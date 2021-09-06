"Лучше жевать, чем говорить": Разумков об идее советника главы ОП Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против идеи советника главы ОП Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину.
Об этом Разумков заявил в комментарии журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.
"Иногда лучше жевать, чем говорить ... Мы с вами живем в Украине, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играть с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", — сказал Разумков.
Он также добавил, что информации о том, что в Офисе Президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.
Напомним, на прошлой неделе Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России. "Надо у них (России — ред.) отобрать бренд "русский" наконец-то. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно:" русько-российская война "." Русько-российская", с мягким знаком. Русь — это мы ... русские, русины, как нас называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", — сказал Арестович.
В то же время Цимбалюк поинтересовался, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании Украины. Арестович заверил, что этот вопрос уже в работе.
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Чиво в рускам изиге ёлка, ёж с "ё", йог и йод через "Й". Патаму шо йог и йод иносраные слава, а ёж (свернувшийся) и ёлка (алка) мардовские.
Ця "контрпропаганда" - невчасна. Зара головне - вступ до НАТО, зберегти державу. А тоді можна ставити це питання як акуальне.
Хіба що програма партнерства.
поки що достатньо прописати в преамбулi Конституцiї - Україна, iсторична назва Русь. все.
використовувати назву Русь у днi свят, для назви Церкви - Православна Церква України-Руси i таке iнше.
А те, що не на часi, то гнида разумков несе маячню, це давно вже та завжди на часi.
Ви будете здивовані, але Арестович далеко не перший хто хотів це зробити. Розпочав цю боротьбу за назву "Україна - Русь" понад сто років тому Михайло Грушевський.
Так. Той сами професор історії та перший президент України Української Народної Республіки. У своїй праці "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" він прямо писав «Общерусскої» історії не може бути, як нема «общерусскої» народності… Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-руської."
Відчули різницю? Грушевський стверджує: Ми україно-руська народність! А не "русько-українська," як нам зараз навязує Арестович!
Дуже тонка граннь, але як то кажуть - диявол ховається у деталях.
Тому що при такому підході ми водночас і лишаємо за собою право на історичну монополію назви "Русь" і водночас "українська" лишається домінантною у цій парі.
Ваащета там прытумали название этава улуса как ё бань.
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю, так як ми і є русинами.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
Така здвоєна назва об'єднає наші минуле й *******.