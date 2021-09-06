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Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

По состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составила уже 1,5 миллиарда гривен. При этом, летом были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Министр обороны Андрей Таран, которого на этот пост продвинул лично глава Офиса Президента Андрей Ермак, должен быть как можно быстрее отправлен в отставку. Просто невероятно, что такой бардак как сейчас в МО может происходить на 8-м году войны", - заявил он.

"По состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составила уже 1,5 миллиарда гривен - об этом сообщают источники Цензор.НЕТ. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление", - пояснил он.

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Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов 01

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отметил журналист.

"Замминистр обороны по вооружению Миронюк и по снабжению Халимон уволены с этих постов за коррупцию, по ним открыты уголовные дел", - напомнил Бутусов.

"Провалены поставки топлива, боеприпасов. Уже сентябрь, а нет контрактов по дизельному топливу", - акцентировал он.

"Такого бардака по ряду направлений даже в 2014-м не было, а у нас уже 8-й год война. Как обычно провалено заключение контрактов по Гособоронзаказу. Снова будет сорван ГОЗ, второй год подряд. Все это результат того, что на должности находится безответственный министр, назначенный в угоду одному человеку - Ермаку, а не в интересах армии, не для реформ и не для победы в войне. Располагая информацией о полном бардаке в управлении, Офис Президента не делает ничего для решения существующих проблем. Президент Зеленский произносит в Вашингтоне пафосные речи, что якобы армия и оборона дял него приоритет. Вот это настоящий приоритет. Вы когда на фронте снова фотографироваться прилетите, Владимир Александрович, так солдатам расскажите, когда вы наконец займетесь реальными проблемами Минобороны, это будет для бойцов полезней чем очередная показуха с участием президента", - резюмировал Бутусов.
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Топ комментарии
+40
верещук чудовий вибір. А після неї можна і філіпа кіркорова.
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06.09.2021 14:22
+34
никакого бардака.целенаправленный развал Украины зе командой.
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06.09.2021 14:16
+34
Так зелена мерзота для того й до влади й дорвалась, щоб бардак, хаос і безлад. То ж і їхня ціль! Зміна тарана на барана нічого ж не змінить. Щоб щось змінити ту всю зелену гидоту треба міняти, всю!
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06.09.2021 14:16
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Страница 2 из 2
Книжка - не показатель, тупая бравада зеленского - это тоже не показатель. Хайп, на котором он пришел к власти, не сможет продолжаться бесконечно, реальность уже берет свое. Конечно, второго срока не будет. Правда мы пока сами не совсем понимаем, что будет и как.
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06.09.2021 17:49 Ответить
Зеленскому важна поддержка США и больше ничего не надо,если американцы дадут добро на второй срок значит так и будет,все западные СМИ протрубят что прошли демократичные выборы и троекратное ура.
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06.09.2021 17:55 Ответить
Зеленскому нужны США. Вот только ли нужен ли Америке зеленский - громадный вопрос. США нужен Коломойский и еще пара-тройка типов иже с ним. Несмотря на то, что зеленский подписал меморандум о выдаче подозреваемых в обход стандартных процедур, выполнить его будет очень сложно. Это будет проверка на вшивость. Разговор с зеленским будет только в контексте выполнения этого меморандума.
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06.09.2021 18:04 Ответить
Если бы США был нужен Коломойский он бы уже стоял раком прямо на лужайке перед Белым Домом.
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06.09.2021 18:09 Ответить
всё что связано с ермаком, это всё бардак и крючкотворство.
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06.09.2021 17:58 Ответить
Хто і за які полководські чи інші заслуги призначив Тарана міністром оборони??По яких критеріях?? Якщо під час війни спеціально призначають недієздатного військового керівника, то яку ціль переслідують і яку понесуть відповідальність за злочин...? ВР, ДБР, СБУ, патріоти де Ви?
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06.09.2021 21:42 Ответить
Що тут дивного?! У Тарана морда саботажника.
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06.09.2021 18:11 Ответить
Повісили всі негаразди на цапа-відбувайла
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06.09.2021 18:40 Ответить
Выгнать на хрен тарана вместе с ермаком, сколько можно терпеть этих иродов, задолбали они уже всех. А ермак уже оперился полностью, забылись все прошлые грехи, клоун пригрел своего дружбана и всё ему простил. Вывод, - гнать это кодло сраной метлой, подальше вообще от Украины.
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06.09.2021 19:21 Ответить
Аваков ушёл и что-то изменилось?
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06.09.2021 19:29 Ответить
Таран по заданию РФ и под кураторством Ермака усердно трудится на развал армии и у него это хорошо получается. По случаю снятия с должности получит очередное воинское звание в российской армии и какую нибудь медальку.
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06.09.2021 20:02 Ответить
это чистой воды - саботаж .в УК Украины можно найти около десятка
статей, отдаленно соответствующих термину "саботаж", но статьи
"САБОТАЖ" в разделе "Злочини проти основ національної безпеки
України" - nightнема... есть статья 113 "Диверсия", и все… за ней уже
следует "Шпиёнаж". В 2017 выносился вопрос Куприем - Парубием на
рассмотрение в ВР, и то не в разрезе войны с паРашей ... и там же в ВР закон и
сдох , в первом чтении…

т.е
невыполнение чиновниками своих
должностных и прочих функциональных обязанностей и инструкций , наносящих ущерб
государству - массовое…и никто сейчас этим вопросом- не занимается .
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06.09.2021 21:16 Ответить
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