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Лавров (2204) Балтия (283) русский язык (554)

Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия: "Объявлена открытая война"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.

По словам дипломата, в странах Балтии и в Украине "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций.

Министр напомнил, что в конституции Украины прямо прописаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств. Несмотря на это, в стране несколько лет назад был принят закон об украинском языке как государственном языке, где сказано, что с сентября 2020 года позволяется преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, в дальнейшем — лишь на украинском.

25 августа сообщалось, что русский язык в Днепропетровской области лишили статуса регионального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве
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Топ комментарии
+53
Он не дебил. Иначе он бы не занимал этот пост, а его дочка не была бы гражданкой США. Дебилы его слушают и ему верят.
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06.09.2021 14:49
+49
Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6327
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06.09.2021 14:57
+40
Скільки україномовних шкіл зараз в фашистській Росії?
С4кільки церков ПЦУ?
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06.09.2021 14:47
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стоит статуя
и смотрит вниз
а вместо х@я
лавровый лист
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06.09.2021 15:22 Ответить
Отвечать нужно с вопроса, какого лешего эта говорящая лошадь сует свой нос в дела чужого государства? Оно знает, сколько украинцев проживает на территории его недоимперии? Миллионы! Как обстоят дела с украинским языком в наРФии?!
Так что чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, старая кляча!
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06.09.2021 15:24 Ответить
Понад 350 років триває наполеглева та послідовна асиміляція українців московитами і мова ,це наріжний камень націі !!!)))
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06.09.2021 15:30 Ответить
Империя жрет республику...
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06.09.2021 20:54 Ответить
Во как... Меня оказываются ущемляют два года. Блин пора открыть глаза и поверить этой унылой лошади?
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06.09.2021 15:24 Ответить
Цензор вже занадто нагнітає.
нам, що не пофіг що там варнякає гітлерівський Рібентроп під час війни своїм закріпаченим бюджетникам ?
І так зрозуміло що собака крім гавкіту нічого іншого не скаже.
В тім, як і нічого іншого не можуть сказати і його поневолені вчителі-кріпаки.
Їх хоч в дупу дери, всеодно будуть дякувать. Така вона загадкова російська душа
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06.09.2021 15:25 Ответить
P.S. душа це одиницю виміру. в них там кріпаків так рахують
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06.09.2021 15:27 Ответить
Криваві окупаційні російські власті проводять на півострові масовий етноцид українців і кримських - татар. Вони закрили всі українські школи і дитячі садки, український театр, українську церкву, україномовні газети.... Кремлівські фашисти )(уйла, ці криваві завойовники Українського Криму проводять жорстоку політику повного викорінення будь-якої української присутності, знищуючи і депортуючи українське населення ..... І при цьому заселяють тимчасово окупований Український Крим сотнями тисячь своїх російських громадян с з рязанським і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів -кацапів, притому вони всі поголовно прокремлівські фашисти -опричники кривавого )(уйла і люті вороги для Українського Криму так і для Української держави ...!
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06.09.2021 15:37 Ответить
У мля всю жизнь разговариваю на русском,ни как не дождусь дискриминации.Алле ты где там.
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06.09.2021 15:25 Ответить
Осторожно! Сейчас Лаврушка спасать примчится от того,что не дискриминировали!
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06.09.2021 16:16 Ответить
Для україномовних українців мовного питання не існує взагалі !!! Мовне питання ,це параноїдальна маячня москалів!!!))))
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06.09.2021 15:26 Ответить
існує! коли обслуга в магазині какає, хіба це не проблема?
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06.09.2021 16:06 Ответить
И Слава Богу!
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06.09.2021 15:27 Ответить
Мова,історія ,культура та церква -це наріжні камені народа(націі) !!!)))
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06.09.2021 15:31 Ответить
У в нелегітимній ворожій Україні Держ. Думі РФ теж обурені скасуванням вивчення своєї російської мови в українських школах, і назвали рішення офіційного Києва інквізицією. Однак підло промовчали про повне знищення української мови на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, і знищення пам'ятників класикам української літератури. Абсолюте знищення всіх українських книг і бібліотек, УПЦ.. в Криму і на Донбасі, переслідування україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. У окупованих Криму і "лугандонії ордло" закриті всі українські школи, церкви .. і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську," А закриття єдиної української бібліотеки в столиці кацапів мацкве, і відсутність хоча б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій паРаші. А цей фашист москаль лавров, взагалі назвав українську и білоруську мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій Росії немає жодної української школи, але чому то з приводу однієї державної мови в Україні обурюється саме росія тоталітарна країна з тільки з однією державною штучною російською мовою, на якій спілкуються і навчаються всі біля 200 поневолених народів - рабів в цій кривавій тюрмі народів РФ.-
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06.09.2021 15:34 Ответить
Вихід один - заборонити російську "мову" в Україні в усіх сферах життя. Не буде російськомовних - не буде порушення прав російськомовних. Наступним кроком має бути заборона російської "мови" у Росії, так само, як Росія забороняла українську мову в Україні.
