внесен в сессионный зал", - рассказала парламентарий.

Вторым, по ее словам, будет законопроект о внесении изменений в закон о СБУ.

"Это реально можно будет назвать реформой. Этот документ является одним из ключевых в вопросе нашего сближения с НАТО. Потому что после его принятия СБУ превращается в спецслужбу без каких-либо функций по экономическим расследованиям, как было раньше. Как раз в Альянсе страны существенно взаимодействуют на уровне спецслужб. Здесь поправок в законопроекту больше - где-то две с половиной тысячи. Из них часть - тоже спам. Комитет уже принял решение рекомендовать его ко второму чтению. Но, насколько я знаю, у них будет еще одно дополнительное заседание, на котором нужно рассмотреть вывод юридического управления ВРУ. После того тоже будем выходить в зал", - добавила Кравчук.

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"В-третьих, как я уже упомянула, бюджет на следующий год. 15 сентября Кабинет Министров должен его зарегистрировать. После этого будем иметь заседание комитетов, будут вноситься правки. Это будет большая часть парламентской работы. Нужно, чтобы сохранились нормальные расходы на социальные выплаты, субсидии. Они должны индексироваться и увеличиваться. Также надо тщательно подойти к финансированию обороны и медицины. Для меня, как представителя гуманитарной сферы, важно, чтобы не было никаких сокращений расходов на культуру. Потому что всегда есть большой соблазн здесь сэкономить. Этого нельзя делать", - объяснила нардеп.

Среди прочего Кравчук назвала законопроект №5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. - Ред.).

"Президент на совещании дал четко понять: основная цель документа - изменение формулы расчета ренты на руду. Там 12 000 поправок. Поэтому мы дополнительно будем думать, каким образом проходить этот процесс, который может осложнить нормальную работу Верховной Рады где-то на полгода", - добавила она.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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06.09.2021 14:05 Ответить
По цьому закону Зеля сам олігарх. Законопроект о деолигархизации, реформа СБУ и Госбюджет-2022, - "слуга народа" Кравчук о приоритетах Рады на осень - Цензор.НЕТ 9846
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06.09.2021 14:07 Ответить
Законопроект о деолигархизации, реформа СБУ и Госбюджет-2022, - "слуга народа" Кравчук о приоритетах Рады на осень - Цензор.НЕТ 7616
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06.09.2021 14:14 Ответить
"деолигархизация" это такой ПУК для лохтората.
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06.09.2021 14:10 Ответить
Беня з ахметкою вже в " істериц і" ? Законопроект о деолигархизации, реформа СБУ и Госбюджет-2022, - "слуга народа" Кравчук о приоритетах Рады на осень - Цензор.НЕТ 7537
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06.09.2021 14:11 Ответить
Законов не будет, будет рассмотрение порядка 50000 тыс. поправок. Как про поручика Ржевского "Поручик, Вы любите детей? Детей??? Пожалуй нет... Но сам процесс...!
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06.09.2021 14:14 Ответить
 
 