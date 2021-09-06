Задержанные оккупантами крымские татары Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов получили 14 и 15 суток админареста, - "Крымская солидарность"

Киевский районный суд оккупированного Симферополя постановил арестовать Эльдара Одаманова на 15 суток и Шевкета Усеинова на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции по административной статье 19.3 КоАП РФ.

Об этом рассказала адвокат Лиля Гемеджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По словам защиты, судебное заседание прошло с существенными нарушениями. В частности стороне не было позволено высказаться после исследования материалов дела, а также отказано во всех ходатайствах: истребование документов из МВД, привлечение супруги Одаманова в качестве свидетеля, привлечение прокурора для соблюдения принципа состязательности сторон.

"Процесс прошел в быстром режиме. Судя по тому, что наказание Шевкета Усеинова отличается в одни сутки - решение было принято за пределами судебного заседания заинтересованными людьми", - полагает Гемеджи.

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При этом суду разъяснялось, что мужчины были похищены и насильно удерживались силовиками. Подсудимые больше суток провелик с мешками на голове в неизвестном помещении. Затем их отпустили на симферопольскую набережную, где через несколько минут правоохранители потребовали у них документы, изъятые при обыске. По версии полиции, мужчины оказывали сопротивление "руками и ногами".

Защитница обратила внимание, что в документах указано: протокол административного правонарушения оформлен на основании паспорта. Это опровергает версию сотрудников полиции о его отсутствии. Также протокол задержания и протокол о правонарушении отличаются по времени - то есть подсудимых безосновательно удерживали более 5 часов без каких-либо процессуальных документов. Сейчас Одаманов и Усеинов содержатся в ИВС Симферополя. Обвинение в подрыве газопровода им пока не предъявлялось.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее. Они были доставлены в "Железнодорожное" и "Центральное" РОВД, их будут защищать адвокаты "Крымской солидарности", задержанным выдвинули обвинение в неповиновении полиции и невыполнении правил поведения при ЧС.