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06.09.2021 15:35 Ответить
хто б росію заборонив.
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06.09.2021 15:42 Ответить
Україну мало не знищила російська мова і очевидно що Россію знищить українська. Інакше б ми не чули цих русскаязичьних воплєй.
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06.09.2021 15:53 Ответить
Історичний ,незворотній процес руйнаціі РІ триває вже поад 100 років !!РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !! Вдала євроінтегрція України ,це каталізатор прискорення руйнації РІ ,це гаплик "Русскому миру" !!!))))
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06.09.2021 16:02 Ответить
піздно вдже. світ змінився. інтернет не дасть. і зробити як китай не дадуть інші закони.
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06.09.2021 16:07 Ответить
Я колись намагався щось написати на якомусь російському форумі українською...замість літер і, ї, є, ' видавав якусь абракадабру з десяти знаків. Тут справа не у тому, що це неможливо, а у тому, що ніхто не збирається це робити.
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06.09.2021 16:56 Ответить
то ще пів біди, мене одразу банять )))
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06.09.2021 16:58 Ответить
ну так блокувати букви це означає все-рівно що ти можеш там писати.
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06.09.2021 17:00 Ответить
А в мене не пропускали повідомлення, типу: не розпізнають знаків.
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06.09.2021 20:35 Ответить
Мета Росіі ,перетворити громадян України в "русскоязичную" бидломасу ,яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной"с бидломасі росєян !!!))))
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06.09.2021 15:35 Ответить
так це вже зроблено. зараз мета - не дати цю бидломасу привести у людський стан.
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06.09.2021 15:56 Ответить
Касаб в своём репертуаре существо несуразное: его посылают к чертовой бабушке на "их чистом русском языке", а оно, несуразное, блеет что его посылают не на том языке.
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06.09.2021 15:37 Ответить
Слід пам"ятати і усвідомлювати ,що головна загроза Україні ,як сувереній державі і українцям ,як націі ,це кремлівські гниди в Україні ,а мовне питання це іх інструмент для досягнення мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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06.09.2021 15:41 Ответить
Ого ,судя по картинке лавров уже не унылая лошадь ,а разьярённая
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06.09.2021 15:45 Ответить
Памагите!Фашисты языка лишают!!!
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06.09.2021 15:46 Ответить
лошадь ты лучше займись своей кацапней чем лезть в дела других стран
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06.09.2021 15:48 Ответить
ніфіга собі! чогось щоб клієнта українською обслужили, треба гаркнуть на обслугу! і кого тут дискримінують тоді?
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06.09.2021 15:50 Ответить
Русскіє, разом з їх язиком, мають бути там, де зараз савєцкіє. Вже зараз знайти в Україні русскава досить важко, приблизно так, як того , хто голосував на Зєлєнскава.
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06.09.2021 16:03 Ответить
русскіх не уснує. є росіяни, українці, білоруси. русскій здох разом із совком. але полишив після себе скалічене бідло з однією мовною хвилею.
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06.09.2021 16:08 Ответить
Русскіє самі себе називають русскімі і їм дуже не подобається, коли їх русскімі називають українці, бо тоді українці позиціонують себе як нєрусскіє. А росіянами вони ж самі називають всіх громадян Російської Федерації. Це, мабуть, так задумано, щоб в українській мові не було позначення росіянина за національною ознакою, як русскава. Бо, як кажуть, поки ти щось не назвав, ти не маєш над ним влади. Хтось дуже боїться слова ДЕРУСИФІКАЦІЯ.
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06.09.2021 17:05 Ответить
ну русскіми себе називають
1. дамбас
2. "хворі" на "материку"
3. російске малорозвинуте бидло.
місяць назад рос-смі брали у Гончаренка інтерв"ю через скайп, так там на репліку про русскіх, журналістка видала коронну фразу "я нє русская, я россіянка"! прозріла, курка.
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06.09.2021 17:10 Ответить
стидна бить русскім...
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06.09.2021 17:26 Ответить
ну схоже одній дійшло. можна лише сподіватись, що її багато подивились у той момент.
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06.09.2021 17:30 Ответить
Чем больше Лавров пизз дит, тем больше люди ненавиддят всё русское.
Это при том, что и путин, и Лавров - этнические евреи, разжигающие войну
между Украиной-Русью и Московией.
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06.09.2021 16:12 Ответить
Вважаєш, що Русскій Міръ - це єврейський проект?
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06.09.2021 17:06 Ответить
Авжеж.
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07.09.2021 04:34 Ответить
Почти половина ВСУ русскоговорящие, которые с огромным усердием защищают Украину и без проблем уничтожают рашистов.
На Цензоре приблизительно столько же хают Рашку и эту говорящую лошадь на искусственном русском языке, согласно их же Вики.
Так что нет никаких проблем в Украине с русским языком. Проблемы как раз у вас, рашисты! Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6089
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06.09.2021 16:13 Ответить
Він не дурень, він знає що робить. Накачує суспільство, а потім буде посилатися на те, скільки разів вони попереджали.
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06.09.2021 16:13 Ответить
Боже, цьому пристаркуватому арі вже так хочеться жити в Омериці-так ні:клята кремлівська мафії не відпускає......піде на скрепи....
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06.09.2021 16:15 Ответить
тикы я нэ знаю як на тий руске собачий мови гутарить..)))
