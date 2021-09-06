Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия: "Объявлена открытая война"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.

По словам дипломата, в странах Балтии и в Украине "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций.

Министр напомнил, что в конституции Украины прямо прописаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств. Несмотря на это, в стране несколько лет назад был принят закон об украинском языке как государственном языке, где сказано, что с сентября 2020 года позволяется преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, в дальнейшем — лишь на украинском.

25 августа сообщалось, что русский язык в Днепропетровской области лишили статуса регионального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве