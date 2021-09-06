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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Иран (1554) Катар (114) Китай (2396) Пакистан (145) Россия (91213) Талибан (168) Турция (3229)

"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Представители движения "Талибан" пригласили шесть стран для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление анонимного представителя движения. По его словам, приглашение было направлено России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант

Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил, что лидером движения будет эмир страны. При этом он еще не определил имя будущего премьер-министра страны.

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Ранее индийский портал News-18 со ссылкой на источники сообщил, что талибы могут провозгласить муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховным лидером Афганистана. Источники телеканала говорили, что талибы намерены организовать власть в Афганистане по примеру Ирана, где верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом. Отмечалось, что исполнительную власть могут возглавить мулла Абдул-Гани Барадар или мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани. Однако член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани утверждал, что господин Ахундзада может занять должность нового премьер-министра Афганистана.
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Топ комментарии
+30
"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 9387
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06.09.2021 14:54
+24
Я считаю, что незаслуженно забыты великие лидеры Венесуэлы и прочих чудесных стран. Лидера сомалийских пиратов тоже можно было пригласить. Очень авторитетный в определенных кругах чувак.
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06.09.2021 14:54
+16
Лавруха, надо ехать на торжества к талибанским братушкам.
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06.09.2021 15:02
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А Россияне и не выезжали
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06.09.2021 14:53 Ответить
Пусть еще рашкин гимн сделают своим государственным.
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06.09.2021 15:21 Ответить
Через півроку почнеться голод і талібів почнуть їсти замість хліба. Сьогодні головний той хто розподіляє гроші і це явно не ці країни яких таліби запросили на святкування.
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06.09.2021 15:29 Ответить
Вони своїх кукловодів не видають)
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06.09.2021 15:33 Ответить
Я считаю, что незаслуженно забыты великие лидеры Венесуэлы и прочих чудесных стран. Лидера сомалийских пиратов тоже можно было пригласить. Очень авторитетный в определенных кругах чувак.
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06.09.2021 14:54 Ответить
Вы иронизируете, а я к примеру вижу с кем теперь Афганистан намерен дружить в первую очередь. И эта компания, мягко говоря, настораживает. Думаю Штаты должны поднапрячься.
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06.09.2021 14:57 Ответить
Вы предполагали, что талибы заведут дружбу с США или ЕС? Вы серьезно? "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 2562
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06.09.2021 17:01 Ответить
Естественно я такого не предполагал и не предполагаю. Для меня данный оборот дел очевиден был изначально. Просто совсем недавно отдельные форумчане пЫсали кипятком, вангуя как талибы чуть ли не на второй день после прихода власти пойдут воевать с кацапами. А я еще тогда сказал, что подлости и коварству кацапов предела нет. И пофиг что талибан организация которая у них запрещена законодательно. Я еще тогда говорил, что кацапы мастера переобуваться в полете. И говорил, что и года не пройдет как они с талибами станут братья навек. Движение к этому мы сейчас и наблюдаем.