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06.09.2021 16:17 Ответить
Что объявлена открытая война, вот тут сложно с этой старой клячей спорить.
Сами напали, не нойте теперь! Слава Украине!
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06.09.2021 16:23 Ответить
руSSкий язык - перший елемент окупації теріторії, куля - другий.
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06.09.2021 16:26 Ответить
А какое отношение имеет Лавров к внутренним делам Украины?
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06.09.2021 16:31 Ответить
яму приснилось, шо он украинский сцарь
и он праснулся ...в маче Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 1495
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06.09.2021 16:47 Ответить
А как же тогда в США. Там же абсолютная дискриминация. Разговор двух евреек в Нью-Йорке: Возмутительно! Мы уже здесь 3 года, а они еще не говорят по русски!
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06.09.2021 16:36 Ответить
німці для особливообдарованих русской хромосомой пишуть на узком таблички.
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06.09.2021 17:01 Ответить
А дарма.
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06.09.2021 17:51 Ответить
штазі так не думають, раз пишуть. а мо там вже і німців немає, уже всі виздихали, обтуркились і зкацапились.
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06.09.2021 18:04 Ответить
Старая кляча в последнее время часто лезет в чужие ясли за кормом.Проверь лучше,на каком языке твой приплод в США общается.Неужели не на русском?
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06.09.2021 16:41 Ответить
Дочь Лаврова лет 15 уже живет в рашке. Иначе бы он так не борзел. А вам явно не хватает патриотизма писать на мове.
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06.09.2021 17:16 Ответить
Одрлжи свой.
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06.09.2021 17:55 Ответить
Пусть меня вызовут повесткой компетентные органы и предложат на видео сказать "паляныыыця" и я, может быть, поверю лавоуше, а пока всё - ништяк!
Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 7655
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06.09.2021 16:44 Ответить
Цап Україні не указ!
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06.09.2021 16:54 Ответить
Лавров, скільки класів з українською мовою навчання нині є на Росії?
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06.09.2021 17:01 Ответить
то не аргумент для узькомозглих.
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06.09.2021 17:02 Ответить
Русский язык больше не язык
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
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06.09.2021 17:10 Ответить
АМИНЬ !!!
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06.09.2021 20:09 Ответить
Если бы. Патриоты как будто назло Лаврову не хотят избавляться от русской челюсти.
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06.09.2021 17:13 Ответить
этот долбанный буцефал международной дипломатии всё не уймётся!? уже до блевоты противно слушать про этот некий изЫг
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06.09.2021 17:15 Ответить
Сказочный долбойоб
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06.09.2021 17:16 Ответить
Передавай привет Кобздону
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06.09.2021 17:17 Ответить
Конь, как лужу перднул. Идиот.
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06.09.2021 17:19 Ответить
Я вчився ще тоді в Україні в українській школі, але російську мову там все одно викладали...підручник з української мови називався "Читанка", з російської - "Родная речь". Співи, праця та фізкультура були російською. І ніхто не питав - знаєш ти російську мову, чи ні.
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06.09.2021 17:24 Ответить
То у містах. А на совковій периферії якщо хтось щось скаже москальською мовою - на нього усі дивляться як на марсіанина.
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06.09.2021 18:13 Ответить
А СА і згадувати не варто !!!))))
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06.09.2021 18:14 Ответить
=родная речь= ? Це явно підручники з рашки були.
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06.09.2021 20:37 Ответить
Шо поделаешь? Не желают украинские лошади общаться на русском....мову им подавай !? Вот и колбасит неподкованного.
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06.09.2021 17:45 Ответить
Яка ж насолода дивитися на безсильно палаючі ватні пердаки! )))
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06.09.2021 18:07 Ответить
На чистом русском -Лавров, иди на йух.
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06.09.2021 18:08 Ответить
Лінгвісти, філологи, скажіть йому хтось що москальська мова не здатна окреслити нюанси українського буття, а є лише засобом приблизного тлумачення для московськощелепних того що відбувається в Україні.
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06.09.2021 18:09 Ответить
Дайте цьому ************* сільоТки Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 4025
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06.09.2021 18:13 Ответить
P.S. ... бажано iржавоi...
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06.09.2021 20:01 Ответить
Ваащета у пида рассии мардву и мардваньазикань дискрыминирують. Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 7276 Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 9671 Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6484 Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6484
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06.09.2021 18:23 Ответить
А чого це кобильониш не волає про ущімлєніе руцкіх в Німеччині яких 2 млн. а навпаки допомогає їх ущімлять продаючи газ?
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06.09.2021 18:27 Ответить
Лавров, пишу тебе так, что ты понял: пошел на х**. Звездочки тебе не помешают понять смысл, так ведь?
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06.09.2021 18:51 Ответить
Шо ж це робиться.
Навіть футболісти збірної і тренер заговорили українською мовою.
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06.09.2021 19:26 Ответить
лавров - скажена коняка. цей коментар написано українською мовою.

