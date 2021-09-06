"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представители движения "Талибан" пригласили шесть стран для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.
Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление анонимного представителя движения. По его словам, приглашение было направлено России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант
Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил, что лидером движения будет эмир страны. При этом он еще не определил имя будущего премьер-министра страны.
Ранее индийский портал News-18 со ссылкой на источники сообщил, что талибы могут провозгласить муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховным лидером Афганистана. Источники телеканала говорили, что талибы намерены организовать власть в Афганистане по примеру Ирана, где верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом. Отмечалось, что исполнительную власть могут возглавить мулла Абдул-Гани Барадар или мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани. Однако член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани утверждал, что господин Ахундзада может занять должность нового премьер-министра Афганистана.
Пожалуйста, подождите...
И пить не нужно-героина хоть отбавляй-веселье
Ведь там во время церемонии коронования очередного эмира Афганистана, талибы могут и голову отрезать какому нибудь гостю, если что то не понравится им.
И талибам ничего не будет, уже никто не хочет лезть и воевать в Афган.
В своё время, Британцы несли цивилизацию Афгану, совок строил там социализм, американцы строили демократию там... Бесполезно.
Но сколько волка не корми а он всё равно в лес смотрит.
В Афгане может быть только средневековое правление и мракобесие большей части населения Афганистана
Як я розумію, Китаю потрібен Афганістан для зв'язку з Іраном і вони тиснуть на афганських сунітів, а ті шукають підписку у СА через Катар. Звичайно, афганські суніти відрізняються від ваххабітів (хоча самі можуть вважати і інакше бо прихильні до деобанді). І хоча ваххабізм і деобандізм зові схожі, на справді це, в корні протилежні напрямки. Та, Іран, який підтримує персів та хазарійців, в печинках седить обом.