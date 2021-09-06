Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия: "Объявлена открытая война"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.
По словам дипломата, в странах Балтии и в Украине "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций.
Министр напомнил, что в конституции Украины прямо прописаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств. Несмотря на это, в стране несколько лет назад был принят закон об украинском языке как государственном языке, где сказано, что с сентября 2020 года позволяется преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, в дальнейшем — лишь на украинском.
25 августа сообщалось, что русский язык в Днепропетровской области лишили статуса регионального.
Пожалуйста, подождите...
и смотрит вниз
а вместо х@я
лавровый лист
Так что чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, старая кляча!
нам, що не пофіг що там варнякає гітлерівський Рібентроп під час війни своїм закріпаченим бюджетникам ?
І так зрозуміло що собака крім гавкіту нічого іншого не скаже.
В тім, як і нічого іншого не можуть сказати і його поневолені вчителі-кріпаки.
Їх хоч в дупу дери, всеодно будуть дякувать. Така вона загадкова російська душа
1. дамбас
2. "хворі" на "материку"
3. російске малорозвинуте бидло.
місяць назад рос-смі брали у Гончаренка інтерв"ю через скайп, так там на репліку про русскіх, журналістка видала коронну фразу "я нє русская, я россіянка"! прозріла, курка.
Это при том, что и путин, и Лавров - этнические евреи, разжигающие войну
между Украиной-Русью и Московией.
На Цензоре приблизительно столько же хают Рашку и эту говорящую лошадь на искусственном русском языке, согласно их же Вики.
Так что нет никаких проблем в Украине с русским языком. Проблемы как раз у вас, рашисты!
Сами напали, не нойте теперь! Слава Украине!
и он праснулся ...в маче
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
Навіть футболісти збірної і тренер заговорили українською мовою.
лавров, ти або залізь на пляшку, або злізь з пляшки. цей коментар написано українською мовою.
налийте лаврову настоянку глоду. та він каже, що українці російською мовою не можуть говорити. так, лаврову більше не наливати.
Добре, шо сказав. А то читаю новини, спілкуюся з людьми з України, ніхто не скаржиться. Навпаки російськомовні бандерівці на ЦН всіляко одхрещуються од будь-яких натяків і вимагають / просять більше української та всіляко підтримують.
Та й переходять помаленьку на українську.
От нещастя. Іди он з талібами чоломкайся.
х**ло, на жаль, хитре і підступне.