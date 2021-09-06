Раде осенью необходимо разобраться с "поправочным спамом", из-за него никакую реформу нормально не проведешь, - "слуга народа" Потураев

В Раде есть достаточно непростая ситуация с "поправочный спамом". Работать в ситуации, когда реформаторские законы блокируются огромным количеством поправок, неприемлемо.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Аграрная реформа уже "отдыхает" по сравнению с тем, сколько сейчас вносится поправок к законопроектам. Есть законы-рекордсмены, в частности налоговый №5600. Да, по нему существуют определенные споры. Но есть пункты, которые не вызывают никаких сомнений, и которые точно надо принимать. Например, повышение ренты на руду", - отметил парламентарий.

По словам Потураева, нардепы проголосовали в первом чтении проект закона, который бы помог справиться с таким "поправочный спамом", но он не полностью решает вопрос.

"Нужно фундаментально пересматривать регламент. Да, надо сохранить право оппозиции на дискуссию, на отстаивание собственной точки зрения и т.д., но как сегодня, дальше продолжаться не может. ... Понятно, что 12 тыс. поправок будут рассматриваться минимум три месяца. При таких условиях никакой реформу нормально проведешь. Даже идеальную. Поэтому осенью нам нужно разобраться с этой ситуацией", - подчеркнул нардеп.

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