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06.09.2021 17:35 Ответить
Свиноедов из Параши? "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 52 "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 1465
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06.09.2021 14:54 Ответить
"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 9387
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06.09.2021 14:54 Ответить
вот так все просто?
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06.09.2021 14:55 Ответить
турция к террористам причем..барашэк зарэжуть кумыс рекой аул в пляс порвут три ********* и ак 47 сломають теж мени..
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06.09.2021 14:55 Ответить
а делегаций от братских ДыНыРы и ЛыНыРы шо не будет ? "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 4893
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06.09.2021 14:55 Ответить
Будут, но в гробах.
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06.09.2021 15:22 Ответить
Вот увидите,скоро эти чебуреки в халатах,будут на параде в масквабаде маршировать.
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06.09.2021 14:56 Ответить
маршировать может и нет но сидеть на трибуне в числе почетных гостей будут
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06.09.2021 14:58 Ответить
а шо, може чемпіонат світу з Катару перенесемо? Десь кудись в Англію...
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06.09.2021 14:59 Ответить
Отдельные товарищи на форуме цензора недавно исходили в предвкушении как талибан пойдет на кацапию войной. Ню-ню, как говорится. Я еще тогда говорил, что скоро будет талиб и кацап - братья навек.
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06.09.2021 14:59 Ответить
Это представление перед Западом. Не признаете, у нас есть другие клиенты. Как Зеленский который начал пугать Китаем. И Запад всегда клюет.
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06.09.2021 15:00 Ответить
Лавруха, надо ехать на торжества к талибанским братушкам.
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06.09.2021 15:02 Ответить
Этому коню все равно, где жрать сено и испражнять навоз.
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06.09.2021 15:24 Ответить
у мацкалей праздник-куда-то пригласили!!
И пить не нужно-героина хоть отбавляй-веселье
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06.09.2021 15:04 Ответить
Про всех не знаю. Но Россию, которая напала на Афганистан, убила законного президента, убила боле 1,5 миллиона граждан Афганистана, точно не нужно было приглашать. Плохо начал Талибан, с предательства памяти всех тех, кого убила Россия
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06.09.2021 15:04 Ответить
Кто банкет оплачивал, того и пригласили.
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06.09.2021 16:32 Ответить
Турцию и Катар?! "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 3373
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06.09.2021 15:04 Ответить
а корейский СуньВысунь тоже приедет
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06.09.2021 15:05 Ответить
Ну что же посмотрим, кто на поклон приедет.
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06.09.2021 15:07 Ответить
А вообще-то интересно, х...ло собственной персоной появится или лошадь пошлет?
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06.09.2021 15:30 Ответить
Суркова, как обычно.
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06.09.2021 15:32 Ответить
"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 4600
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06.09.2021 15:13 Ответить
Запад рискует везде остаться у разбитого корыта, из-за недальновидной политики последних 20 лет. Это даже политикой сложно назвать.

