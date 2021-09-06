РУС
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Новости Политика Украины
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история (1997) переименования (702) Разумков Дмитрий (1521) Арестович Алексей (327)

"Лучше жевать, чем говорить": Разумков об идее советника главы ОП Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против идеи советника главы ОП Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину.

Об этом Разумков заявил в комментарии журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Иногда лучше жевать, чем говорить ... Мы с вами живем в Украине, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играть с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", — сказал Разумков.

Он также добавил, что информации о том, что в Офисе Президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.

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Напомним, на прошлой неделе Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России. "Надо у них (России — ред.) отобрать бренд "русский" наконец-то. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно:" русько-российская война "." Русько-российская", с мягким знаком. Русь — это мы ... русские, русины, как нас называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", — сказал Арестович.

В то же время Цимбалюк поинтересовался, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании Украины. Арестович заверил, что этот вопрос уже в работе.
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Топ комментарии
+15
А что ватничку разумкову не нравится? У Михаила Грушевского есть работа "История Украины-Руси". И как бы не казалась экстравагантной идея люськи,но у кацапни бомбит не на шутку от этого. Название "Русь" то ими краденое. Позорные московиты они и не более того.
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06.09.2021 14:50
+13
мокнули Люсю
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06.09.2021 14:41
+9
причем вам обеим.
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06.09.2021 14:41
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Русскіє - московити улусскіє, а русь - українці "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 97
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06.09.2021 17:27 Ответить
Руси ат финскава гребцы, а русские калька с мардовского рускень принадлежащие к руске, шо с мардовскава народ. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474
Чиво в рускам изиге ёлка, ёж с "ё", йог и йод через "Й". Патаму шо йог и йод иносраные слава, а ёж (свернувшийся) и ёлка (алка) мардовские. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9474
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06.09.2021 18:57 Ответить
+5
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06.09.2021 19:59 Ответить
До чого тут поет Шевченко, що жив у 19 столітті? - Королівства Русь - теж не існувало? - КОРОЛІВСТВО РУСЬ (Королівство русинів) "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7019 -- Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України http://www.history.org.ua/?termin=Korolivstvo_Rus
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06.09.2021 17:26 Ответить
_Если сексоты путлера и местные полезные идиоты смогут подсунуть Украине эту поганку, то это придётся безуспешно объяснять всему миру и десяткам тысяч путлеровских ботов по всему миру, и на десятках различных языков! Ты неспособен смотреть дальше своего носа, понять как будет развиваться эта затея путлеровцев?!
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06.09.2021 17:38 Ответить
Хіба я кажу, що треба перейменовувати Україну, на Русь-Україну? - Я кажу, що Україна - єдина спадкоємиця Русі. На мою думку, якщо перейменовувати, то по-перше, не зараз (це не на часі), а трохи згодом - після розпаду Московії, на - Русь, а не "Русь-Україну" "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7526
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06.09.2021 17:50 Ответить
"Пропонується як засіб контрпропаганди. У тому числі"

Ця "контрпропаганда" - невчасна. Зара головне - вступ до НАТО, зберегти державу. А тоді можна ставити це питання як акуальне.
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06.09.2021 17:55 Ответить
Хоспаді ... Яке НАТО ?? Нам вже 1000500 разів поясняли, що не на часі.
Хіба що програма партнерства.
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06.09.2021 20:09 Ответить
Україна знає, які кроки потрібні для вступу в НАТО - Білий дім "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 5268
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06.09.2021 21:46 Ответить
Лущее пида рассию у ё бань пирименавали бы, шоп мардва гатовилласся стать си бэйэм (северо- западным) улусом чайникав. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 4337 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 4337 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 4337
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06.09.2021 18:26 Ответить
Правильно.
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06.09.2021 18:52 Ответить
Перейменування нічим не допоможе, тільки нашкодить.
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06.09.2021 18:54 Ответить
разумков, придурку, це нормальна iдея, люся тут нiдо чого. це не нова i не його iдея.

поки що достатньо прописати в преамбулi Конституцiї - Україна, iсторична назва Русь. все.

використовувати назву Русь у днi свят, для назви Церкви - Православна Церква України-Руси i таке iнше.

А те, що не на часi, то гнида разумков несе маячню, це давно вже та завжди на часi.
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06.09.2021 18:59 Ответить
Впринципі ідея вірна. Але є декілька підводних рифів, які маємо розібрати перед тим як впроваджувати цю ініціативу. Джерело: https://censor.net/ru/b3286586
Ви будете здивовані, але Арестович далеко не перший хто хотів це зробити. Розпочав цю боротьбу за назву "Україна - Русь" понад сто років тому Михайло Грушевський.
Так. Той сами професор історії та перший президент України Української Народної Республіки. У своїй праці "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" він прямо писав «Общерусскої» історії не може бути, як нема «общерусскої» народності… Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-руської."
Відчули різницю? Грушевський стверджує: Ми україно-руська народність! А не "русько-українська," як нам зараз навязує Арестович!
Дуже тонка граннь, але як то кажуть - диявол ховається у деталях.
Тому що при такому підході ми водночас і лишаємо за собою право на історичну монополію назви "Русь" і водночас "українська" лишається домінантною у цій парі.
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07.09.2021 00:23 Ответить
Название рассия прыдумали у хенштаби залатой арды. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9252 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9252 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 9252

