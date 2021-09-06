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Настоящей победой для Украины будет не только мир на наших условиях, но и присоединение к ЕС и НАТО, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Настоящей победой для Украины будет не только мир на наших условиях, но и присоединение к ЕС и НАТО, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в Конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Говоря о принципах НАТО, он отметил, что главными из них являются поддержание международного мира и безопасности, развитие международного сотрудничества на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, прав человека и основных свобод для всех без исключения.

"Наше государство полностью разделяет эти принципы и уже делает весомый вклад в поддержание мира в регионе. За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой", - отметил Залужный.

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил Залужный.

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Автор: Ірина Дашківська
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Невже нікому придумати для цього вояки якісь хоч трішки розумні вислови. А то вже скоро буде казати, що вода мокра а камінь твердий.
Настоящей победой для Украины будет не только мир на наших условиях, но и присоединение к ЕС и НАТО, - Залужный - Цензор.НЕТ 2917
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06.09.2021 14:14 Ответить
В нього задача наробити "патріотичних" новин. Мудрий нарід любить вухами)
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06.09.2021 14:17 Ответить
ходили слухи, что этот кадр является настоящим военным и полным разворотом на 180 градусов относительно хомчака
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06.09.2021 14:39 Ответить
так, Залужний справжній військовий. і він виконує накази. А накази йому віддають ерьмаки з зеленськими.
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06.09.2021 14:51 Ответить
мели Емеля...
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06.09.2021 14:15 Ответить
ты шото попутал....Емели это на твоей родине - раске-федераске....
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06.09.2021 14:17 Ответить
а от и мудрий нарид прискакал. Любишь бубосю-патриота?
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06.09.2021 14:18 Ответить
с ваЗЕлином шестым у меня ничего общего, Залужный нормальный чел и говорит правильные вещи, в отличие от деда- тарана
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06.09.2021 14:41 Ответить
Тпр-р-у-у, вояче! Справжньою перемогою має бути повне визволення захоплених територій, а вже потім мир ... чи шо? Як одіну портупєю - все тупєю і тупєю?
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06.09.2021 20:05 Ответить
Щось дуже разбалакався цей головнокомандувач. Краще б армією займався та її обороноздатністю.
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06.09.2021 20:39 Ответить
 
 