"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 2352
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06.09.2021 15:26 Ответить
Калантарян вже спец по зброї? А де мамонтовод з Туви?
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06.09.2021 15:46 Ответить
Точно, а що у полудурка на передньому фоні, М-16? "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 388
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06.09.2021 15:47 Ответить
Звісно що йде, вірніше християнсько мусульманська. Вона йде вже 1300 років і намагання СРСР запхати свого носа нічого не змінили, про ерефію не будемо, бо там де грають великі дяді наркокраїна ролі не грає.
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06.09.2021 15:54 Ответить
АК це вже американська зброя, хренасе ви там курите.
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06.09.2021 16:00 Ответить
А по вашій то в 1945 -1945 була громадянська, все таки 2 млн москалів вторглись в СРСР при підтримці німців.
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06.09.2021 16:07 Ответить
Якщо Моторола, Гиркин, Бородай українці, то да.
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06.09.2021 16:11 Ответить
Ну москалі своїх виміняли, а так да, сидить лише 2 000 москалів, МК писав про це в 2015.
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06.09.2021 16:16 Ответить
Так у вас Донецьк з Луганськом в заручниках, де ми стільки москалів наловимо.
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06.09.2021 16:23 Ответить
А что ж про Луку забыли?
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06.09.2021 15:40 Ответить
Интересная подборка друзей. "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 1726
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06.09.2021 15:41 Ответить
КНДР, КНР, Сирия, Венесуэла, там все стабильно...
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06.09.2021 15:55 Ответить
Катару не буде , бо ЧС з футболу 2022 накриється паранджою .
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06.09.2021 15:42 Ответить
Никого не будет. Главари стран не приедут, побоятся за свою жизнь.
Ведь там во время церемонии коронования очередного эмира Афганистана, талибы могут и голову отрезать какому нибудь гостю, если что то не понравится им.
И талибам ничего не будет, уже никто не хочет лезть и воевать в Афган.
В своё время, Британцы несли цивилизацию Афгану, совок строил там социализм, американцы строили демократию там... Бесполезно.
Но сколько волка не корми а он всё равно в лес смотрит.
В Афгане может быть только средневековое правление и мракобесие большей части населения Афганистана
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06.09.2021 15:58 Ответить
Цікаво те що, політичне крило талібану до цього було розміщено в Доха, Катар. Хоча там знаходиться велика американська військова база та 609-й Центр управління повітряними і космічними операціями Центрального командування збройних сил США (один з чотирьох подібних закордонних центрів армії США). Якось вони там один другому не заважали.
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06.09.2021 15:48 Ответить
А вони і зараз не заважають, Катару потрібен газогін через Афган, таліби пообіцяли його безпеку.
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06.09.2021 15:55 Ответить
Між ними і Афганом протока та Іран, у якого і так повно нафти і газу для Китаю.
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06.09.2021 16:14 Ответить
Це була блаж Трампа, Все дело в проекте ТАПИ. Это планируемый газопровод через Афганистан, названный так в честь четырех стран, по которым он пройдет (Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия). В феврале делегация «Талибана» нанесла неожиданный визит в Туркменистан, где пообещала поддержать планируемый проект. И у меня нет никаких сомнений в том, что Трамп и Помпео вошли в долю и стали посредниками в этом проекте. Иначе весь этот ******** цирк объяснить трудно. Запустить такой проект без талибов - слишком много риска. Эти же придурки его взорвут. Именно из-за причин безопасности проект долго подвергался сомнению. У Трампа сильно лоббировали ТАПИ. Талибы обещали «безопасность и полную поддержку реализации ТАПИ и других проектов развития в их стране. «Мы пытаемся способствовать процветанию нашего народа и развитию нашей страны, обеспечивая защиту всех проектов», - сказал представитель «Талибана»
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06.09.2021 16:22 Ответить
Де Трамп і де Китай. Китай вже будує інфраструктуру до Ірану через Афганістан. Наразі йому не головним є Туркменістан, а Індія взагалі ворог. Його інтереси в регіоні представляє Пакистан, він стратегічний союзник Китаю..
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06.09.2021 16:54 Ответить
Ви часом не з алюмінієвих беретів, які всюди бачать капості Трампа?
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06.09.2021 16:56 Ответить
Думаю там набагато складніше і пов'язано це, з релігійними напрямками. Більшість афганців суніти але там присутня і шіітська складова. Наразі загострилася півторатисячолітня боротьба між іранським шіітизмом та сунітськи ваххабізмом, який представляють Саудівська Аравія та Катар.
Як я розумію, Китаю потрібен Афганістан для зв'язку з Іраном і вони тиснуть на афганських сунітів, а ті шукають підписку у СА через Катар. Звичайно, афганські суніти відрізняються від ваххабітів (хоча самі можуть вважати і інакше бо прихильні до деобанді). І хоча ваххабізм і деобандізм зові схожі, на справді це, в корні протилежні напрямки. Та, Іран, який підтримує персів та хазарійців, в печинках седить обом.
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06.09.2021 16:50 Ответить
Не запросили жодної християнської країни.
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06.09.2021 16:02 Ответить
Победа Талибана свершившийся факт и хочешь, не хочешь но все рано или поздно признают их власть законной.
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06.09.2021 16:07 Ответить
Так вони вже були при владі, і дехто визнавав.
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06.09.2021 16:08 Ответить
А хто вимагає изнавати їх? Мало кого там визнають ерефія з КНР.
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06.09.2021 16:57 Ответить
А як же мавпи-по-оружію з ЛДНР? Такую страну нє прігласіді
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06.09.2021 17:13 Ответить
меркельшу забыли......
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06.09.2021 20:23 Ответить
Шість друзів терористичної організації.
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06.09.2021 20:25 Ответить
бацьку забыли еще пригласить)
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06.09.2021 21:03 Ответить
 
 