Ваащета там прытумали название этава улуса как ё бань. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7565 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7565
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06.09.2021 19:17 Ответить
Якщо і міняти назву то тільки на "Київську Русь".
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
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06.09.2021 19:32 Ответить
Бро, ты перепил? Белорусы это украинцы, которых орусила Рашка, и придумала для них белорусский язык. Обозвали Берестьє Брестом, откусили кусок украинских земель, если Луку погоним одновременно с ******, Брест по-любому наш.
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06.09.2021 19:55 Ответить
Я знаю що Україна і Білорусь один народ, а Росія ні.
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06.09.2021 23:25 Ответить
Білоруси з вами не згодяться. І мають на це право.
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06.09.2021 23:48 Ответить
а еще я в неё ем
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06.09.2021 19:50 Ответить
Люся впервые в жизни что-то умное сказанула, а ей свои же рот закрывают.
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06.09.2021 20:03 Ответить
Название РУсь - сомнительно, как название государства в прошлом, бо киевским землям такое название дали кацапы в позапрошлом веке, я уж молчу о прилагательном руссийская страна. Во всех летописях говорится о землях киевских , волосских и иже... Слово русь, в летописях, соотносится к народности русь, бывшие анты.("...пойти из Новгорода к брату в Киев, пойти к руси"). Если бы киевская империя имела назавание Русь, то получается полный абсурд, мол, понимать летописный визит из Новгорода в Киев, как визит из Руси в Русь ента просто дурдом "Солнышко"...
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06.09.2021 20:30 Ответить
...к слову, Киев стали звать матерью городов руських, нужно понимать как столица всех земель народа у Киева, который звался русью.
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06.09.2021 20:35 Ответить
...если бы летопись была написана во времена, когда русь еще звались антами, то в летописи написали бы , мол, Киев стал матерью городов антских.
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06.09.2021 20:37 Ответить
Не надо запутывать. Надо понимать, что Русь была империей того времени. Метрополия Руси вся находилась на территории современной Украины. Столица - Киев. Вот с Новгорода и ехали в Русь, то есть в метрополию. Это все равно как из периферий английской империи ехали в Англию, то есть в метрополию.
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06.09.2021 23:31 Ответить
А анты это отдельный вопрос, который не ко времени. Он не достаточно изучен. И то что с нашими предками было до антов тоже неизвестно или очень мало известно. Тогда как с вопросом Руси все ясно. Поэтому не надо размазывать.
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06.09.2021 23:46 Ответить
Киев мать города руськи, це не мать, а иметь города руськи. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 1213 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7943 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 7943 Бо на украинском не мать, а мати. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6924 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6924 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6924
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06.09.2021 23:53 Ответить
Это слово синоним современного слова "столица". Тогда не было слова "столица".
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07.09.2021 00:47 Ответить
Не несем муйня, ана житкая и разливаицца и учамц матчасц. Сталица ат слова стол, шо раньше было стулом, то есть там сидел господарь, дающий господа - религию. И никаких синанимав не было. У сербов вошть так и называлсся жупан (жопан), то есть тот хто сидит жопой на этам стуле и кэруе. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 4246 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6060 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6060 А Киев имел гарада руские по полной программе, игарёху за такое даже на 2 березах разорвали. "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6060 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6060 "Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну - Цензор.НЕТ 6060
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07.09.2021 11:34 Ответить
Ишь как у разюмкова подгорело... Вот ватное нутро его еще раз и вылезло.💩
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06.09.2021 22:40 Ответить
Якщо і міняти назву то тільки на "Київську Русь".
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю, так як ми і є русинами.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
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06.09.2021 23:26 Ответить
Якщо назвати "Київська Русь, то ми згодимося, що були і є ще якісь Русі. Біла, московська, володимирська, суздальська, новгородська і т.п. Ніякої іншої Русі ніж Русь із столицею в Києві ніколи не було і нема. Так званим біларусам таку назву нав'язала московія. Ми колись з ними дружньо домовимось і вони собі придумають щось інше..
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06.09.2021 23:40 Ответить
Перейменовувати необхідно. Але можливо, що не на Русь-Україна, а на Україна-Русь. Вибір складний.
Така здвоєна назва об'єднає наші минуле й *******.
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07.09.2021 01:25 Ответить
Але я боюсь, що шумок перейменування, вони використають для відволікання уваги від афери тисячоліття - дерибану української землі, яку вони проводять.
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07.09.2021 01:43 Ответить
Ще багато років назад І.П.Смешко казав, що якщо б при проголошенні незалежності України її б назвали Україна-Русь, то багатьох проблем не було б.
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07.09.2021 02:20 Ответить
До речі, Смешко хоча й доктор технічних наук і військовий, але серйозно цікавиться нашою древньою історією і добре її розуміє. Він недавно написав невеличку книжку з древньої історії України. Розумна людина до всього підходить з розумом, і його книжка вийшла доволі цікава і навіть професійна.
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07.09.2021 02:27 Ответить
Да не вывеску на бардаке менять надо,а "мамку",которая бдяд.ми руководит.
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07.09.2021 08:54 Ответить
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