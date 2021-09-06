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Новости Политика Украины
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ВР (28724) поправки (93) спам (6) Потураев (135)

Раде осенью необходимо разобраться с "поправочным спамом", из-за него никакую реформу нормально не проведешь, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде осенью необходимо разобраться с

В Раде есть достаточно непростая ситуация с "поправочный спамом". Работать в ситуации, когда реформаторские законы блокируются огромным количеством поправок, неприемлемо.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Аграрная реформа уже "отдыхает" по сравнению с тем, сколько сейчас вносится поправок к законопроектам. Есть законы-рекордсмены, в частности налоговый №5600. Да, по нему существуют определенные споры. Но есть пункты, которые не вызывают никаких сомнений, и которые точно надо принимать. Например, повышение ренты на руду", - отметил парламентарий.

По словам Потураева, нардепы проголосовали в первом чтении проект закона, который бы помог справиться с таким "поправочный спамом", но он не полностью решает вопрос.

"Нужно фундаментально пересматривать регламент. Да, надо сохранить право оппозиции на дискуссию, на отстаивание собственной точки зрения и т.д., но как сегодня, дальше продолжаться не может. ... Понятно, что 12 тыс. поправок будут рассматриваться минимум три месяца. При таких условиях никакой реформу нормально проведешь. Даже идеальную. Поэтому осенью нам нужно разобраться с этой ситуацией", - подчеркнул нардеп.

Подробнее читайте в материале "Новый политсезон: бюджет, отставки и сюрпризы от власти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое "слуг народа" отозвали языковые поправки к "бюджетному" законопроекту. Нет смысла выносить вопрос на голосование без консолидированной поддержки, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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А какую реформу нормально провели?
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06.09.2021 14:40 Ответить
А ты думаешь легко страну развалить? Некоторые сопротивляются, можно сказать саботируют
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06.09.2021 14:45 Ответить
А какую реформу нормально провели?
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06.09.2021 14:43 Ответить
"Нормально" из пасти психически нездорового индивидуума Потураева ?
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06.09.2021 14:43 Ответить
Не лізьте ні в які реформи, ну вас нафіг.
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06.09.2021 14:44 Ответить
країна де "реформи" проводять потураєви може не витримати
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06.09.2021 14:47 Ответить
а ти довів якось, що то саме СПАМ, а не намагання хоч якось виправити вашу недолугу законотворчість?
а, Нікітушка?
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06.09.2021 14:47 Ответить
Вв уже получили все и даже больше. А виноват спам. Нет, утырки зеленые, это вы ВИНОВНЫ.
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06.09.2021 14:50 Ответить
Потураев так говорит, как будто цель Зели проводить в стране реформы. Он так далёк от этого, как ещё не был ни один бывший президент Украины.
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06.09.2021 19:15 Ответить
 
 