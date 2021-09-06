"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране

Представители движения "Талибан" пригласили шесть стран для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление анонимного представителя движения. По его словам, приглашение было направлено России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант

Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил, что лидером движения будет эмир страны. При этом он еще не определил имя будущего премьер-министра страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Ранее индийский портал News-18 со ссылкой на источники сообщил, что талибы могут провозгласить муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховным лидером Афганистана. Источники телеканала говорили, что талибы намерены организовать власть в Афганистане по примеру Ирана, где верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом. Отмечалось, что исполнительную власть могут возглавить мулла Абдул-Гани Барадар или мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани. Однако член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани утверждал, что господин Ахундзада может занять должность нового премьер-министра Афганистана.