лавров, ти або залізь на пляшку, або злізь з пляшки. цей коментар написано українською мовою.

налийте лаврову настоянку глоду. та він каже, що українці російською мовою не можуть говорити. так, лаврову більше не наливати.
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06.09.2021 19:38 Ответить
Блин, шо делает с челом животворящий руSSкiй изыг... Ав ведь Лаврюха должен был бы больше пекчись стосовно вiрменськоi мови ( на каазлабаде).
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06.09.2021 20:00 Ответить
русЬкий язык????? а что это такое?
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06.09.2021 20:22 Ответить
Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6060 лавруха здурів =окончатєльно=.

Добре, шо сказав. А то читаю новини, спілкуюся з людьми з України, ніхто не скаржиться. Навпаки російськомовні бандерівці на ЦН всіляко одхрещуються од будь-яких натяків і вимагають / просять більше української та всіляко підтримують. Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 345

Та й переходять помаленьку на українську.
От нещастя. Іди он з талібами чоломкайся.
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06.09.2021 20:25 Ответить
...у талибов все тока начинается - там грядет гражданская война. Это тот случай за который должен подвязаться лаптестан, чтобы еще более распылить свой бюджет, что нам на пользу, на пути к нашей победе... ЗЫ ... В Афганистане талибо-смежные племена гудственно отчоломкают ягелеядных... Амеры просто так не ушли из Афгана, главное - красиво шли.
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06.09.2021 20:57 Ответить
Будемо стежити.
х**ло, на жаль, хитре і підступне.
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06.09.2021 21:18 Ответить
Талибы теперь контролируют в Афгане еще большую территорию чем в 1991 году . красивый уход это передача талибам вооружения на миллирды долларов ? ты каким порошком балуешься Аргентиским или Афганским ?
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06.09.2021 22:05 Ответить
Я как русскоговорящий украинец, служащий в ЗСУ открыто заявляю - лошадь больная, иди нах.у.й
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06.09.2021 20:43 Ответить
что мешает дискриминированным репатриироваться на огромную терриорию расейской империи ?
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06.09.2021 22:07 Ответить
"И вырвал грешный мой язык..."
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06.09.2021 22:37 Ответить
Та давайте уже открыто воюйте суки...
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06.09.2021 22:45 Ответить
Пусть эта грустная говорящая лошадь скажет сколько украинских школ в мордоре финансируются из бюджета. А ведь там живут миллионы украинцев! Да еще пусть расскажет почему французский а не арабский является государственным языком!
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07.09.2021 13:56 Ответить
Пошел на ху#, лошадь путинская! Російськомовний луганчанин (до липня 2014 року).
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24.01.2022 12:16 Ответить
де б знайшлася добра людина з рушницею, щоб ліквідувати цю скотину?
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24.01.2022 12:40 Ответить
Дискриминация русского языка? Ну, то ладно абы не дискриминация математики, рисования и природоведения.
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24.01.2022 17:46 Ответить
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